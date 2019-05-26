Astroloji

BENGÜ KADAKAL ile ASTROLOJİ

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Koç Burcu Günlük Yorumları

26.05.2019

Gün boyu kendinizi adadığınız işlerin veya projelerin geçerliliğiyle meşgul olabilirsiniz. Günlük işler, sağlık konusunda hassasiyetler olası. Tartışmacı bir o kadar da kararsız ve yönsüz olabilirsiniz.

Başımıza Neler Gelecek ? 26.05.2019

Ay Balık'ta ilerliyor. Öze dönme, kaygıdan arınma için gerekli koşullar mevcut. Bugün Ay gün içinde, hayal gücünün son derece aktif olduğu bir gündeyiz. Kendimizi bir amaca adama arzumuz çok yüksek. Özdisiplin ve içsel gücümüz düşebilir.  Gün boyu melankolik, karasız güdülerimizle, duygularını dengeleyen, yüksek algılı vasıflarımız çatışma halinde olacaktır.

Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Açık gri

BURÇLARIN AŞK UYUMU

Astroloji yaşamımızdaki birçok şeyi etkilediği gibi aşk hayatımızı da etkiliyor. Aşk hayatında burçların birbirleriyle etkileşimleri ve uyumları nasıl? Burcunuzun ve onun burcunun aşk hayatınıza etkisi ne olur? Kendi burcunuzla onunkini karşılaştırın...

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YÜKSELEN BURÇ

Görünüşünüzü ve sizin kendinizi nasıl gördüğünüzü etkileyen burç olan yükselen burcu doğum anınızda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Yükselen burç Ay ve yönetici gezegen ile bağlantılıdır. Yükselen burcunuz kendi burcunuz kadar önemli ve etkilidir. Peki yükselen burcunuzu nasıl öğrenirsiniz? Yükselen burç saat olarak ortalama iki saatte bir değişir. Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğduğunuz yer ile doğrudan ilgilidir. Tüm bu bilgileri biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki kutudan burcunuzu seçin ve saate göre yükseleninizi öğrenin...

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Koç Burcu Özellikleri

Element: Ateş
Nitelik: Öncü
Arketipler: Savaşçı, öncü, lider, gözüpek, hayatta kalan,
Uğurlu günü: Salı
Madeni: Demir, çelik
Uygun taşı: Elmas, pırlanta, yakut, ateş opal, hematit
Uygun meslekler: Doktor, askerlik, polislik, metal işleme, ralli, cerrahlık, politika, pazarlama, gazetecilik, şov dünyası, sinema, mühendislik..


Tıpkı yeni uyanan, bahara hazırlanan doğa gibi, ilk burç olan koçların en temel özelliği cesaret, atılım ve öncülüktür. Koç burcu ne yapmak istiyorsak onu yapan yanımızdır. Yanmanın ne olduğunu bilmeden, sobaya değmeye çalışan bir çocuk gibi iç güdülerinin kendisini yönlendirdiği, canı ne isterse yapmaktan çekinmeyen, başkalarına ve özellikle ne yapacağını söyleyen insanlara karşı umarsız davranan bir kişiliktir. Çok iyi bir fikir adamıdır ama yalnız o kadar… İçinden yükselen ateşle, çok çabuk bir fikrin peşinden koşmaktan sıkılır. Bu sıcacık, içten çocuk devamlı arayış içindedir ve kendini yeni savaş alanlarına atmaktan çekinmez. Açıklık, doğruluk onun için önemlidir. Belki bu yüzden, terazi burcundaki diplomasi ve denge arayışını hep kıskanacak ve kendisini en iyi terazi burcunun kefelerinde tartacaktır. Hareketli olan koç insanları sabırsız ve zaman zaman anlayışsız yapılarıyla, zamana karşı görünüm sergilerler. Ufak tefek sakarlıklar, kazalar ve gözüpek yapılarıyla düşünmeden atılan adımlar, yollarına engeller çıkartsa da, her defasında yılmadan yeniden ayağa kalkan koçlar, marsın bitmek bilmez enerjisini hayat boyu üzerinde taşıyacaktır. Bir koçun heyecanına her zaman ortak olmalısınız asla köstek değil. Yoksa hiç beklenmedik bir düşman kazanabilirsiniz. Koç burcu güneşte canlılığı, yaşamı yüceltirken, ay burcunda bulunması, duygusal konularda zorlanmaları ortaya çıkarır. Merkür koçta, düşünmeden konuşmayı getirir. Venüste bulunan koç ise, ilişkilerde kıskançlığı ve huzursuzluğu tetikler… Mars koçta çok güçlüdür ve devamlı mücadele aradığımızı gösterir. Jüpiter koçta, lider ve aktif yanlarımızın bize şans vereceğini söylerken, satürn koç, mukayese ve kuvvetli bir sebeplendirme gücü verebilir…


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  • Yay Yay
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