Cilde zararlı yiyecekler nelerdir?

Cildinizdeki sorunların kaynağı tükettiğiniz bazı gıdalar olabilir.

Cilde zararlı yiyecekler nelerdir?
Güzellik
22 Aralık 2020 Salı

Cilt sorunları çevresel nedenlere ve dışarıdan maruz kalınan etkilere bağlı olarak gelişebilse de genellikle vücudumuzda bulunan diğer sistemlerdeki bazı sorunlara bağlı olarak da ortaya çıkarlar. Sağlıklı beslenme elbette genel sağlığımız ve kilo kontrolümüz için önemlidir ancak cilt sağlığımız ve güzelliğimiz için de beslenmemizde bazı noktalara dikkat etmemiz gerekir. Özellikle cildinizde tekrarlayan sorunlar yaşıyorsanız, beslenme programınıza cilde iyi gelen gıdaları ekleyebilirsiniz.


Cilt sağlığı için tüketmeniz gereken besinler:

  • E vitamini içeren kaju, badem gibi kuruyemişler

  • Bolca A vitamini ve beta karoten içeren renkli sebzeler ve meyveler –özellikle avokado

  • Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin deniz ürünleri

  • Antioksidan içeren yeşil çay

Güzel cildin yolu mideden geçiyor
Güzel cildin yolu mideden geçiyor


Cilt sağlığına iyi gelmeyen gıdalar

Cilt sağlığını korumak için beslenme düzeninize dahil etmeniz gereken gıdaların yanında bazı gıdalardan da kaçınmanız gerekiyor.


1- Süt ürünleri

Pastörize süt, peynir, yoğurt ve krema tüketimi, vücuttaki hormon seviyelerini etkileyerek cilt sorunlarını tetikleyebiliyor. Özellikle hormonal değişimlere bağlı gelişen sivilce, siyah nokta ve akne sorunu varsa, süt ürünlerinden uzak durmak gerekiyor.


2- Rafine karbonhidratlar

Doğal olmayan şeker ve nişasta yapıları olarak tanımlanan rafine karbonhidratlar, endüstriyel paketli gıdaların işlenme sürecinde ortaya çıkarlar. Rafine şekerler ve rafine edilmiş beyaz un gibi tahıllarda bulunan karbonhidrat, doğal karbonhidrat kaynaklarında bulunan tüm lif, vitamin ve minerallerden arındırılmış hale geliyor ve ‘boş kalori’ olarak tanımlanıyor. Bu nedenle çok hızlı bir şekilde sindirilerek kan şekerinde ve insülin seviyelerinde ani yükselmelere neden olabiliyorlar. İşlenmiş karbonhidratları tükettiğimizde, sistemimiz bunları doğrudan glukoza çevirir ve insülin seviyelerimiz artarken sebum üretimi de artar. Yağ bezlerinin salgıladığı sebum maddesinin artışı, sivilce ve akne oluşumunu en çok ve doğrudan tetikleyen faktörlerden biridir.


3- Alerji tetikleyiciler

Metabolizmada alerjik reaksiyonu tetikleyecek bir gıda tükettiğimizde, bağışıklık sistemimiz belirli antikorları salgılamaya başlar ve bu da, algılanan zararlı maddeye saldırmak üzere histamin üretimini tetikler. Histamin, cilt üzerinde kaşıntı, döküntü, egzema gibi çeşitli belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur. Aynı şekilde gıda hassasiyeti bağırsak mikrobiyomunu da etkiler ve yararlı bakterilerin azalması, cilt sorunlarını dolaylı olarak tetikler. Herhangi bir gıdaya alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız, bununla ilgili bir alerji uzmanı ile görüşmeniz tavsiye edilir. Çok hafif reaksiyon gösterdiğiniz bir alerjen bile cildinizdeki sorunların kaynağı olabilir.


4- Alkol ve kafein

Alkollü içecekler, vücutta ciddi oranda su kaybına neden olurlar, bu da cilt sağlığını olumsuz etkiler. Benzer şekilde kafein içeren içecekler de diüretik etki göstererek böbreklerin fazla çalışmasına ve neticede susuzluğa neden olurlar. Cildin nemini koruyabilmesi için yeterince su tüketiyor olmamız gerekir, alkol ve kafein vücuttaki su depolarını tükettiğinde de cilt sorunlarını tetikleyebilirler.


Kusursuz bir cilt için tüketmeniz gereken besinler
Kusursuz bir cilt için tüketmeniz gereken besinler


Referanslar:

Chrystle Fiedler, "Foods to Avoid for Clean Skin" (20 Şubat 2019) Şuradan alındı: https://experiencelife.com/article/foods-to-avoid-for-clear-skin/

Holly Van Hare, "15 foods you should avoid for better skin, according to dermatologists" (8 Aralık 2017) Şuradan alındı: https://www.insider.com/foods-you-should-avoid-for-better-skin-2017-12

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