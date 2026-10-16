Yeşim Tijen Hanım merhaba, annemle babam yaşlandıkça sağlık sorunları da artmaya başladı. Annem özellikle son bir yıldır günlük işlerini yapmakta zorlanıyor. Babam da artık eskisi gibi değil. Ben evlerine yakın oturduğum için hastane randevularından alışverişlerine, ilaçlarının takibinden evdeki ihtiyaçlarına kadar her şeyle ben ilgileniyorum. Bunu severek yaptım. Sonuçta onlar benim anne babam, ihtiyaçları olduğunda yanlarında olmak benim için bir görev değil, evlatlık borcu. Ama bir de abim var. Kendisi başka şehirde yaşıyor. İmkânı da var, maddi durumu da iyi. Buna rağmen anne babamla ilgili sorumlulukları hep bana bırakıyor. Arada telefon açıp nasihat veriyor, ne yapılması gerektiğini söylüyor ama iş kendisine gelince ortada yok. Ondan destek istediğimde işlerinin yoğun olduğunu söylüyor, çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini anlatıyor. Benim de işim, evim, kendi hayatım var ama sanki bunların hiçbiri yokmuş gibi davranılıyor. Geçen kontrolü zamanı annemi hastaneye götürmek için işimden izin alamadığımda abimden gelmesini istedim. Bana gelemeyeceğini söyledi. Çok sinirlendim ve ilk defa ona ağır konuştum. Sonra da kendimi kötü hissettim. Annemle babama bakmak istemediğimden değil, bütün yükün benim üzerimde olmasına artık gücüm yetmediğinden yoruldum. Anne babamın ihtiyaçlarını aksatmak istemiyorum ama o bana destek olmadıkça kendi hayatımı da kaybediyorum. Sizce kardeşime karşı nasıl bir tavır almalıyım? Görev paylaşımını nasıl yaptırabilirim? Bana da yol gösterebilirseniz çok sevinirim.

Yeşim Tijen’in cevabı:

Her şey düzelmez ama her şey bir gün geçer. Geriye ne kalır derseniz? Vicdan diyebiliriz. O, herkeste olmayan, varmış gibi yapılan vicdan...

Merhaba sevgili okurum,

Hayat eskiye göre birçok bakımdan kolaylaştıysa da daha birçok bakımdan katbekat zorlaştı. Bu, inkâr edilemeyen, gözle görünen bir gerçek. Sanırım buna bir de fazla bilinci, fazla hırsı, fazla görmeyi, geçinme derdini, çalışma hayatının zorluğunu ve çoğalan detaylarını eklersek herkesin altından kalkamadığı bir yaşam çıkıyor. Bugünün bir zorluğu da insan ilişkileri sevgili okurlar. Günümüzde insan olmak da çok zorlaştı. Herkes insan ama sözde insan. Çünkü insan olmak biraz da vicdan sahibi olmayı gerektiriyor. Sizin sorunuza buradan girelim o zaman. Evet, insan hayatındaki bazı şeyleri, bazı insanları düzeltemez çoğunlukla. Neyseler o olarak kalırlar. Siz de belki abinizi değiştiremeyeceksiniz ama en azından denemedim demeyeceksiniz. Onu sorumluluğun içine ne kadar alabilirseniz o kadar rahat edeceksiniz. Bu da susarak olmaz, içinize attıklarınızı onunla paylaşarak olur. O da payına düşeni alırsa alır, almazsa yapacak bir şey olmaz.

Anne babanız sadece sizin anne babanız değil, onun da anne babası. Ama abiniz tüm sorumluluğu sizin üzerinize yıkmış. Kendi hayatını rahatça yaşayarak telefonda evlatlık yapması ne güzel bir rahatlık! Sizin de o rahatlığa ihtiyacınız var ama sizi düşünmeyen bir abiniz olduğu için kendi hayatınızda sıkışıyor, haklı olarak bunalıyorsunuz. Bu biraz vicdan meselesi, biraz şartlarla, biraz karakterle, imkânla, evlatla kurulan bağla da alakalı bir durumdur. Kimi evlat şartları vs. dert etmeden kendisini zorlar, anne babasını zora sokmaz. Sizin gibi... Kimiyse tüm yükü taşıyan kardeşin omuzlarına bırakıp rahatına bakar. Zaten genellikle her ailede bir evlat ailenin yükünü üzerine alır. O taşıdığı yük onda da kalır. Bu konularda günümüz dünyasında erkek evlatlar çok şanslılar. Bazı erkekler, aynen abiniz gibi, telefonla evlatlık vazifesini yerine getirerek, sorumluluğu tamamen ilgilenmeyi görev edinen kardeşine bırakarak rahat rahat kendi hayatını yaşayabiliyor. Size de ona öfkelenmek, kendi kendinizle dertleşmek kalıyor. Merak ediyorum, anne babanın sorumluluğu sadece kız evlatların sorumluluğu mu? Biraz öyle hissettiriliyor. Erkek evlatlar eşlerinden dolayı kendilerini geriye bırakıyorlar. O halde vay geldi kızı olmayanın başına!

“Ne yapmalısınız?”a gelirsek, abinizi çağırarak kendisiyle ciddi ciddi, kararlı bir şekilde ne kadar yorulduğunuzu, zorlandığınızı anlatacak, onun da bir şekilde destek olmasını isteyeceksiniz. "Yapar mısın?" değil, "Yapman gerekiyor." diyeceksiniz. Konuşmanızda esneklik bırakmayacaksınız ki kaçamasın. Üzerine düşen sorumluluk neyse ona sahip çıksın. Bu sorumluluk maddi olur, o da olur, sizin işinizi kolaylaştırır. Konu sizin rahatlamanız, onun taşın altına elini koymasıysa bir şekilde o taşın altına elini koysun, siz de kendinizi daha iyi hissedin. Eminim bu konuşmayı yaptıktan sonra kendinizi daha iyi hissedecek ve hayatınızı daha kolaylaştıracak adımı atmış olacaksınızdır.

Ve son söz: İnsanlara bakma, sen onlar baharını kaybetti. Ağaçlara, bulutlara bak, demişler. Siz de öyle yapın. Fırsat buldukça doğada vakit geçirip doğanın masum ruhunu nefes olarak içinize çekin. Ve vicdanınızı, merhametinizi kendinize karşı da koruyun.

Çözemediğiniz sorunlarınızı yazın, Yeşim Tijen size önerilerde bulunsun.

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