Günlük burç yorumları: 19 Kasım 2025 Çarşamba

19 Kasım 2025 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 17 Kasım 2025 10:02 Güncelleme: 18 Kasım 2025 08:56
  • Bu sabah, Mars ile Jüpiter'in küçük kare açı yapması nedeniyle iyi bir planımız olmadan başlamak isteme eğilimi var. Bu açı, yeni bir şey yapma arzumuzu harekete geçirir ve bizi ya dağıtabilecek ya da kendimizi geliştirmeye itebilecek bir huzursuzluk ve rekabet duygusu yaratır. Fazla enerjimizi nereye yönlendireceğimizi bilirsek, heves ve motivasyon harika olabilir. Yine de, aşırı özgüven ve yapabileceklerimizi olduğundan fazla tahmin etme, kötü kararlara veya sonradan pişmanlık uyandıran eylemlere yol açabilir. Bu kombinasyonla birlikte oldukça tartışmacı ve tepkisel de olabiliriz. Ayrıca, bu sabah gerçekleşen Venüs-Neptün küçük karesi, inanmak istediğimiz şeylere inanmamız için bizi baştan çıkarabilir. Durumların ve insanların daha gerçekçi noktalarını, ayrıntılarını ve kusurlarını görmezden gelmek o an için iyi hissettirse de, önemli alışverişleri veya ilişki kararlarını perde kalkana kadar ertelemek en iyisidir. Merkür hâlâ geri hareketteyken bugün tekrar Akrep burcuna geri dönüyor ve Merkür retrosunun geri kalanını (29'una kadar) ve sonrasını burada geçirecek. Merkür Akrep burcunda geri giderken, içgüdülerimiz, motivasyonlarımız ve "karanlık" yanımızla temas kurmak için güçlü bir zaman. Şimdi, daha derin ve duygusal doğamızı ve bunların karar verme süreçlerimizi nasıl etkilediğini keşfetme zamanı. Duygusal "radarımızda" artan bir hassasiyet olması muhtemel. Pesimist bir bakış açısına kaymamaya veya başkalarının söylediklerine gereğinden fazla olumsuz anlam yüklememeye dikkat etmeliyiz. Merkür retrosu dönemleri bizi genellikle geçmişe, daha fazla veya önceden gizli kalmış bilgiye götürür ve Merkür Akrep'teyken bu özellikle geçerlidir. Merkür genel olarak Akrep burcundayken, düşüncelerimiz ve iletişimimiz daha araştırmacı ve yoğun olur. Motivasyon aramak, ne kadar derine gömülmüşse o kadar iyi, şu anda zihinsel bir ihtiyaçtır. Düşüncelerimiz derindir. Yüzeysel iletişimi bir kenara bırakıp derin konuşmaları tercih ederiz. Önümüzdeki haftalarda düşünce tarzımız tek bir konuya odaklanan, yoğun ve hatta takıntılı bir hâle eğilimlidir.

  • 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, Merkür bugün geri giderken yakınlık alanınıza doğru geri çekiliyor ve 11 Aralık'a kadar burada kalacak. Merkür hâlâ retrosundayken (29 Kasım'a kadar), daha önce bittiğini ya da kesinleştiğini düşündüğünüz finansal konuları, açmazları veya mahrem sohbetleri yeniden gözden geçirebilirsiniz. Özellikle ortak finanslar, borçlar ve bir ilişkideki güç dengesi etrafında dönen sorunlara yeni bir noktadan ya da bakış açısından yaklaşmayı hedefleyin. Eğer yeniden ortaya çıkıyorlarsa, başka bir şekilde tamamen çözülmeleri gerekiyor demektir! Ayrıntılardan çok büyük resme ve tüm bunların ne anlama geldiğine odaklanın. 29'undan sonra nihai anlaşmalar yapma konusunda daha iyi bir konumda olacaksınız. Bugün kararsızlık öne çıkabilse de zihinsel anlamda ferahlama hissi de alıyorsunuz. Bugün inançlarınızı, birini ya da bir şeyi savunmaya hemen atlama eğiliminiz var; ancak şimdilik işleri biraz yumuşatmak daha iyi olabilir.

