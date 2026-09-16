‘Fırsat’ diye sepete giren her şey ucuz mu? Kasım kampanyalarında etiket arkasındaki kurgular, yasal sınırlar ve satın alma kararının kime ait olduğunu mercek altına almakta fayda var.

Kasım ayının sonuna yaklaştığımızda ekranlar, vitrinler ve gelen mesaj kutuları; indirim, fırsat, kaçırılmayacak avantaj ve son saat gibi ifadelerle dolu…

ABD’de kasımın dördüncü perşembesindeki Şükran Günü’nün ardından gelen Black Friday, ticari takvimde artık tek bir güne sığmıyor. Türkiye’de de marka ve pazaryerlerinin çoğu ‘Kara Cuma’ yerine kendi tescilli kampanya isimlerini tercih ediyor; ‘11.11’, ‘Erken Kasım’ ya da ‘Efsane Günler’ gibi başlıklarla süreci ayın tamamına ve özellikle 27 Kasım haftasına yayıyor.

Kasımın ilk günlerinden itibaren televizyonda, açık havada, sosyal medyada ve arama motorlarında yılın en yoğun reklam trafiği dönüyor. Stok eritme, nakit akışı ve yıl sonu bilançoları için kurgulanan bu yapının içinde tüketici, çoğu zaman şu soruyla baş başa kalıyor: Gerçekten ihtiyacım olan şeye mi yöneliyorum, yoksa iyi tasarlanmış bir oyuna mı kapılıyorum?

Zihnimizi çekip çeviren 4 mekanizma

Aslında indirim etiketlerinin karşısında dururken zihnimiz, bir matematik yapmaktansa bazı kısa yollara başvuruyor. Daniel Kahneman ve Amos Tversky’nin belirsizlik altında karar alma süreçlerini açıklayan Çıpalama Sezgiseli ve Beklenti Kuramı , bu mekanizmaları şöyle tarif ediyor:

1. Üstü çizili ilk rakam: Etikette kocaman bir "10 bin TL" yazılıp üzeri çizildiğinde ve yanına "3 bin 500 TL" konulduğunda, zihin ilk gördüğü yüksek rakamı referans noktası olarak alıyor. Ürün zaten yıl boyunca 3 bin TL civarında dolaşıyorsa, o 10 bin TL yalnızca algıyı yukarı çeken yapay bir çıpa işlevi görüyor. Ürünün son 3 - 6 aylık fiyat geçmişine bakıldığında, piyasadaki gerçek taban fiyat ortaya çıkıyor.

2. Sahte aciliyet ve kaçırma korkusu: "Son 2 saat", "Bu fiyata son 3 ürün" ya da "Sepetinizdekiler tükeniyor" uyarıları, kayıptan kaçınma eğilimini harekete geçiriyor. Zaman daraldıkça analitik değerlendirme geri çekiliyor, "hemen şimdi" dürtüsü öne geçiyor. Oysa sepete eklenen bir ürünün ertesi güne bırakılması, aciliyet duygusu yatıştığında ihtiyacın gerçek ağırlığını daha net gösteriyor.

3. Üçlü paketlerin cazibesi: Tekli ürün 500 TL, üçlü set 600 TL olduğunda "100 TL farkla üç tane" düşüncesi cazip görünebiliyor. Zihin, tekli fiyatla kurduğu kıyas üzerinden fazladan iki ürünü kârlı bir ek gibi okuyor. Ancak aynı set indirimde olmasaydı ve tek başına 600 TL ödenmesi gerekseydi, o seçimin ne kadar karşılığı olacağı bütçe açısından belirleyici kalıyor.

4. İhtiyaç yerine yüzdeye kapılmak: "%70’e varan indirim" afişleri, ürünü ihtiyaç listesiyle eşleştirmek yerine ‘kaçırırsam zarardayım’ duygusunu besliyor. İhtiyaç ve istek listesi kampanyadan önce netleşmediğinde, indirim oranı alışveriş gerekçesine dönüşüyor.

Richard Thaler’in İşlemsel Fayda yaklaşımına göre; tüketici yalnızca ürünün kullanım değerinden değil, ‘fırsat yakalamış olma’ hissinden de bir fayda devşiriyor. Etiketteki vaat ile ödenen tutar arasındaki fark büyüdükçe, ihtiyacın sorgulanması da o kadar zorlaşıyor.

Yasal çerçeve ve etiketin arkasındakiler

Ticaret Bakanlığı düzenlemesinde 1 Ağustos 2026’da yürürlüğe giren kurallarla birlikte, indirimli satış reklamlarında indirimden önceki ‘son 10 gün içindeki en düşük fiyatın’ referans alınması zorunlu hale getirildi. Kampanya öncesinde fiyatı şişirip geri çekerek sahte indirim kurgulama çabalarına karşı bu kural bir sınır çiziyor.

Yine de vitrin ve ekranlardaki her indirim aynı şeffaflıkta okunmuyor. Bu nedenle alışveriş kararlarında soğukkanlı olmak için, şu ayrıntılar önem kazanıyor:

Son 10 gün kuralının etiketteki referans fiyata yansıyıp yansımadığı,

Son 10 gün kuralının etiketteki referans fiyata yansıyıp yansımadığı, Kampanya öncesi sahte fiyat artışının yapılıp yapılmadığı,

Kampanya öncesi sahte fiyat artışının yapılıp yapılmadığı, "Sepette ek indirim" vaadinin aslında piyasadaki olağan fiyata mı denk geldiği,

"Sepette ek indirim" vaadinin aslında piyasadaki olağan fiyata mı denk geldiği, "…’ya varan indirim" ifadelerinin ana koleksiyondan ziyade sınırlı stok ya da tek beden ürünler için mi geçerli olduğu,

"…’ya varan indirim" ifadelerinin ana koleksiyondan ziyade sınırlı stok ya da tek beden ürünler için mi geçerli olduğu, Çoklu paket veya değişen gramajlarda birim maliyetin gerçekten düşüp düşmediği,

Çoklu paket veya değişen gramajlarda birim maliyetin gerçekten düşüp düşmediği, Elektronik ve beyaz eşyada model kodunun ana ürünle birebir aynı olup olmadığı,

Elektronik ve beyaz eşyada model kodunun ana ürünle birebir aynı olup olmadığı, Kargo ve hizmet bedelleri eklendiğinde ortaya çıkan nihai tutarın ne olduğu.

Kasım kampanyaları biter, vitrinler yenilenir, yeni sezon etiketleri gelir. Geriye kalan, etiketlerdeki büyük yüzdelere rağmen satın alma kararının ne derece bize ait olduğudur.