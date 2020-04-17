İlkbahara özgü meyve ve sebzelerle bağışıklığınızı güçlendirin

İlkbahar meyve ve sebzeleri nelerdir

Bağışıklık sistemini güçlendirici sebzeler ve meyveler ön plana çıkarken, uzmanlar gıdaların mevsiminde tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Mevsiminde beslenmenin en büyük faydası, doğa şartlarında yetişen meyve ve sebzeden en fazla vitamin ve minerali alışımız olarak gösteriliyor. İlkbahar mevsimi boyunca tüketebileceğiniz mevsim meyveleri ve sebzelerini sizin için derledik.

Enginar

Hasat zamanı Mart ayı olan enginar kanı temizleyen, yüksek protein içeren enginar; bağışıklık için gerekli olan çinko ve C vitamini içeren bir sebze. Çinkonun yanı sıra kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, sodyum, fosfor gibi birbirinden yararlı mineraller ve A, B1, B2 ve B6 vitaminleri ile de kalp sağlığı ve hafıza için faydalı bir besin deposu.

Çilek

Baharı müjdeleyen çilek, aromasıyla da birçoğumuzun favori meyvelerinden biri. Birbirinden farklı tatlı tariflerinde kullanılan vitamin deposu çilek, yetiştiği bölge ve türüne göre farklı zamanlarda dikim ve hasat yapılan bir meyve. Genellikle Nisan ayından itibaren mutfağımızda yer buluyor.

Bezelye

Bezelye için aslında baklagillerden olduğu söylense de vitamin-mineral içeriği açısından sebze olarak kabul ediliyor. Çinko, bakır, demir ve magnezyum minerallerini içeren bezelyede kanserden korunmada etkili olduğu söylenen polifenol da bulunuyor. İlkbaharda başlayan bezelye, yaz boyunca da sofralarımızda yer alıyor.

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Taze soğan ve taze sarımsak

Bağışıklık güçlendirici besin dendiğinde ilk akla gelen sarımsak ve soğan hem kuru hem de taze olarak çeşit çeşit yemeğe eşlik ediyor. Kuru soğan ve kuru sarımsak yıl boyunca bulunabilirken İlkbahar mevsiminde taze soğan ve taze sarımsak tariflerde yerini almaya hazır hale geliyor. Patates için de benzer durum geçerli. Birçok çeşidi olan patates de yıl boyunca bulunabiliyor.

Yeşil erik

İlkbahar geldiğinde çıkması dört gözle beklenen yeşil eriğin faydalarını biliyor muydunuz? “Yeşil erik ne zaman olur?” diye soranlar için en erken Mart ayında hasadın başladığını söylemek gerek. Nisan ve Mayıs aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan yeşil erik özellikle hamilelikte en çok yenilen ve sevilen meyvelerden biri olarak anılıyor. Mor-mavi tonlardaki rengiyle sıcak mevsimin bir parçası olan mürdüm eriği içinse Ağustos ayını beklemek gerekiyor.

Patlıcan

Yaz boyunca yemeklerde bolca kullanılan patlıcan, Mayıs-Haziran ayında manavlarda görülmeye başlıyor. Yetiştiği bölgeye göre değişse de aslında Temmuz-Eylül aylarının patlıcan mevsimi olduğu söylenebilir. Patlıcanla yapılan yemekleri çok seviyor ve yazı bekleyemiyorsanız bahar aylarında da patlıcan almaya başlayabilirsiniz.

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Bakla

Baharın en erkenci sebzelerinden biri olan bakla demir, kalsiyum ve protein yönünden oldukça zengin içerikli. Bakla aynı zamanda kas kramplarına iyi gelen magnezyum ve potasyum da içeriyor. Hem vitamin hem mineraller açısından zengin olan baklanın mevsimi kısa olduğu için ilkbaharda yenilebilecek en uygun sebzelerden biri. Kurutulmuş iç bakla yıl boyunca yemeklerde kullanılabiliyor ancak tazesi için ilkbaharı kaçırmamak tavsiye ediliyor.

Semizotu

Kışın bile manav reyonlarında görebildiğimiz ve “Semizotu hangi ayda tüketilir?” diye sorduğumuz semizotunun Nisan ayında başladığını ve en geç Temmuz’a kadar devam ettiğini söylemek gerek.

