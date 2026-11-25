Güneş bugün Plüton'la altmışlık açı yapıyor, ardından Uranüs'e karşıt açı oluşturuyor. Bu etkiler altında işleri farklı şekillerde yapmaya yönelik güçlü bir ihtiyaç hissediyoruz. Ancak yaptığımız değişikliklerin durumumuzu gerçekten iyileştireceğinden emin olmak için her şeyi yeniden gözden geçirmek önemli. Aksi takdirde, yeni bir yol açmaya çalışırken gereksiz yere sorun yaratabiliriz. Bugünkü Güneş-Plüton altmışlığı bizi yenilenme ve dönüşüm arayışına yöneltiyor. Yaptığımız işlerde ve kurduğumuz bağlantılarda daha fazla derinlik arıyoruz. Bu geçiş kararlılığımızı, hırsımızı ve adanmışlığımızı fark edilmesi zor ama güçlü bir biçimde artırıyor. Şu anda iyileştirmeler yapmak veya kişisel bir hedef doğrultusunda çalışmak başarılı sonuçlar getirebilir. Enerjimizi yapıcı bir şekilde yönlendirme ve yaşamımıza dair yeni farkındalıklar kazanma eğilimindeyiz. Sorunlara veya hayata bütünüyle farklı açılardan bakmanın yeni yollarını keşfetmek için uygun bir zaman. Kendimizi daha canlı hissediyor, değişiklikler ve iyileştirmeler yapmanın verdiği güç ve kontrol duygusundan keyif alıyoruz. Hatta olayları belirli bir yönde değiştirebileceğimize veya şekillendirebileceğimize dair özgüvenimiz artıyor. Araştırmalarımızın karşılığını alabiliriz. Bu etki altında stratejik davranmaktan ve gerektiğinde bazı konularda ketum olmaktan yarar sağlayabiliriz. Bununla birlikte, Güneş-Uranüs karşıtlığı farklılıklarımızı ön plana çıkarıyor. Özellikle kendimizi kısıtlanmış hissettiğimizde bu enerji isyankâr, gergin, değişken ve alıngan bir hâl alabilir. Yılda bir kez yaşanan bu etki, daha fazla özgürlük arzumuzu yeniden değerlendirme ihtiyacını gündeme getirebilir. Özerklik, yenilikçilik ve bağımsızlık konuları ön plana çıkıyor. Planlarda ani değişiklikler yaşanabilir; bu durum bizi yeni yaklaşımlar denemeye yöneltebilir. Yeni bir şeyler yapma arzusu güçlü olsa da aceleci kararlar almamak için belirli bir yönümüzün veya amacımızın olması önemli. Bu geçişin etkisi altında alışılmış davranışlarımızın dışına çıkmak ve kendimiz gibi davranmamak oldukça kolay olabilir. Bugün ayrıca Mars Başak burcuna geçiyor. Mars bu kez Başak burcundaki transitini iki aşamada tamamlayacak: Bugünden 21 Şubat 2027'ye kadar ve daha sonra 14 Mayıs-15 Temmuz 2027 tarihleri arasında. Bu sürecin iki aşamaya yayılması ve normalden uzun sürmesi, 10 Ocak-1 Nisan 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek Mars retrosundan kaynaklanıyor. Bu döngü boyunca ayrıntılara karşı tutkumuz ve her şeyi tam da doğru zamanda, doğru şekilde yapma ihtiyacımız artıyor. İyi yapılmış bir işin verdiği tatmin, şu sıralar en büyük motivasyon kaynaklarımızdan biri hâline geliyor. Daha titiz davranıyor ve performansımızı daha fazla önemsiyoruz. Daha dikkatli, sorgulayıcı ve disiplinli olduğumuz bir döneme giriyoruz. Ayrıntılara ve planlara odaklanma eğilimindeyiz; ancak bazen büyük resmi gözden kaçırabiliriz. Bu geçiş sırasında sağlık ve beslenme konularına daha fazla ilgi duyabilir, iyi olma hâlimiz için daha proaktif adımlar atabiliriz. Başak burcundaki Mars, mükemmeliyetçi veya işkolik yönümüzü de güçlendirebilir; bizi başarılı olmaya ve belirli bir beceride ustalaşmaya teşvik edebilir. Bu geçiş, şifa yöntemlerine, bir şeylerin nasıl çalıştığına, tekniklere, mekanik sistemlere ve işleyiş biçimlerine olan ilgimizi artırıyor. Bu süreçte zaman zaman huzursuzluk, gerginlik veya sinirlilik yaşayabileceğimizi göz önünde bulundurmalıyız. Kendimizi sınırlamamız hâlinde bakış açımızın veya özgüvenimizin zarar görebileceğinin farkında olmak önemli. Bu geçiş; iş arkadaşlarımızla, çalışma hayatımızla, günlük rutinlerimizle veya sağlık hizmetleriyle ilgili rekabetçi ya da gerilimli durumları da beraberinde getirebilir. Bu döngü boyunca kendimizden yüksek standartlar bekliyor; doğruluk, titizlik ve verimlilik sağlamak için özveriyle çalışıyoruz. Mükemmelliğe ulaşma kararlılığı, bu dönemin temel temalarından biri olacak.