  • 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, Merkür bugün geri giderken ilişki alanınıza doğru çekiliyor ve geride kaldığını düşündüğünüz bir ilişki meselesi önümüzdeki günlerde yeniden ele alınmak üzere ortaya çıkabilir. Merkür burada 29'una kadar retrodayken net bir bağlılık aramak ya da iletişimin tam olarak istediğiniz gibi gitmesini beklemek için uygun bir zaman değildir. Ancak gecikmeler durumunuzu daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca kendinizi ifade etmenin yaratıcı ve yeni yollarını bulmanıza yol açarak sonunda sizin yararınıza da olabilirler. Şu anda biraz şüphecilik zararlı olmaz, çünkü her şey göründüğü gibi olmayabilir. Bugün sabırsızlık ve huzursuz enerji nedeniyle ilişkiler biraz gerilebilir. Özellikle arkadaşlarla etkileşimlerinizin destekleyici ve güçlendirici olması çok önemlidir. Sizi tüketen ya da hayal kırıklığına uğratan ilişkiler, en azından çoğu zaman, sağlıklı değildir. Motivasyonunuz ne olursa olsun, bugün pek çok dikkat dağıtıcı şey olabilir; bu yüzden önceliklendirme yapmak en mantıklısıdır.

  • 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, Merkür hâlâ retro hareketindeyken bugün iş ve sağlık alanınıza geri kayıyor. İş veya sağlık konularında tüm gerçekleri görmek ya da öğrenmek zor olabilir; bu nedenle programlar kolayca karışabilir veya geçen ay başlattığınız projelerin gözden geçirilmesi gerekebilir. Merkür 29'una kadar burada retrodayken işleri yeniden inceleme, düzeltme veya iki kez kontrol etme ihtiyacı doğabilir. İş yerindeki eski sorunlar ya da günlük görevler yeniden ortaya çıkabilir ve tamamlandığını düşündüğünüz projelerin yeniden düzenlenmesi gerekebilir. Ancak bu dönem, bir iş sorununa yeni bir açıdan yaklaşmak ve bir projeye yeni bir ışıkla bakmak için harika bir zamandır. Şu anki gecikmeler, işleri yeniden değerlendirmenize ve bunu kendi yararınıza çevirmenize fırsat sağlar. Bugün fazla hızlı karar verme eğilimi var. Mümkün olduğunca sabırlı olmaya çalışın, çünkü bir şeylerin olması gerekenden daha çabuk tamamlanması gerektiği hissi algınızı çarpıtabilir. Zorlamayın.

  • 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, retro durumdaki Merkür bugün romantizm, yaratıcılık ve çocuklar alanınıza geri dönüyor ve 11 Aralık'a kadar burada kalacak. Ancak Merkür'ün retro süreci bundan daha önce, 29 Kasım'da, sona erecek. Bu yaşam alanlarında iletişim doğrudan ilerlemeyebilir; ancak meseleleri yeni bir bakış açısıyla ele alarak, belki bazı şeyleri yeniden yapıp, bu kez doğru şekilde tamamlayarak çok şey öğrenebilirsiniz. Farklı düşünme ve ifade etme biçimlerini deniyorsunuz; yeni tarzlar üzerinde duruyorsunuz. Eski konuşmaları veya kararları yeniden gündeme alabilirsiniz. 29'una kadar söylediklerinizin tam da niyet ettiğiniz şekilde anlaşılmayabileceğini aklınızda bulundurun. Bugün iş ve sağlık konularında gereğinden fazlasını yüklenmekten kaçının. Gün biraz müsriflik enerjisi taşısa da aynı zamanda cömert bir ruh hâlindesiniz.

  • 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, retro durumdaki Merkür bugün, ev ve aile alanınıza geri dönüyor. 11 Aralık'a kadar aile bireyleriyle iletişim kurma ve ev yaşamınızı düzenleme isteğinizi canlandıracak. Ancak Merkür sadece 29 Kasım'a kadar retroda kalacak. Bu tarihe kadar aileyle iletişim istediğiniz kadar net olmayabilir ya da ev içinde dikkat gerektiren bir karışıklık veya mekanik sorunlar ortaya çıkabilir. Geçmiş meseleler yeniden gündeme gelebilir. Hatta yakın zamanda aldığınız bir karara farklı bir gözle baktığınızı fark edebilirsiniz. Merkür direkt harekete döndüğünde planlarınız açılacak, kişisel ve evle ilgili konulardaki düşünceleriniz netleşecek. O zamana kadar bazı meseleleri güçlendirme, yeniden yapma veya yeniden düşünme fırsatı elde ediyorsunuz; bazen yorucu olsa da bu süreç sizin yararınıza! Bugün daha büyük ve daha iyi bir şey için kaygılanma veya özlem duyma eğilimi olabilir. Ancak en iyisi, kendinizi fazla zorlamadan elinizdeki işe odaklanmanızdır.