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Barbunya

Nisan-Mayıs-Haziran aylarında sofralarımıza giren barbunyayı ayıklayıp buzdolabı poşetlerine koyduktan sonra buzdolabınızın dondurucu kısmına koyarak kış boyunca taze haliyle tüketebilirsiniz. Vegan beslenmede de protein kaynakları arasında önemli yeri olan barbunya, aynı zamanda iyi bir B12 vitamini içeren besin. En sevilen mevsim yiyecekleri arasındaki barbunyanın cilt lekelerine bile iyi geldiğini biliyor muydunuz?

Kuşkonmaz

Protein içeriği yüksek ve karbonhidrat içeriği düşük olan kuşkonmaz potasyum, folat ve fosfor içeriyor. Özel tariflerin sevilen sebzesi kuşkonmaz, Nisan ayında sofralarımıza renk getiriyor. Kuşkonmazın mevsimi en fazla üç ay sürdüğü için Haziran ortasına kadar kuşkonmaz yemekleri yapabileceğinizi hatırlatmak gerek.

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Ananas

Tropik bir meyve olsa da yaygın şekilde bulunabilen ananas, Mart ayında hasat edilmeye başlıyor ve hasat, ananasın yetiştiği bölgeye göre Temmuz’a kadar devam ediyor. Mayıs’ta market ve manav raflarında görmeye başladığımız ananasın faydaları, özellikle yüksek lif içermesi ve bağışıklık sistemi güçlendirici besinler arasında sayılmasını sağlayan çinko ve bunun yanın C ve B vitaminleri dahil birçok vitamin barındırması… Sindirimi de kolaylaştıran ananas için hatırlatmakta fayda var, kan sulandırıcı ilaç kullananların tüketmesi önerilmiyor.

Avokado

Hem tatlı hem tuzlu tariflerle yenilebilen, güzellik ve sağlık deposu avokado… Türüne göre hasat zamanı değişebilse de avokadoyu ilkbahar başında sıkça görmeye başlıyoruz. Çinko içeren besinler arasında olan avokado, aynı zamanda A vitamini içeren bir meyve olarak bağışıklık sistemini olduğu kadar göz sağlığını da koruyor ve güçlendiriyor. Avokado aynı zamanda potasyum, fosfor, demir, kalsiyum içeriyor ve kalp-damar sağlığına katkı sağlıyor.

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Balkabağı

Hem tatlısı yapılan hem de çorbalarda kullanılabilen ve kış boyunca kullanılan balkabağı özellikle Mart ayında en lezzetli halini almış oluyor ve ilkbaharın ortalarında artık sofralarımıza veda ediyor. Turuncu rengiyle bol C vitamini içerdiğini belli eden balkabağı cildin genç görünmesini sağlayan kolajeni üretmeye destek oluyor. İçerdiği potasyum ile kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan balkabağını yazın veda etmeden önce tatlı ve çorbalarda kullanmak iyi fikir.

Kırmızı soğan

Nisan ayında başlayan kırmızı soğanın faydaları saymakla bitmiyor. Yaza kadar bolca bulunabilen kırmızı soğanı salatalara çiğ olarak katabileceğiniz gibi halka halka doğrayarak fırın yemeklerinde ve buğulama balık gibi özel lezzetlerde de kullanabilirsiniz.

Marul

Nisan ayında taze taze tüketilmeye başlanan marul, Haziran ayında en lezzetli haliyle sofralarda yerini alıyor. Doyurucu ve az kalorili olması sayesinde özellikle diyabetlilerin beslenme listesinde önemli yeri olan marul, A ve K vitaminleri bakımından zengin bir besin. Bol su ve lif içeren marul çeşitlerine her mevsim rastlansa da vitamin içeriği bakımından mevsiminde yenen marullar oldukça faydalı…

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Domates ve Salatalık

Domates ve salatalık neredeyse her mevsim evlerimize girer hale geldiyse de zamanlarının Mayıs’ta başladığını ve Ağustos sonuna kadar devam ettiğini hatırlamakta fayda var.

Ispanak, Havuç, Brokoli, Elma ve diğerleri…

Özellikle bir kış sebzesi olan ıspanağı ilkbahar bitiminde son bulmadan önce sık sık tüketmekte fayda var. İlkbaharda halen yiyebiliyor olsak da havuç, lahana, brokoli, karnabahar, pırasa da aslında kışa özgü olan ve ilkbahar başında artık son bulan ve yavaş yavaş sofralarımıza veda eden sebzeler… Meyvelerde ise “Hangi besinler ilkbaharda yetişir?” sorusunun cevabı arasında elma da sayılıyor. Elma artık dört mevsim boyunca yetiştiriliyor olsa da elmanın zamanı Mart-Nisan dolayında son buluyor…

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