Kış mevsimi için etek kombinleri
Giyim

Kış mevsimi için etek kombinleri

Kış mevsiminde her ne kadar pantolonlar elimizin daha çok gittiği parçalar olsa da eteklerin kombinlere verdiği etkiyi de oldukça seviyoruz, öyle değil mi?

Kış mevsimi için etek kombinleri
Giriş: 18 Kasım 2025, Salı 20:00
Güncelleme: 18 Kasım 2025, Salı 20:00
1

İlk olarak bir ihtimal havalar o kadar da soğumadıysa son dönemin en trend ve bizce en şık parçalarından biri olan saten eteklerle başlamak istedik. Saten etekleri özellikle loafer ayakkabılarla çok yakıştırıyoruz. Rahatça giyebileceğiniz kavalarda kalın kazak ve çapraz çantalarla güzel bir kombin oluşturabilirisiniz.

2

Kışın siz de koyu renkler giymekten sıkılanlardan mısınız? Eğer öyleyseniz toprak ve yeşil tonlarını tercih edebilirsiniz. Sonbahar sonu kış başlangıında görseldeki tarzda ya da kovboy botlarıyla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

3

Son iki kış sezonunda yükselişe geçen krem rengi çizmeler mini eteklerle ve tül çoraplarla rahatlıkla kombinlenebiliyor. Krem rengi, kahve ve toprak tonlarını birleştirerek hem uyumlu hem de havalı kombinler oluşturabilirsiniz.

4

Uzun pileli eteklerin nostaljik olduğu kadar zarif bir havasının olduğunu düşünüyoruz. İçine koyduğunuz kazaklar, altına giyeceğiniz bot veya çizmelerle klasik ama bir o kadar sade bir kombin yapabilirsiniz.

5

Aynı şekilde yine uzun pileli ve kalın kumaştaki etekleri deri ceketlerle veya suni kürk detaylı montlarla hava durumuna göre birleştirebilirsiniz. Bu sayede hem havalı bir kombin oluşturmuş olursunuz hem de sıradan bir kombin elde etmemiş olursunuz.

6

Deri etekler kuşkuşuz sonbahar ve kış mevsiminin en trend ve havalı parçalarından. Dikkat çekici kombinlerin en belirgin parçalarından biri olan uzun ya da mini deri etekleri çizmelerle tercih edebilirsiniz. Bu etekler yırtmaçlıysa çizmelerinizi aynı renkte tercih edip daha uyumlu bir görünüm elde edebilirsiniz.

7

Triko kumaş tabii ki kış mevsiminin en çok tercih edilen kumaşlarından biri. Hem rahatlığı hem de sıcak tutması sayesinde bizim de en çok giydiğimiz kumaşlardan biri olabilir kış aylarında. Özellikle çizgi desenli etekleri aynı yapıda ve desende parçalarla eşleştirdiğinizde daha uyumlu bir kombin elde etmiş olursunuz.

8

Trikodan ve uyumdan bahsetmişten triko takımları geçmek olmaz. Kurtarıcı ve şık olmalarının yanı sıra aynı renkte olmalarıyla olduğunuzdan daha uzun görünebilir v bu tarz kıyafetlerle elbise havası yaratabilirsiniz.

9

Konu etek olunca takımlar akla gelir kış aylarında. Görseldeki gibi pembe renginden vazgeçemeyenler, renkli giyinmeyi sevenler için şık takımlar vazgeçilmez olduğu gibi gri ve siyah tonlarındaki takımlar da oldukça havalı duruyor.

10

Kalem eteklerin kumaşları da kış aylarında doğal olarak kalınlaşıyor ve bizce hırkalara çok yakışıyorlar. Sıradan bir iş gününde yapabileceğiniz görseldeki gibi kombinleri gündüzden akşama geçerken de tercih edebilir ve birçok mekanda değerlendirebilirsiniz.

Yorumlar