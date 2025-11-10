Kasım geldiyse dur ve dinle

Kasım geldiyse dur ve dinle
Hayatın Sesi
Giriş: 10 Kasım 2025 11:29
Nuray Kılınçarslan

Kasım geldiğinde hepimiz bir duraksarız biraz. Havalar serinler, gündüzler kısalır ama nedense içimizde bambaşka bir şey kıpırdar. Hani bazen sessizlik daha çok şey anlatır ya… işte Kasım da öyle bir ay. Çok şey olup biterken dışarıda, biz farkında olmadan içimizde bir alan açılır. Geçmişten getirdiğimiz yorgunluklar, “bir gün ilgilenirim” diye ötelediğimiz duygular, belki de adı bile konmamış eksiklikler... Ben bu yazıyı senin için hazırlarken o iç sesini duyuyordum: “Ne yapmalıyım bu ay? Kendime nasıl yaklaşmalıyım?” Çünkü bazen sorular dışarıya değil, daha derine sorulur. Bugün burada bu ay neler olacaktan çok, “sen bu ay kendin için neler yapabilirsin?” birlikte buna bakacağız.


Kasım ayının enerjisi neyi taşıyor?

Bu ay hayat seni hızlandırmaya çalışırken, ruhun sana “yavaşla” diyebilir. Kendine yabancılaştığın alanları fark etmek için çok uygun bir dönemdesin. Dış sesler yerine iç sesi duymak, dışarıya yetişmek yerine içeriye dönmek zamanı. Kasım, görünmeyeni görünür kılan bir enerji taşır. Ve bu sadece astrolojik değil; bütünsel bir çağrıdır.


Peki bu ay ne yapabilirsin?

Sana önerim:

Günlük enerji kontrolü

Her sabah aynaya bakmadan önce kendine sor: “Şu an hangi duyguyla uyanıyorum?” Cevaplar karışık, eksik ya da net olmayabilir. Ama bu farkındalıkla güne başlamak, enerjini yönetmeni sağlar.


Yüzleşme zamanı

Bir kağıt al. Şunu yaz: “Kendimde görmezden gelmeyi en çok sevdiğim şey…” Ve dürüstçe yaz. Sonra sadece oku. Değiştirmeye çalışma. Sadece tanık ol.


Kendine bir niyet cümlesi

Bu ayın teması senin için şu olabilir: “Ben, kendime geri dönmeye niyet ediyorum.” Her gün bu cümleyi gözlerinin içine bakarak oku. Bir yerlerde bir şey titreşecek. Emin ol.


Dilersen bu niyet cümlelerini de zaman zaman kendine fısıldayabilirsin:

“Ben, kendi duygularımı görmeye ve onurlandırmaya niyet ediyorum.”

Kendini bastırmadan duymak isteyenler için güçlü bir başlangıçtır.

“Ben, üzerimde olmayan yükleri bırakmaya niyet ediyorum.”

Kasım ayının taşıdığı ‘hafifleme’ enerjisine çok uygundur.

“Ben, sınırlarımı suçluluk duymadan çizmeye niyet ediyorum.”

Kendini koruma değil, kendine sahip çıkma niyeti taşır.

“Ben, içimdeki sessiz tarafı duymaya ve anlamaya niyet ediyorum.”

Sürekli dışa bakanlar için içsel bir kapı açar.

“Ben, kendi gerçekliğime sadık kalmaya niyet ediyorum.”

Başkaları ne der korkusundan çıkanlar için dönüşüm cümlesidir.


Gerçek değişim nasıl olur?

Ben hiçbir zaman “Şunları yap, böyle değiş” demem. Çünkü dönüşüm dışarıdan yapılmaz. Gerçek dönüşüm içeride başlar ve yumuşak bir adımla başlar. Kasım ayı o ilk adım için güçlü bir eşik. Sen yeter ki niyet et, kendine alan aç.


Son olarak; kasım geldi. Ve belki de artık bazı şeyleri bırakıp hafifleme zamanı. Ama bırakmak her zaman vazgeçmek değildir. Bazen sadece yük taşımaktan yorulduğunu kabul etmektir. Bu ay, hayatının temposunu değil, ruhun ritmini dinlemeyi seçebilirsin. Ve inan bana… O ritmi bir kez duyduğunda, hiçbir dış ses onu bastıramaz.



