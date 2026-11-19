Bu sabah Mars, Şiron ile üçgen açı yapıyor. Bu etkiyle iyileşme, arınma veya öğretme süreçlerine öncülük etme ya da bu konularda harekete geçme fırsatı yakalayabiliriz. Başkalarını savunmak ve onlara yardım etmek için uygun bir zamandayız. İş birliği yapmak ve belirli bir amaca yönelik faaliyetlerde bulunmak açısından oldukça elverişli koşullar söz konusu. Bu transit, yenilenme ve onarım süreçlerine kapı aralıyor. Enerjimizi yapıcı bir şekilde yönlendirmek artık daha kolay hâle geliyor. Başkalarının haklarını savunmaya hazırız; kendimizi enerjik, canlı ve olumlu hissediyoruz. Engelleri ve zorlukları aşmanın farklı yollarını görebileceğimiz bir dönemdeyiz. En hassas konular da dâhil olmak üzere sorunlu alanlarla yüzleşmeye ve bunları çözmeye hazırız. Bununla birlikte bugün, Güneş ile Mars arasındaki güçlü ve kaotik kare açının etkisi altındayız. Bu nedenle sakinleşmekte ve yerimizde durmakta zorlanabiliriz. Harekete geçme ve olayları istediğimiz yönde şekillendirme arzumuz oldukça yoğun olsa da bu fazla enerjiyi nasıl yönlendireceğimizi bilemeyebiliriz. Daha fazla meydan okumaya, girişimde bulunmaya ve inisiyatif almaya ihtiyaç duyuyoruz. Şu sıralar tepkilerimiz savunmacı veya rekabetçi olabilir; müzakereye ve uzlaşmaya yanaşmayabiliriz. Öfke ve gerginlik kolayca alevlenebilir. Yine de odaklanmayı ve sabırlı olmayı başarabilirsek enerjimizi oldukça verimli kullanabiliriz. Gün ilerledikçe Merkür ile Satürn arasındaki 150 derecelik açı, zihinsel kaygıların geçici olarak sağlıklı ve pratik kararlar almamızı zorlaştırmasına neden olabilir. İletişim sorunları veya zihinsel engeller ortaya çıkabilir. Şüphelerimiz ilerlememizi ve girişimlerimizi yavaşlatabilir. Ancak ne kadar can sıkıcı olursa olsun, biraz durup hedeflerimizi yeniden gözden geçirmek faydalı olabilir.