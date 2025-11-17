Günlük burç yorumları: 19 Kasım 2025 Çarşamba

Bu sabah, Mars ile Jüpiter'in küçük kare açı yapması nedeniyle iyi bir planımız olmadan başlamak isteme eğilimi var. Bu açı, yeni bir şey yapma arzumuzu harekete geçirir ve bizi ya dağıtabilecek ya da kendimizi geliştirmeye itebilecek bir huzursuzluk ve rekabet duygusu yaratır. Fazla enerjimizi nereye yönlendireceğimizi bilirsek, heves ve motivasyon harika olabilir. Yine de, aşırı özgüven ve yapabileceklerimizi olduğundan fazla tahmin etme, kötü kararlara veya sonradan pişmanlık uyandıran eylemlere yol açabilir. Bu kombinasyonla birlikte oldukça tartışmacı ve tepkisel de olabiliriz. Ayrıca, bu sabah gerçekleşen Venüs-Neptün küçük karesi, inanmak istediğimiz şeylere inanmamız için bizi baştan çıkarabilir. Durumların ve insanların daha gerçekçi noktalarını, ayrıntılarını ve kusurlarını görmezden gelmek o an için iyi hissettirse de, önemli alışverişleri veya ilişki kararlarını perde kalkana kadar ertelemek en iyisidir. Merkür hâlâ geri hareketteyken bugün tekrar Akrep burcuna geri dönüyor ve Merkür retrosunun geri kalanını (29'una kadar) ve sonrasını burada geçirecek. Merkür Akrep burcunda geri giderken, içgüdülerimiz, motivasyonlarımız ve "karanlık" yanımızla temas kurmak için güçlü bir zaman. Şimdi, daha derin ve duygusal doğamızı ve bunların karar verme süreçlerimizi nasıl etkilediğini keşfetme zamanı. Duygusal "radarımızda" artan bir hassasiyet olması muhtemel. Pesimist bir bakış açısına kaymamaya veya başkalarının söylediklerine gereğinden fazla olumsuz anlam yüklememeye dikkat etmeliyiz. Merkür retrosu dönemleri bizi genellikle geçmişe, daha fazla veya önceden gizli kalmış bilgiye götürür ve Merkür Akrep'teyken bu özellikle geçerlidir. Merkür genel olarak Akrep burcundayken, düşüncelerimiz ve iletişimimiz daha araştırmacı ve yoğun olur. Motivasyon aramak, ne kadar derine gömülmüşse o kadar iyi, şu anda zihinsel bir ihtiyaçtır. Düşüncelerimiz derindir. Yüzeysel iletişimi bir kenara bırakıp derin konuşmaları tercih ederiz. Önümüzdeki haftalarda düşünce tarzımız tek bir konuya odaklanan, yoğun ve hatta takıntılı bir hâle eğilimlidir.