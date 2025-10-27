Zihinsel sağlık için 2 önemli adım

Zihinsel sağlığımız, günlük hislerimiz ve kendimizle olan ilişkimiz söz konusu olduğunda devreye giren pek çok unsur vardır. Aynı zamanda, zihinsel sağlıkla ilgili sayısız tavsiye bulunuyor — nasıl beslenmemiz, egzersiz yapmamız, meditasyon yapmamız gerektiği ve daha fazlası hakkında. Bu kadar çok bilgi arasında, hangisinin gerçekten bize iyi geleceğini bilmek zor olabiliyor.

Herkesin deneyimi farklıdır, ancak son bir yılda pek çok kişiyi derinden etkileyebilecek iki önemli bakış açısı öne çıkıyor. Bunlar basit, uygulanması kolay ve düşünme biçiminde fark yaratma potansiyeline sahip.

1. Vücudunuza özen gösterin

Vücudun gerçekten hak ettiği özenle korunup korunmadığı önemli bir konu. Yoga yapmak, dersler vermek ve doğal beslenmek sağlıklı yaşamın parçaları olsa da, stres, toksik ilişkiler veya aşırı yorgunluk gibi daha az fark edilen etkenler, vücudun ihtiyaç duyduğu bütünsel özeni tam olarak yansıtmayabiliyor.

Vücuda hak ettiği özeni göstermek, aynı zamanda sınırlar koymayı ve bunlara saygı göstermeyi de gerektiriyor. Sınırlar; dinlenmek için planları iptal etmek, zararlı bir ilişkiyi sonlandırmak veya yeni bir düzene bağlı kalmak gibi uygulamalarla oluşturulabilir.

Stresten başkalarının ruh hâline kadar pek çok faktörün sinir sistemini doğrudan etkilediği biliniyor. Bu nedenle vücuda özen göstermek yalnızca beslenme veya egzersizle sınırlı değil. Bu özen, aynı zamanda içsel dengeyi ve huzuru koruyarak, zarif ve saygılı bir yaşam sürmeyi de kapsıyor.

Fiziksel beden ve enerjik alanın hem içinde bulunulan toplulukla hem de evrenle bağlantılı olduğu fark edildiğinde, fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal açıdan özenli bir yaşam sürmek için motivasyon sağlanıyor.

2. Kendini kabullenin ve sevin

Şifa bulmak için kendini sevmekten ve başkalarını sevebilmek için önce kendini sevmek gerektiğinden sıkça söz edilir. Ancak kendini sevmekte zorlananlar için, öncelikle yaşamdan keyif aldıkları şeyleri keşfederek ve onlara zaman ayırarak sevgi dolu bir hayat kurmak mümkün olabilir.

“Kendini sev” anlayışı her zaman herkes için kolay bir yol olmayabilir. Kendine iyi gelen aktivitelere öncelik vermek, sürekli içsel duyguları sorgulamak yerine, daha somut ve uygulanabilir bir yaklaşım sunar. Bazen ihtiyaç duyulan tek şey, bu izin ve rahatlamadır. Bu yaklaşımı uyguladıkça, küçük günlük aktivitelerde de mutluluk bulunabilir. Yemek yapmak, favori kafeye yürümek ya da evcil hayvanlarla vakit geçirmek gibi basit anlar, farkındalık ve şükranla daha değerli hâle gelir. Yavaşlamak, çevreyi gözlemlemek ve anda kalmak, mevcut anın zihnin yarattığı kadar kötü olmadığını fark etmeyi sağlar.

Zihinsel sağlık ve kendimizle ilişki konusu herkesin kendine özgü hikâyelerini içerir; bu hikâyeler her zaman mutlu bitmeyebilir. Ancak zihniyetin önemi büyüktür ve çoğu zaman beklenenden daha fazla etki yaratır.

Kusursuz olunmasına gerek yoktur. Kendine iyi bakmak, kendini sevmek veya yaşamda neşe bulmakta zorluk yaşayanlar, bu iki temel mantrayı uygulayarak süreç boyunca kendileriyle ilgili yeni keşifler yapabilirler.

Kaynak: Sarah Regan. "These 2 Mindset Shifts Have Revolutionized The Way I Approach My Mental Health". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/mindset-shifts-mental-health. (28.09.2025).