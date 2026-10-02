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Dekorasyon Önerileri

2027 yılında dekorasyonda hangi renkler trend?

"2027 yılının rengi" duyuruları hızla devam ediyor! 2027 yılının trend renkleri arasında yumuşatılmış mavilerden ve toprak yeşillerinden, soluk pembelere ve kahverengilere kadar çeşitli tonlar var!

Giriş: 02 Ekim 2026, Cuma 10:47
Güncelleme: 02 Ekim 2026, Cuma 10:47
1

İç mekan tasarımında uzun yıllardır hakimiyetini sürdüren soğuk gri, keskin beyaz ve minimalist bej tonları yerini topraksı sıcaklığa ve dokunsal zenginliğe bırakıyor. Son olarak boya markası Dunn-Edwards, 2027 yılının rengini erik alt tonlarına sahip zengin bir kahve tonu olan "French Press Coffee" olarak açıkladı. Keskin siyahtan daha şık, kömür grisinden ise daha rafine bir duruş sergileyen bu ton, lüks iç mekan tasarımlarının yeni gözdesi olmaya aday. French Press Coffee'nin pratik ve pratik olduğu kadar estetik bir yönü de bulunuyor. Sıcak ve toprak tonlu bu nötr renk; doğal malzemeler, ahşap dokular ve vintage objelerle mükemmel bir uyum yakalıyor. Sıfırdan bir dekorasyon yapmak yerine eski ile yeniyi harmanlamayı tercih edenler için bu ton, mekanın ruhunu dengeleyen ve derinlik katan bir zemin hazırlıyor.

2

Dünyaca ünlü boya markalarının duyurduğu 2027 "Yılın Renkleri", mekanlarda huzur, denge, doğallık ve karakter yaratmayı hedefliyor. İşte şu ana kadar açıklanan 2027 yılının renkleri:

Little Greene – Marle (335)

Rahatlatıcı rengi ile öne çıkan sıcak bir kahverengi. Karmaşık ama kolayca uyum sağlayan yapısıyla mekandaki tüm duvarlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

3

HGTV Home by Sherwin-Williams – Celery (SW 6421): Yumuşak, sarı-yeşil tonuyla mekana tazelik ve denge getiren açık bir alternatif.

4

Behr – Grounded (T27-01): Yosun ve zeytin yeşili arasında duran, kahverengi alt tonlara sahip derin bir zeytin yeşili. Klasik gri-yeşil adaçayı tonlarından ayrılarak mekana katmanlı bir boyut kazandırıyor.

5

Glidden – Artifact (PPG10-16): Sıcak ve dumanlı bir mavi tonu. Özellikle yatak odaları ve çalışma odalarında sakinleştirici bir etki yaratmak için öneriliyor.

6

Valspar – Cottage Door (8004-38E): Hem sıcak hem soğuk alt tonlara sahip, yansıtıcı bir orta ton mavi. Yeni nesil bir nötr renk görevi görerek sıcak griler ve soluk pembelerle kolayca eşleşiyor.

7

Clark+Kensington – Vantage Point (38B-4): İç mekanlara karakter ve sıcaklık katan yumuşatılmış, zamansız bir orta ton mavi.

8

Graham & Brown – Rose Earth: Doğal kil pigmentlerinden beslenen mat bir mineral pembesi. Sıcak nötrler ve adaçayı yeşilleriyle uyum sağlayan bu ton, geleneksel çiçekli duvar kağıtlarıyla birleşerek zamansız bir hikaye anlatıyor.

 

Referanslar

Michele Laufik. "Dunn-Edwards Reveals Its 2027 Color of the Year—See the Rich, Plummy Brown". Şuradan alındı: https://www.marthastewart.com/dunn-edwards-2027-color-of-the-year-12105793 (01.10.2026)

Julia Cancilla. "Every 2027 Color of the Year Announced So Far". Şuradan alındı: https://www.elledecor.com/design-decorate/color/a73345334/every-color-of-the-year-2027/ (01.10.2026).

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