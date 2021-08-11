Keten tohumu nedir?
Latince ismi Linum Usitatissimum olan keten bitkisi, 30 cm ila 1 metre arasında değişen boylarda görülür, mavi ya da sarı renkte çiçek açar ve bir sene yaşar. Keten bitkisi ılıman iklimi sever. Yakın Doğu ve Akdeniz bölgelerinde 4-5 bin yıldan beri lifi ve tohumu için yetiştirilmektedir. Keten bitkisinden elde edilen keten tohumu, yaklaşık 5 mm uzunlukta ve yassı yumurta şeklindedir. Keten tohumu %40-45 oranında yağ içerir, Omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir.
Keten tohumu cilde faydaları nelerdir?
- Cilt lekelerini ve kızarıklıkları giderir.
- Cilde parlak görünüm kazandırır.
- Cildi derinlemesine nemlendirir ve kırışıklıkları önler.
- Cildin sıkılaşmasını sağlar.
- Gözeneklerin içinde bulunan toksinlerin atılmasını sağlar.
- Egzama, sedef ve mantara karşı etkilidir.
- Sivilce ve akne sebebiyle oluşan iltihaplı görüntüyü giderir.
Keten tohumu maskesi nasıl yapılır?
Aloe veralı keten tohumu maskesi
Malzemeler:
- 2 Yemek kaşığı keten tohumu
- Aloe vera jeli
Hazırlanışı:
Bir kaseye keten tohumlarını alın ve üzerine istediğiniz kıvamı elde edene kadar azar azar aloe vera jelini ekleyin. Karışımı temizlenmiş cildinize kalın bir tabaka oluşturacak şekilde sürün ve 15 dakika bekledikten sonra yıkayın.
Bu maskeyi haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz.
Keten tohumu jeli maskesi
Malzemeler:
- 2 su bardağı su
- 1/2 su bardağı keten tohumu
Hazırlanışı:
Bir tencerede keten tohumu ve suyu orta ateşte karıştırarak kaynatın. Karışım jel formunu aldığında ocaktan indirin ve bir süzgeç yardımıyla süzün. Soğuduktan sonra jeli bir kaba alın. Jeli temizlenmiş cildinize sürün ve 10-15 dakika bekledikten sonra soğuk su ile yıkayın.
Kırışıklık karşıtı keten tohumu maskesi
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı keten tohumu
- 1 yemek kaşığı chia tohumu
- 1 çay bardağı su
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri bir tencereye koyun ve orta ateşte kaynayana kadar karıştırın. Karışım jel halini aldığında ocaktan indirin ve bir süzgeç yardımıyla süzün. Soğuduktan sonra jeli bir kaba alın. Jeli temizlenmiş cildinize sürün ve 15 dakika bekledikten sonra soğuk su ile yıkayın.
Bu maskeyi haftada 1 defa uygulayabilirsiniz.
Keten tohumu zararları nelerdir?
- Keten tohumu, diyabet ilacı kullanan kişilerde düşük kan şekeri problemi yaratabilir.
- Keten tohumu, kan basıncını çok düşürebildiğinden tansiyon ilacı kullanan kişiler doktora danışmadan kullanmamalıdır.
- Keten tohumu kan pıhtılaşmasını yavalşatabilir. Bu nedenle kanama bozukluğu olan kişiler kullanmamalıdır. Ameliyattan en az iki hafta öncesinde keten tohumu tüketmeyi bırakmak gerekir.
- Keten tohumu, östrojen hormonunu taklit edebilir. Bu nedenle hamile ve emziren kadınlar kullanmadan önce doktora danışmalıdır.
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