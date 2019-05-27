Yay Burcu Günlük Yorumları

Yay Burcu Özellikleri

Element: Ateş

Nitelik: Değişken

Arketipler: Genişlemek, uzatmak, keşfetmek

Madeni: Teneke, kalay, bakır

Uygun Taşı: Turkuvaz, yakut, lapis, lazuli

Uygun Meslekler: Akademisyen, gezgin, reklamcı, danışman, din adamı, yayıncı, avukat, tercüman, eğitim- öğretim, ihracat, alternatif tıp







Sonbaharın o kasvetli havasına alışmışızdır artık… Yavaş yavaş yeniyıl gelmekte ve yeniyılın tüm heyecanı ve umutları etrafı sarmaktadır… Bu hayatta ki asıl amacı genişlemek, yeni şeyler keşfetmek ve araştırmak olan yay burcu insanı, en soğuk havada bile neşesiyle, hareketli, kıpır kıpır tavırlarıyla herkesin ilgisini çeker… Bardağın her daim dolu yanını görür, her daim yeniliklere açıktır çünkü o yeni gelen yıla göre hazırlık yapmaktadır, eskiyi çoktan bırakmıştır bile… Yerinde oturmayı sevmez, heveslidir. Küçük şeylerle mutlu olabilen Yay, şakacı, özgürlükçüdür. Yeni yerleri görmeyi ve keşfetmeyi severler. Pek çekinceleri yoktur ve düşündüklerini hemen söyleme eğilimindedirler. Zaman zaman iyimserliğin dozunu kaçırıp söylenen, anlatılan şeylere hemen inanabilirler çünkü onların masalımsı ve gezgin dünyasında yalana ve iki yüzlülüğe yer yoktur. O kadar çoşku ve istekle yaşarlarki, zaman zaman hal ve hareketlerinde aşırıya kaçan davranışlar gözlemleyebilirsiniz, duygularını abartarak dile getirebilirler. Soğuk kış gecelerinde insanın içini ısıtan şömine gibidir… O şömine yandıkça, karşısında durdukça anlatılan, paylaşılan ve öğrenilen bilgilerin çokluğundan başınız döner… O iyi bir anlatıcı, bilgi paylaşımcısıdır. Güneş yay burcunda özgürlüğü, neşeyi vurgularken, ay yay burcunda sezgileri ve rahatlığı öne çıkartır. Merkür yay burcundayken, dağınık düşünce şekli hakim olur, venüs yay, kısıtlanmayı ve sınırlanmayı sevmez. Mars yay burcunda, macera peşinde koşan ve yerinde durmayan bir insandır. Jüpiter yay da genişlemenin ve büyümenin zenginliğidir. Satürn yay ise, zaman zaman dogmatik düşüncelere kapısını açar. Kişi kendinden pek emin olmaz ama yıllar geçtikçe sistemini oturtur.