  • 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Merkür hâlâ retro hareketindeyken bugün, iletişim alanınıza geri dönüyor. 29'undan önce iletişimlerin pek de sorunsuz ilerlemesi beklenmez; rutinden biraz uzaklaşmak ise hem ferahlatıcı hem de aydınlatıcı olabilir. Yanlış anlaşılma olasılığı normalden biraz yüksek olduğu için yalnızca ne söylediğinize değil, nasıl söylediğinize de dikkat edin. 29'una kadar okul, ulaşım ve temel iletişimle ilgili konularda karışıklıklar veya yönlendirme sorunları yaşanabilir. Bazı bilgiler gözden kaçabilir ya da eksik kalabilir. Öte yandan, eski projelere geri dönüp bugün işinize yarayacak ilginç bilgiler bulabilirsiniz. Önemli randevu ve işlerinizi takviminize dikkatle not ederek esnek ve dikkatli kalmanız iyi olur; ancak son kararlarınızı da yeni bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalışın. 29'undan sonra işler açılacak ve beklediğiniz bilgiler yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Merkür 11 Aralık'a kadar güneş haritanızın üçüncü evindeki yolculuğuna devam edecek ve kişisel ilgi alanlarınız güçlü bir şekilde sizi çekecek. Bugün harekete geçme isteğiniz yüksek olabilir; ancak bunun sağlam bir planla desteklenmemesi durumunda kendinizi huzursuz veya hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsiniz.

  • 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, Merkür geri hareketindeyken bugün, finans alanınıza geri dönüyor ve 11 Aralık'a kadar burada kalacak; ancak retro dönemi yalnızca 29 Kasım'a kadar sürecek. Bu dönem finansal konuları gözden geçirmek için uygun olsa da, şu anda elinizde tüm bilgiler olmadığı için tamamen yeni ve büyük harcamalar yapmak pek ideal değil. Kaybolmuş ya da yerini unuttuğunuz eşyalarla uğraşabilir veya bir satın alma ya da iş kararını yeniden değerlendirebilirsiniz. Bu süreçte bir şeylere yeni veya farklı bir açıdan bakacaksınız ve bu da farklı sonuçlara varmanıza yardımcı olacak. 29'undan sonra netlik gelecektir; eksik bilgiler yavaş ama emin adımlarla tamamlanacaktır. O zamana kadar yaşanan gecikmeler, yaklaşımınızı yeniden gözden geçirmeniz için size fırsat tanır. Bugün uzun vadeli planlarınıza odaklanın ve mümkünse kendinize biraz ekstra zaman ayırın.

  • 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, Merkür hâlâ retro durumdayken bugün, burcunuza geri dönüyor ve retro sürecinin geri kalanını, 29'una kadar, burada geçirecek. Merkür 11 Aralık'a kadar Akrep'te kalacak olsa da, 29 Kasım'a kadar hâlâ retro. Bu dönemde kişisel planlarınız duraksayabilir veya geri gidiyormuş gibi görünebilir. Şu anda gözden geçirme zamanı; önemli sonuçlar çıkarmak veya anlaşmaları kesinleştirmek için uygun bir dönem değil. Karar vermenizin biraz daha uzun sürmesi gerekiyorsa sorun değil; hatta beklemek sizin avantajınıza bile olabilir. Kendinize düşünmek ve karar vermek için alan tanıyın; hızlı bir sonuca varmak için kendinizi zorlamayın. Başarının anahtarı, kendinizi iyi tanımaktır. Gerçekten ne istediğinizi keşfedin; çünkü sabırsızlık veya huzursuzluk, sonradan pişman olabileceğiniz kararlar almanıza neden olabilir. Şu anda size sunulan ekstra enerjiyi makul ve verimli bir şekilde kullanmaya çalışın.

