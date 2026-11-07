Esenlikler. 9 Kasım saat 10:02’de Akrep burcunun 16. derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniaylar yeni başlangıçları, yeni kararları ve bilincimizin geçtiği yeni durumları anlatırlar. Bu yeniay ile birlikte önümüzdeki 15 günlük dönemde Akrep burcunun temsil ettiği krizler, dönüşüm, ortaklaşa kaynaklar, gizli kalan konular ve güçlü duygular hayatımızda daha belirgin hale gelebilir.

Akrep burcu hedeflerine ulaşmak için krizlere girmekten çekinmeyen, ihtiraslı, dayanıklı ve kolay vazgeçmeyen bir burçtur. Kaybetme korkusu, kontrol etme isteği, kıskançlıklar ve güç mücadeleleri bu burcun karanlık tarafıdır. Fakat Akrep aynı zamanda zor koşullardan güçlenerek çıkmayı, bir şeyleri geride bırakmayı ve yeniden başlamayı anlatır. Bu dönemde hayatımızdaki bazı konuları sessizce fakat oldukça kararlı bir şekilde değiştirmek isteyebiliriz.

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An haritasının yükselen burcu Yay. Yay burcu eğitim, yurtdışı, hukuk, inançlar, uzun yolculuklar ve hayatımıza yön veren büyük hedeflerle alakalıdır. Bu da Akrep burcunun kapalı ve kontrollü yapısına rağmen geleceğe yönelik daha büyük planlar yapmak isteyeceğimizi gösteriyor. İnandığımız konularda daha cesur davranabiliriz fakat kendi doğrularımızı tek gerçek gibi görmekten ve fazla iddialı davranmaktan uzak durmamız gerekiyor.

Yükselen Yay burcunun yöneticisi Jüpiter ve Jüpiter Mars ile kavuşumda. Bu nedenle an haritasının yükselen yöneticisi belirgin bir Mars etkisi taşıyor. Cesaretimiz, mücadele isteğimiz ve harekete geçme gücümüz artabilir fakat öfke, acelecilik ve gereğinden fazla risk alma eğilimi de yükselebilir. Toplumsal anlamda gerginlikler, güç gösterileri, savaş ve askeri konular daha görünür hale gelebilir. Jüpiter içinde bulunduğu etkiyi büyüttüğü için küçük bir gerilim gereğinden fazla büyüyebilir.

Yeniay derecesi an haritasının 12. evinde. Bu ev kontrolümüz dışında gelişen olaylar, kapalı kurumlar, hastaneler, gizli düşmanlıklar, perde arkasında yürütülen işler, bilinçaltı ve psikolojik süreçlerle alakalıdır. Bu nedenle yeni başlangıçların bir kısmı hemen görünür olmayabilir. Bazı planlar gizli ilerleyebilir veya henüz farkında olmadığımız olaylar ilerleyen günlerde açığa çıkabilir. Kendi içimize dönmek, psikolojik yüklerimizi fark etmek ve bizi tüketen alışkanlıklardan uzaklaşmak açısından önemli bir dönem.

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An derecesine yakın orb içerisinde belirgin bir gezegen açısı yok. Fakat uzak da olsa Mars ve Jüpiter kavuşumundan gelen kare açı yeniayın sakin çalışmasını engelleyebilir. Mars mücadeleyi ve çatışmayı, Jüpiter ise büyümeyi ve abartıyı temsil ediyor. Bu nedenle bastırılmış öfke, fazla özgüven, kontrolsüz riskler ve büyüyen anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Özellikle gizli yürütülen işlerde, güç mücadelelerinde ve maddi konularda acele karar vermemekte fayda var.

Güneş ve Ay, ZUBEN ELGENUBI sabit yıldızının etkisi altında. ZUBEN ELGENUBI sosyal reformlar, dengelerin değişmesi ve toplum içerisinde yeni bir düzen arayışıyla alakalıdır. Güneş’in ayrıca SIRIUS sabit yıldızıyla paralel açısı var. Paralel açıyı kavuşum gibi değerlendirebiliriz. SIRIUS küçük görünen başlangıçların tahmin edilenden daha büyük sonuçlara ulaşmasını anlatır. Yeniayın 12. evde olması değişimlerin perde arkasında hazırlanabileceğini gösteriyor. Atacağımız adımların sonuçları düşündüğümüzden daha büyük olabilir; Mars ve Jüpiter kaynaklı gerginliklerin kontrolsüz şekilde yayılmamasına dikkat edilmeli.

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9 Kasım Akrep Yeniayı'nın burçlara etkileri

Yükselen burçlar üzerinden anlatacak olursak;

Yükselen Koç

Yeniayda alacak verecek konuları, borçlar, krediler, vergiler, miraslar, yatırımlar ve ortaklaşa gelirler ön plana çıkıyor. Bu konularda yeni bir düzen kurabilirsiniz. Mars ve Jüpiter etkisi aşk hayatı, çocuklar, hobiler veya spekülatif yatırımlar üzerinden gereğinden fazla risk almanıza neden olabilir. Büyük harcamalarda dikkatli olmakta fayda var.

