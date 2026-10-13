Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler

Öksürük ve hapşırıkların arttığı kış mevsimi yaklaşırken, pek çok kişi, soğuk algınlığının ilk belirtilerini hissettiğinde hastalığı önlemek umuduyla portakal suyuna, C vitamini tabletlerine veya zencefilli bağışıklık güçlendirici içeceklere yöneliyor. Her ne kadar soğuk algınlığını veya gribi önleyebilecek tek bir vitamin ya da besin bulunmasa da C vitamini, bağışıklık sisteminin normal işleyişini destekliyor. Ancak beslenme uzmanları, C vitamini bakımından portakaldan çok daha zengin başka besinlerin de bulunduğuna dikkat çekiyor.

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En fazla C vitamini hangi besinlerde bulunuyor?

120 gram ağırlığındaki küçük bir portakal yaklaşık 62 miligram (mg) C vitamini içeriyor. Bu miktar, çiğ olarak tüketildiğinde yaklaşık 100 mg C vitamini sağlayan yarım kırmızı biberin içerdiği miktarın oldukça altında kalıyor.

Beslenme uzmanı Rob Hobson: "C vitamini bakımından en zengin besinler arasında kırmızı biber, siyah frenk üzümü, kivi, çilek, brokoli ve Brüksel lahanasının yanı sıra turunçgiller de bulunuyor" açıklamasında bulundu. Yapılan araştırmalara göre, 19 - 64 yaş arasındaki yetişkinlerin günde 40 mg C vitamini alması gerekiyor. Bu ihtiyacın sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeniyle karşılanması öneriliyor. C vitamini bakımından zengin diğer meyve ve sebzeler arasında çilek, siyah frenk üzümü, brokoli, Brüksel lahanası ve kivi de yer alıyor. Bu besinlerin 80 gramlık bir porsiyonunda bulunan C vitamini miktarları şöyle:

Çilek: 46 mg

46 mg Siyah frenk üzümü: 160 mg

160 mg Brokoli: 63 mg

63 mg Brüksel lahanası: 48 mg

48 mg Kivi: 47 mg

Verilere göre, patates de iyi bir C vitamini kaynağı. Her 100 gramında yaklaşık 7 - 9 mg C vitamini bulunsa da çoğu insan bir öğünde 100 gramdan fazla patates tüketiyor. Bu nedenle patates, günlük C vitamini alımına katkıda bulunabiliyor.

C vitamini bağışıklık sistemi için neden önemli?

Askorbik asit olarak da bilinen C vitamini, suda çözünen bir vitamindir ve vücutta depolanmaz. Bu nedenle günlük beslenme yoluyla yeterli miktarda alınması büyük önem taşır. C vitamini, vücuttaki dokuların onarılmasına yardımcı olurken hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı koruyor ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını destekleyerek bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkıda bulunuyor.

C vitamini, bağışıklık sisteminin normal işleyişinde önemli bir rol oynuyor. Vücudun ilk savunma hattını oluşturan cildin ve diğer koruyucu bariyerlerin sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca makrofajlar ile B ve T lenfositleri gibi bağışıklık hücrelerini destekliyor. Uzmanlar, tek başına C vitamini alımının soğuk algınlığını önlediğine veya iyileşme sürecini hızlandırdığına ilişkin güçlü bilimsel kanıtların sınırlı olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte vitamin açısından zengin besinlerle sağlıklı bir bağışıklık sisteminin desteklenmesi, hastalıklara karşı korunmaya katkı sağlayabiliyor.

D vitamini, C vitamini ve çinko, düzenli olarak beslenme yoluyla alındığında veya beslenme düzeni takviyelerle desteklendiğinde bağışıklık sisteminin işleyişine katkıda bulunuyor. Dengeli beslenmek ve bu vitaminleri düzenli olarak yeterli miktarda almak önemli. Çünkü bu besin ögeleri bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynuyor ve dolayısıyla vücudun virüslere karşı daha hazırlıklı olmasına yardımcı oluyor.

Kaynak: Rebecca Whittaker. "Forget oranges — these are the vitamin C foods you need for winter". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/best-foods-vitamin-c-oranges-cold-winter-b3061526.html.

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