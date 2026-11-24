Bu sabah İkizler burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor ve bazı bilgilerin açığa çıkmasını sağlıyor. Özellikle iletişim veya öğrenmeyle ilgili, başkalarının da fark etmesini istediğimiz bir konuyu açıklamak, duyurmak ya da artık geride bırakmak için uygun bir zaman olabilir. Ancak önemini azaltmak ya da gözlerden uzak tutmak istediğimiz bir meseleyi ortaya dökmek için pek elverişli değil. Çünkü şu anda açığa çıkan her şeyin büyük yankı uyandırması olası. Önümüzdeki birkaç gün yeni fikirler açısından oldukça verimli geçebilir. Ancak bu fikirler henüz çok taze ve gelişip olgunlaşmaları için biraz daha zamana ihtiyaçları var. İkizler burcundaki Dolunay meraklıdır; yeni fikirlere ve bilgiye açtır. Hayatımızda aniden farkındalık yaratan gelişmeler getirebilir. Önemli bir şeyi öğrenmeye, bir mesajı karşı tarafa ulaştırmaya, iletişimle ilgili bir projeyi tamamlamaya ya da bir duyuruda bulunmaya yönelik güçlü ve acil bir ihtiyaç hissedebiliriz. Seyahat ve iletişim konuları ön plana çıkıyor. Aceleyle alınan kararlara ve düşünmeden atılan adımlara karşı dikkatli olmalıyız. Bununla birlikte, şu anda gün yüzüne çıkan gelişmelere özellikle kulak vermeliyiz. Gerçeklerin açığa çıkabileceği, farkındalıkların artabileceği oldukça önemli bir dönem olabilir. Bu Dolunay sırasında Ay, Uranüs ile kavuşum yapıyor, Mars'a kare açı oluşturuyor; Plüton ve Neptün ile ise uyumlu açılar kuruyor. Bu etkiler, duygularımıza ve ortaya çıkan gerçeklere beklenmedik gelişmeler katıyor. Yeni, heyecan verici ve cesur deneyimler yaşama arzusu güçlü bir şekilde kendini gösterebilir. İlişkilerimizdeki eski kalıplardan kurtulmak için yoğun bir istek, hatta güçlü bir ihtiyaç duyabiliriz. Duygularımızı keşfederken, anlamaya çalışırken ve onları kabullenirken güçlü bir amaç duygusu bize eşlik ediyor. Bununla birlikte, kendimizi ikiye bölünmüş ya da farklı yönlere çekiliyormuş gibi de hissedebiliriz. Bugün gerçekleşen Plüton-Pallas altmışlık açısı, strateji geliştirmek ve olayları daha derinlemesine kavramak açısından destekleyici. Sorunları çözmek için enerjimizi ortaya koymaya istekliyiz ve bunu yaparken oldukça akılcı davranabiliriz. Doğal yeteneklerimiz ve zaman içinde edindiğimiz kaynaklar ön plana çıkıyor ve olumlu şekilde değerlendiriliyor. Özellikle zihin ve düşünce dünyamızla ilgili iyileşme ve yenilenme sağlayacak faaliyetler için oldukça uygun bir zaman.