Pahalı temizleyicilere para vermeyin! Bulaşık makinesine bunu ekleyenler kokuyu kökten çözüyor

Bulaşık makinenizden gelen kötü kokular, düzenli yıkama yapmanıza rağmen kaybolmuyor mu? Bulaşık makinesindeki kötü kokunun nedeni, cihazın içinde zamanla biriken yemek artıkları ve deterjan kalıntıları olabilir. Özellikle filtrede biriken küçük parçacıklar, istenmeyen kokuların oluşmasına yol açabiliyor. Ev temizliğinde sıkça kullanılan beyaz sirke ise bu soruna karşı başvurulan yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlar, uygulama sırasında bazı ayrıntılara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

BULAŞIK MAKİNESİNDEKİ KÖTÜ KOKUNUN NEDENİ

Bulaşık makineleri, tabak ve bardakları temizlemek için kullanılsa da zamanla kendi içlerinde kir biriktirebiliyor. Yıkama sırasında ortaya çıkan küçük yemek parçaları, özellikle makinenin alt bölümündeki filtrede toplanabiliyor.

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Bu kalıntılar düzenli olarak temizlenmediğinde kötü kokular oluşabiliyor. Makinenin içinde kalan nem ve deterjan birikintileri de sorunun devam etmesine neden olabiliyor.

BULAŞIK MAKİNESİNDEKİ KOKUYU GİDERMEK İÇİN İLK ADIM

Temizlik işlemine başlamadan önce bulaşık makinesinin tamamen boşaltılması öneriliyor. Ardından makinenin iç yüzeyinde ve tabanında bulunan yemek artıkları nemli bir mikrofiber bezle temizlenebiliyor.

Özellikle alt sepetin çıkarılması, filtreye ve makinenin tabanına ulaşmayı kolaylaştırıyor. Filtrenin üretici talimatlarına uygun şekilde temizlenmesi, kötü kokuya neden olabilen birikintilerin uzaklaştırılmasında önem taşıyor.

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BEYAZ SİRKE İLE BULAŞIK MAKİNESİ NASIL TEMİZLENİR?

Ev temizliğinde kullanılan beyaz sirke, yağ ve bazı kalıntıların giderilmesine yardımcı olabiliyor. Önerilen yöntemlerden biri, bir bardak beyaz sirkeyi eşit miktarda suyla karıştırarak bulaşık makinesinde kullanıma uygun bir kaba koymak.

Kabın üst sepete yerleştirilmesinin ardından makine, bulaşık olmadan normal bir yıkama programında çalıştırılabiliyor. İşlem tamamlandığında iç yüzeylerin silinmesi, gerekirse durulama yapılması ve kapağın açık bırakılarak makinenin havalandırılması öneriliyor.

Ancak sirkenin asidik yapısı bazı makinelerde kauçuk contalara ve diğer parçalara zarar verebiliyor. Bu nedenle yöntemi uygulamadan önce üreticinin kullanım ve bakım talimatlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

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SİRKEYİ MAKİNENİN BU BÖLÜMÜNE KOYMAYIN

Sirke kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de nereye konulduğu. Uzmanlar, özellikle bulaşık makinesinin parlatıcı haznesine sirke konulmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Asidik sıvının bazı parçalarla uzun süre temas etmesi, contaların zarar görmesine ve sızıntı sorunlarına neden olabiliyor.

Ayrıca sirkenin çamaşır suyu veya klor içeren temizlik ürünleriyle kesinlikle karıştırılmaması gerekiyor. Bu karışım, sağlığa zararlı gazların açığa çıkmasına yol açabiliyor.

BULAŞIK MAKİNESİ NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?

Bulaşık makinesinde kötü kokuların yeniden oluşmasını önlemek için filtre ve iç yüzeylerin düzenli temizlenmesi önem taşıyor.

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Sirkeyle derin temizlik için birkaç ayda bir uygulama gibi farklı aralıklar önerilse de sık sirke kullanımının bazı makine parçalarına zarar verebileceği belirtiliyor. Bu nedenle temizlik sıklığının cihazın bakım talimatlarına göre belirlenmesi gerekiyor.