Yükselen Boğa

Yeniayda evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler, danışmanlıklar ve sözleşmelerle ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Bir ilişkinin yönünü değiştirecek önemli bir karar alabilirsiniz. Mars ve Jüpiter etkisi ev, aile, ebeveynler veya gayrimenkul konuları üzerinden gerginlik yaratabilir. Ailevi baskıların ilişkinizde güç mücadelesine dönüşmemesine dikkat etmelisiniz.

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Yükselen İkizler

Yeniayda iş ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, günlük sorumluluklarınız, sağlık ve beslenme düzeninizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yoğun bir çalışma dönemi başlayabilir. Mars ve Jüpiter etkisi iletişim, belgeler, anlaşmalar, kardeşler, yakın çevre veya kısa yolculuklar üzerinden gerginlik yaratabilir. Acele konuşmaktan ve dikkatsiz hareket etmekten uzak durmakta fayda var.

Yükselen Yengeç

Yeniayda aşk hayatınız, flörtleriniz, çocuklarınız, hobileriniz, spor ve yaratıcılık konuları ön plana çıkıyor. Yeni bir ilişki veya yaratıcı bir proje başlayabilir. Mars ve Jüpiter etkisi maddi kaynaklarınız, harcamalarınız ve sahip olduklarınız üzerinden baskı oluşturabilir. Keyif veren konular için bütçenizin üzerinde harcama yapmamaya dikkat etmelisiniz.

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Yükselen Aslan

Yeniayda ev, aile, ebeveynler, yaşadığınız yer ve gayrimenkul konularında yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Taşınma, tadilat veya aile düzeniyle ilgili bir karar gündeme gelebilir. Mars ve Jüpiter sizin burcunuzda olduğu için sabırsız ve fazla iddialı davranabilirsiniz. Kendi kararlarınızı aile üyelerine zorla kabul ettirmemeye dikkat etmek gerekiyor.

Yükselen Başak

Yeniayda eğitim, yazışmalar, anlaşmalar, kardeşler, yakın akrabalar ve kısa yolculuklarla ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Yeni bir eğitime veya yazılı çalışmaya başlayabilirsiniz. Mars ve Jüpiter etkisi kontrolünüz dışındaki olayları, gizli kalan konuları ve psikolojik gerginliği büyütebilir. Söylemek istediklerinizi bastırmak yerine sakin ve açık bir iletişim kurmaya çalışmalısınız.

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Yükselen Terazi

Yeniayda finansal kaynaklarınız, sahip olduklarınız, yetenekleriniz ve özdeğerinizle ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Yeni bir gelir kaynağı yaratmak veya bütçenizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Mars ve Jüpiter etkisi arkadaşlar, sosyal çevre, proje grupları veya gelecek hedefleri üzerinden fazla harcama ve gerginlik yaratabilir. Arkadaşlarla maddi alışverişlerde dikkatli olun.

Yükselen Akrep

Sizin için oldukça önemli bir yeniay. Hayatınızın geneli, fiziksel görünüşünüz, sağlığınız ve kişisel kararlarınızla ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Kendinizi ve hedeflerinizi yeniden tanımlayabilirsiniz. Mars ve Jüpiter etkisi kariyer, toplumsal statü, yöneticiler ve otorite figürleri üzerinden baskı yaratabilir. Kariyer hırsının gereksiz güç mücadelelerine dönüşmemesine dikkat etmelisiniz.

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Yükselen Yay

Yeniayda kontrolünüz dışındaki olaylar, gizli kalan konular, psikolojik yükler ve inzivaya çekilme ihtiyacı ön plana çıkıyor. Bir süre kendi içinize dönmek ve bazı planları gizli yürütmek isteyebilirsiniz. Mars ve Jüpiter etkisi eğitim, yurtdışı, hukuk, yayıncılık ve inançlar üzerinden gerginlik yaratabilir. Kendi doğrunuzu başkalarına kabul ettirmeye çalışmamakta fayda var.

Yükselen Oğlak

Yeniayda arkadaşlar, sosyal çevre, proje grupları, gelecek hedefleri ve kariyerden elde edilen gelirlerle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir gruba katılabilir veya ortak bir hedef için çalışmaya başlayabilirsiniz. Mars ve Jüpiter etkisi borçlar, krediler, yatırımlar, miras ve ortaklaşa kaynaklar üzerinden risk yaratabilir. Gruplarla yapılacak maddi işlerde dikkatli olun.

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Yükselen Kova

Yeniayda kariyeriniz, başarınız, toplumsal statünüz ve hayatınızdaki önemli hedeflerle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Yeni bir görev, proje veya yön değişikliği gündeme gelebilir. Mars ve Jüpiter etkisi eşiniz, ortağınız, danışmanlarınız veya açık rakipleriniz üzerinden gerginlik yaratabilir. İlişkilerde rekabeti ve güç savaşlarını büyütmeden ortak bir yol bulmaya çalışmalısınız.

Yükselen Balık

Yeniayda eğitim, akademik konular, yurtdışı, uzun yolculuklar, hukuk, yayıncılık ve inançlarla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hayata bakışınızı değiştiren bir eğitim veya yolculuk gündeme gelebilir. Mars ve Jüpiter etkisi iş ortamı, çalışma arkadaşları, günlük sorumluluklar ve sağlık düzeni üzerinden yoğunluk yaratabilir. Büyük hedeflerinizle günlük işlerinizi dengede tutmanız gerekiyor.