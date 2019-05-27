Yay Burcu Günlük Yorumları

Özgürlüğüne düşkün Yaylar güne yorgun başlıyorsunuz. Duygularınızın farkına vararak ilerlerseniz günü huzurlu geçirirsiniz. Sebepsiz hüzün ve yanlızlık duyguları yoğunlaşıyor.
Ay Balıkta ilerlerken sabah saatlerinde Merkür ile görünümde. Öğleden sonra Neptün ile kavuşuma doğru ilerliyor. Hayal gücünün son derece aktif olduğu bir gündeyiz. Akşam üstü Kuzey Ay Düğümü ile olumlu açı içinde; kendimizi bir amaca adama arzumuz artıyor. Gün içinde şüphe, güvensizlik, aşırı hassasiyetler söz konusu olabilir. Gün boyu olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandiralabiliriz. Oğlak burcundaki zorlu görünümden kaçmak adına gereksiz riskler alabiliriz. Günü verimli geçirmek için; program dahilinde ilerlemek faydalı olur.
Günün rengi: Mor
Astroloji yaşamımızdaki birçok şeyi etkilediği gibi aşk hayatımızı da etkiliyor. Aşk hayatında burçların birbirleriyle etkileşimleri ve uyumları nasıl? Burcunuzun ve onun burcunun aşk hayatınıza etkisi ne olur? Kendi burcunuzla onunkini karşılaştırın...
Görünüşünüzü ve sizin kendinizi nasıl gördüğünüzü etkileyen burç olan yükselen burcu doğum anınızda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Yükselen burç Ay ve yönetici gezegen ile bağlantılıdır. Yükselen burcunuz kendi burcunuz kadar önemli ve etkilidir. Peki yükselen burcunuzu nasıl öğrenirsiniz? Yükselen burç saat olarak ortalama iki saatte bir değişir. Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğduğunuz yer ile doğrudan ilgilidir. Tüm bu bilgileri biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki kutudan burcunuzu seçin ve saate göre yükseleninizi öğrenin...
Element: Ateş
Nitelik: Değişken
Arketipler: Genişlemek, uzatmak, keşfetmek
Madeni: Teneke, kalay, bakır
Uygun Taşı: Turkuvaz, yakut, lapis, lazuli
Uygun Meslekler: Akademisyen, gezgin, reklamcı, danışman, din adamı, yayıncı, avukat, tercüman, eğitim- öğretim, ihracat, alternatif tıp
Sonbaharın o kasvetli havasına alışmışızdır artık… Yavaş yavaş yeniyıl gelmekte ve yeniyılın tüm heyecanı ve umutları etrafı sarmaktadır… Bu hayatta ki asıl amacı genişlemek, yeni şeyler keşfetmek ve araştırmak olan yay burcu insanı, en soğuk havada bile neşesiyle, hareketli, kıpır kıpır tavırlarıyla herkesin ilgisini çeker… Bardağın her daim dolu yanını görür, her daim yeniliklere açıktır çünkü o yeni gelen yıla göre hazırlık yapmaktadır, eskiyi çoktan bırakmıştır bile… Yerinde oturmayı sevmez, heveslidir. Küçük şeylerle mutlu olabilen Yay, şakacı, özgürlükçüdür. Yeni yerleri görmeyi ve keşfetmeyi severler. Pek çekinceleri yoktur ve düşündüklerini hemen söyleme eğilimindedirler. Zaman zaman iyimserliğin dozunu kaçırıp söylenen, anlatılan şeylere hemen inanabilirler çünkü onların masalımsı ve gezgin dünyasında yalana ve iki yüzlülüğe yer yoktur. O kadar çoşku ve istekle yaşarlarki, zaman zaman hal ve hareketlerinde aşırıya kaçan davranışlar gözlemleyebilirsiniz, duygularını abartarak dile getirebilirler. Soğuk kış gecelerinde insanın içini ısıtan şömine gibidir… O şömine yandıkça, karşısında durdukça anlatılan, paylaşılan ve öğrenilen bilgilerin çokluğundan başınız döner… O iyi bir anlatıcı, bilgi paylaşımcısıdır. Güneş yay burcunda özgürlüğü, neşeyi vurgularken, ay yay burcunda sezgileri ve rahatlığı öne çıkartır. Merkür yay burcundayken, dağınık düşünce şekli hakim olur, venüs yay, kısıtlanmayı ve sınırlanmayı sevmez. Mars yay burcunda, macera peşinde koşan ve yerinde durmayan bir insandır. Jüpiter yay da genişlemenin ve büyümenin zenginliğidir. Satürn yay ise, zaman zaman dogmatik düşüncelere kapısını açar. Kişi kendinden pek emin olmaz ama yıllar geçtikçe sistemini oturtur.