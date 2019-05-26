Astroloji

BENGÜ KADAKAL ile ASTROLOJİ

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Başak 23 Ağustos - 22 Eylül
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Başak Burcu Günlük Yorumları

26.05.2019

İletişim arzunuz yoğunlaşıyor. Gün boyu şevkatli tutumlar sergilemek ilişkilerde objektif ve tutarlı olmak kendinizi ifade ederken duygusal kontrol önemli. 

Başımıza Neler Gelecek ? 26.05.2019

Ay Balık'ta ilerliyor. Öze dönme, kaygıdan arınma için gerekli koşullar mevcut. Bugün Ay gün içinde, hayal gücünün son derece aktif olduğu bir gündeyiz. Kendimizi bir amaca adama arzumuz çok yüksek. Özdisiplin ve içsel gücümüz düşebilir.  Gün boyu melankolik, karasız güdülerimizle, duygularını dengeleyen, yüksek algılı vasıflarımız çatışma halinde olacaktır.

Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Açık gri

BURÇLARIN AŞK UYUMU

Astroloji yaşamımızdaki birçok şeyi etkilediği gibi aşk hayatımızı da etkiliyor. Aşk hayatında burçların birbirleriyle etkileşimleri ve uyumları nasıl? Burcunuzun ve onun burcunun aşk hayatınıza etkisi ne olur? Kendi burcunuzla onunkini karşılaştırın...

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YÜKSELEN BURÇ

Görünüşünüzü ve sizin kendinizi nasıl gördüğünüzü etkileyen burç olan yükselen burcu doğum anınızda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Yükselen burç Ay ve yönetici gezegen ile bağlantılıdır. Yükselen burcunuz kendi burcunuz kadar önemli ve etkilidir. Peki yükselen burcunuzu nasıl öğrenirsiniz? Yükselen burç saat olarak ortalama iki saatte bir değişir. Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğduğunuz yer ile doğrudan ilgilidir. Tüm bu bilgileri biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki kutudan burcunuzu seçin ve saate göre yükseleninizi öğrenin...

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Başak Burcu Özellikleri

Element: Toprak
Nitelik: Değişken
Arketipler: Hizmetçi, analist, titiz, muhasebeci, mükemmeliyetçi
Uğurlu günü: Çarşamba
Madeni: Kurşun, cıva
Uygun taşı: Yeşim, jasper, mavi safir, akik
Uygun meslekler: Ekonomist, bilgi işlem, analist, muhabirlik, danışmanlık, matematik, arşivcilik, pazarlama, mühendislik, öğretmenlik, bakıcılık, masaj, tamircilik


Sahnenin büyülü ışıklarının, yazın rehavetinin ardından sıra çalışmaya ve kış için yavaş yavaş hazırlanmaya gelmiştir. İş, hizmet denilince akla ilk gelen başak burcu insanıdır. Mütevazılığın sembolüdür o, aslan burcunun aksine alttan aldıkça, mütevazı olundukça insanın benliğinin yüceleceğine inanır. Saftır… Tüm saf taşlar ve elementler gibi o da tam bir bütünlüğün ve mükemmeliyetin peşinden koşar… İnce eleyip sık dokuyan, attığı her adıma dikkat eden başak insanı için en önemli kelime çalışmak, çalışmak, çalışmaktır. Çalıştıkça mutlu olur, daha çok üretir, ürettikçe hizmetini detaylandırmayı ister. Detaylandırdıkça daha etkin olmak adına çabalarını arttırır. Tüm bunların amacı maddi açıdan kendini güvene alma ihtiyacından kaynaklanır. Ya da kendiyle başbaşa kalma isteğinin görmezden gelinmesidir tüm yaşadıkları. Başak burcu hayatı boyunca hep başkalarına hizmet eder, başkalarını mutlu etmeye çalışır ama bu hayatta en çok kendini sevmeyi öğrenmesi gerekir. Her işi pratik ve becerikli bir şekilde ele aldıkça, başkalarının onun yaptığı gibi yapamayacağına olan inancı artar. Bu da eleştiri mekanizmasının devreye girmesi demektir. Güneş başak burcunda  alçakgönüllüğü, dikkati ve düşünceli olmayı gerektirir. Ay başakta duygusal açıdan seçiçi olmayı sağlar. Merkür başakta pratikliği ve kararlılığı vurgular. Venüs başakta, sosyal ilişkilerde mükemmeliyetçilik arayışını doğururken, duygusal anlamda kendini ortaya koymasına engel olabilir. Mars başakta, hareket geçerken fazlasıyla araştırmacı olunduğunun göstergesidir. Jüpiter başakta çalışmayı sevmeyi ve çalışarak, yapıla işin en iyisini çıkartmayı öne çıkartır. Satürn başak ise, etkili, doğru ve pratik hareket etmeyi görev bilir.




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