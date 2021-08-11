Keten tohumu nedir?

Latince ismi Linum Usitatissimum olan keten bitkisi, 30 cm ila 1 metre arasında değişen boylarda görülür, mavi ya da sarı renkte çiçek açar ve bir sene yaşar. Keten bitkisi ılıman iklimi sever. Yakın Doğu ve Akdeniz bölgelerinde 4-5 bin yıldan beri lifi ve tohumu için yetiştirilmektedir. Keten bitkisinden elde edilen keten tohumu, yaklaşık 5 mm uzunlukta ve yassı yumurta şeklindedir. Keten tohumu %40-45 oranında yağ içerir, Omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir.

Keten tohumu cilde faydaları nelerdir?

Cilt lekelerini ve kızarıklıkları giderir.

ve kızarıklıkları giderir. Cilde parlak görünüm kazandırır.

Cildi derinlemesine nemlendirir ve kırışıklıkları önler.

Cildin sıkılaşmasını sağlar.

Gözeneklerin içinde bulunan toksinlerin atılmasını sağlar.

Egzama, sedef ve mantara karşı etkilidir.

Sivilce ve akne sebebiyle oluşan iltihaplı görüntüyü giderir.

Keten tohumu maskesi nasıl yapılır?

Aloe veralı keten tohumu maskesi

Malzemeler:

- 2 Yemek kaşığı keten tohumu

- Aloe vera jeli

Hazırlanışı:

Bir kaseye keten tohumlarını alın ve üzerine istediğiniz kıvamı elde edene kadar azar azar aloe vera jelini ekleyin. Karışımı temizlenmiş cildinize kalın bir tabaka oluşturacak şekilde sürün ve 15 dakika bekledikten sonra yıkayın.

Bu maskeyi haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz.

Keten tohumu jeli maskesi

Malzemeler:

- 2 su bardağı su

- 1/2 su bardağı keten tohumu

Hazırlanışı:

Bir tencerede keten tohumu ve suyu orta ateşte karıştırarak kaynatın. Karışım jel formunu aldığında ocaktan indirin ve bir süzgeç yardımıyla süzün. Soğuduktan sonra jeli bir kaba alın. Jeli temizlenmiş cildinize sürün ve 10-15 dakika bekledikten sonra soğuk su ile yıkayın.

Kırışıklık karşıtı keten tohumu maskesi

Malzemeler:

- 1 yemek kaşığı keten tohumu

- 1 yemek kaşığı chia tohumu

- 1 çay bardağı su

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir tencereye koyun ve orta ateşte kaynayana kadar karıştırın. Karışım jel halini aldığında ocaktan indirin ve bir süzgeç yardımıyla süzün. Soğuduktan sonra jeli bir kaba alın. Jeli temizlenmiş cildinize sürün ve 15 dakika bekledikten sonra soğuk su ile yıkayın.

Bu maskeyi haftada 1 defa uygulayabilirsiniz.

Keten tohumu zararları nelerdir?