Koç Burcu Günlük Yorumları

Koç Burcu Özellikleri

Element: Ateş

Nitelik: Öncü

Arketipler: Savaşçı, öncü, lider, gözüpek, hayatta kalan,

Uğurlu günü: Salı

Madeni: Demir, çelik

Uygun taşı: Elmas, pırlanta, yakut, ateş opal, hematit

Uygun meslekler: Doktor, askerlik, polislik, metal işleme, ralli, cerrahlık, politika, pazarlama, gazetecilik, şov dünyası, sinema, mühendislik..





Tıpkı yeni uyanan, bahara hazırlanan doğa gibi, ilk burç olan koçların en temel özelliği cesaret, atılım ve öncülüktür. Koç burcu ne yapmak istiyorsak onu yapan yanımızdır. Yanmanın ne olduğunu bilmeden, sobaya değmeye çalışan bir çocuk gibi iç güdülerinin kendisini yönlendirdiği, canı ne isterse yapmaktan çekinmeyen, başkalarına ve özellikle ne yapacağını söyleyen insanlara karşı umarsız davranan bir kişiliktir. Çok iyi bir fikir adamıdır ama yalnız o kadar… İçinden yükselen ateşle, çok çabuk bir fikrin peşinden koşmaktan sıkılır. Bu sıcacık, içten çocuk devamlı arayış içindedir ve kendini yeni savaş alanlarına atmaktan çekinmez. Açıklık, doğruluk onun için önemlidir. Belki bu yüzden, terazi burcundaki diplomasi ve denge arayışını hep kıskanacak ve kendisini en iyi terazi burcunun kefelerinde tartacaktır. Hareketli olan koç insanları sabırsız ve zaman zaman anlayışsız yapılarıyla, zamana karşı görünüm sergilerler. Ufak tefek sakarlıklar, kazalar ve gözüpek yapılarıyla düşünmeden atılan adımlar, yollarına engeller çıkartsa da, her defasında yılmadan yeniden ayağa kalkan koçlar, marsın bitmek bilmez enerjisini hayat boyu üzerinde taşıyacaktır. Bir koçun heyecanına her zaman ortak olmalısınız asla köstek değil. Yoksa hiç beklenmedik bir düşman kazanabilirsiniz. Koç burcu güneşte canlılığı, yaşamı yüceltirken, ay burcunda bulunması, duygusal konularda zorlanmaları ortaya çıkarır. Merkür koçta, düşünmeden konuşmayı getirir. Venüste bulunan koç ise, ilişkilerde kıskançlığı ve huzursuzluğu tetikler… Mars koçta çok güçlüdür ve devamlı mücadele aradığımızı gösterir. Jüpiter koçta, lider ve aktif yanlarımızın bize şans vereceğini söylerken, satürn koç, mukayese ve kuvvetli bir sebeplendirme gücü verebilir…





