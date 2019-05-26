Başak Burcu Günlük Yorumları

Başak Burcu Özellikleri

Element: Toprak

Nitelik: Değişken

Arketipler: Hizmetçi, analist, titiz, muhasebeci, mükemmeliyetçi

Uğurlu günü: Çarşamba

Madeni: Kurşun, cıva

Uygun taşı: Yeşim, jasper, mavi safir, akik

Uygun meslekler: Ekonomist, bilgi işlem, analist, muhabirlik, danışmanlık, matematik, arşivcilik, pazarlama, mühendislik, öğretmenlik, bakıcılık, masaj, tamircilik





Sahnenin büyülü ışıklarının, yazın rehavetinin ardından sıra çalışmaya ve kış için yavaş yavaş hazırlanmaya gelmiştir. İş, hizmet denilince akla ilk gelen başak burcu insanıdır. Mütevazılığın sembolüdür o, aslan burcunun aksine alttan aldıkça, mütevazı olundukça insanın benliğinin yüceleceğine inanır. Saftır… Tüm saf taşlar ve elementler gibi o da tam bir bütünlüğün ve mükemmeliyetin peşinden koşar… İnce eleyip sık dokuyan, attığı her adıma dikkat eden başak insanı için en önemli kelime çalışmak, çalışmak, çalışmaktır. Çalıştıkça mutlu olur, daha çok üretir, ürettikçe hizmetini detaylandırmayı ister. Detaylandırdıkça daha etkin olmak adına çabalarını arttırır. Tüm bunların amacı maddi açıdan kendini güvene alma ihtiyacından kaynaklanır. Ya da kendiyle başbaşa kalma isteğinin görmezden gelinmesidir tüm yaşadıkları. Başak burcu hayatı boyunca hep başkalarına hizmet eder, başkalarını mutlu etmeye çalışır ama bu hayatta en çok kendini sevmeyi öğrenmesi gerekir. Her işi pratik ve becerikli bir şekilde ele aldıkça, başkalarının onun yaptığı gibi yapamayacağına olan inancı artar. Bu da eleştiri mekanizmasının devreye girmesi demektir. Güneş başak burcunda alçakgönüllüğü, dikkati ve düşünceli olmayı gerektirir. Ay başakta duygusal açıdan seçiçi olmayı sağlar. Merkür başakta pratikliği ve kararlılığı vurgular. Venüs başakta, sosyal ilişkilerde mükemmeliyetçilik arayışını doğururken, duygusal anlamda kendini ortaya koymasına engel olabilir. Mars başakta, hareket geçerken fazlasıyla araştırmacı olunduğunun göstergesidir. Jüpiter başakta çalışmayı sevmeyi ve çalışarak, yapıla işin en iyisini çıkartmayı öne çıkartır. Satürn başak ise, etkili, doğru ve pratik hareket etmeyi görev bilir.