  • 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, Merkür geri hareket ederken bugün, burcunuzdan çıkarak gizlilik alanınıza geri dönüyor ve 29'una kadar daha gizemli ya da yanlış anlaşılan biri olabilirsiniz. Farklı olasılıkları değerlendirdiğiniz veya bilgi beklediğiniz için karar vermek karmaşık olabilir. Zihniniz aynı probleme tekrar tekrar dönebilir, fakat içsel dünyanızla tam temas halinde değilseniz bu düşünceler belirsiz olabilir. Son dönemde aldığınız bazı kararlar veya başladığınız projeler yeniden gündeme gelebilir. Şimdi, duygularınızı halının altına süpürmek yerine tamamen yeni bir açıdan ele alma zamanı. 11 Aralık'tan sonra, Merkür yeniden burcunuza geçtiğinde, daha net hissedebilir veya büyük bir karar almaya daha hazır olabilirsiniz, ancak 29 Kasım'dan itibaren tıkanıklıklar açılmaya başlar. Bugün zihninizde ve gündeminizde çok şey olabilir. Hem yapmak zorunda olduklarınızı hem de yapmak istediklerinizi tamamlamak için enerjinizi ve dikkatinizi esnetmeniz gerekebilir. Kişisel hayatınızdaki bazı dağınıklıklar elinizdeki işlerden sizi uzaklaştırabilir.

  • 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, Merkür geri hareket ederken bugün, arkadaşlar ve hayaller alanınıza geri dönüyor ve tamamlanmamış işleri ele alacak. Merkür 29'una kadar retro durumdayken projelerinize ve sosyal yaşamınızla ilgili eksik bilgilere veya belirsiz düşüncelere dikkat edin. Bu transit, ortaklar, gruplar ve arkadaşlarla iletişimi etkiler. Ancak aynı zamanda, sürekli tekrar eden eski bir sorunu yeni bir şekilde ele almak için de bir fırsat sunar. Bugün kesin çözümler gelmeyebilir, ama geleceğe yönelik temelleri atıyor olacaksınız. Son zamanlarda uzun vadeli hedeflerinizle ilgili ektiğiniz bazı tohumlar muhtemelen gözden geçirilmek veya yeniden düzenlenmek isteyecek, bu da işleri doğru yapmak için ikinci bir şans sunar. Arkadaşlıklar şu anda biraz daha karmaşık olabilir, ancak 29'undan sonra hız kazanacaktır. Bugün kararları aceleyle almak önerilmez. İçsel huzursuzluk, aşırıya kaçmaya yol açabilir.

  • 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, Merkür geri hareket ederken bugün, kamusal ve profesyonel alanınıza geri dönüyor ve 29'una kadar ne söylediğiniz veya nasıl iletişim kurduğunuz konusunda farkında olmadan yanlış anlaşılmamaya dikkat edin. Sonuçlara atlamadan önce bilgilerinizi iki kez kontrol edin. Bu dönem gözden geçirme için uygun, ancak net ve keskin cevaplar almak için en iyi zaman değil. 29'undan sonra en çok ihtiyaç duyduğunuz bilgilere daha iyi erişim sağlayacak ve kendinizi daha donanımlı hissedeceksiniz. Şimdilik hedeflerinizi veya önceki çalışmalarınızı gözden geçirmek odak noktanız olabilir. Kesin cevaplar için ideal olmasa da, gözden geçirme ve yeniden değerlendirme için iyi bir zaman olduğunu unutmayın. Ayrıca, biraz alışılmadık ama uygulanabilir iş fikirleri üzerinde çalışmak için de harika bir dönem. Gecikmeler yaşanırsa, bir konuyu farklı bir açıdan görme fırsatınız olur. Bugün, özellikle mülk, değerli eşyalar veya para söz konusu olduğunda, ruh hâlinizde dalgalanmalar ve yanlış değerlendirmeler olabilir. Daha makul bir zihniyetle alınması gereken kararları aceleyle vermekten kaçının.

  • 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Merkür 29'una kadar retro hareketine devam edecek ve bugün macera ve öğrenim alanınıza geri dönüyor. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça, son zamanlardaki planlarınızı gözden geçirecek veya eski kararları yeniden ele alacaksınız. Aldığınız bilgiler tam olmayabileceği için, görüşlerinizi çok kuvvetli ifade etmeden önce gerçekleri kontrol etmek mantıklı olur. Neyse ki, özellikle yüksek öğrenim, seyahat ve kişisel ya da profesyonel gelişimle ilgili son zamanlarda yapılan planları gözden geçirmek için mükemmel bir zaman. Gözden geçirme ve yeniden düzenleme gerekebilir, ancak sağlam planlar yapmak veya taahhütte bulunmak için daha sonra beklemek en iyi sonucu verecektir. Bugün coşkulu olabilirsiniz, ancak aşırıya kaçma eğiliminiz de var. Bu, bir inancı veya görüşü savunmak ya da olası bir sorun karşısında hayal kırıklığına uğramak şeklinde kendini gösterebilir. Makul sınırlarınızı aşmamak ve taşıyabileceğinizden fazlasını üstlenmemek en iyisidir.

