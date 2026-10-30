Meme kanseri yalnızca kadınlarda görülmüyor. Erkeklerde nadir rastlanan bu hastalık, özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Göğüste ele gelen bir kitle, meme başında içe çekilme veya akıntı gibi değişiklikler hastalığın belirtileri arasında yer alabiliyor. Erken tanı için bu belirtileri tanımak ve gecikmeden doktora başvurmak önem taşıyor.

Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz biçimde çoğalmasıyla ortaya çıkan bir kanser türüdür. Erkeklerde de meme dokusu bulunduğu için bu hastalık erkeklerde de gelişebilir. Ancak erkeklerde meme dokusu, kadınlara kıyasla daha az gelişmiştir ve meme kanserine çok daha seyrek rastlanır.

Amerikan Kanser Derneği'nin 2026 yılı tahminlerine göre ABD'de yaklaşık 2 bin 670 erkeğe invaziv meme kanseri tanısı konulması bekleniyor. Erkeklerde meme kanseri, ülkedeki tüm meme kanseri vakalarının yüzde 1'inden azını oluşturuyor. Hastalık her yaşta görülebilse de çoğunlukla ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Tanı anındaki ortalama yaş 60-70 aralığında bulunuyor.

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Erkeklerde meme kanserinin belirtileri nelerdir?

Erkeklerde meme kanserinin en sık görülen belirtisi, meme başının altında veya çevresinde ortaya çıkan kitledir. Bu kitle çoğunlukla ağrısız, sert ve çevresindeki dokudan farklı hissedilen bir yapıdadır. Ancak her kitle aynı özellikleri taşımaz. Dikkat edilmesi gereken diğer belirtiler şunlardır:

• Meme başında içe doğru çekilme veya şekil değişikliği

• Meme başında ya da çevresindeki deride kızarıklık, pullanma veya renk değişikliği

• Göğüs derisinde çukurlaşma, büzüşme ya da kalınlaşma

• Meme başından kendiliğinden gelen, bazen kanlı olabilen akıntı

• Göğüs bölgesinde iyileşmeyen yara

• Koltuk altında veya köprücük kemiği çevresinde şişlik ya da kitle

Bu belirtilerin görülmesi mutlaka kanser olduğu anlamına gelmez. Örneğin erkeklerde meme dokusunun büyümesi olarak bilinen jinekomasti, hormonal değişiklikler veya bazı ilaçlar nedeniyle ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, özellikle yeni gelişen, tek taraflı veya giderek belirginleşen değişikliklerin doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Erkeklerde meme kanseri kimlerde görülür? Risk faktörleri nelerdir?

Erkeklerde meme kanserinin kesin nedeni her zaman belirlenemiyor. Bununla birlikte bazı faktörlerin hastalığın gelişme olasılığını artırdığı biliniyor.

İleri yaş: Erkeklerde meme kanseri riski yaş ilerledikçe artıyor. Vakaların önemli bir bölümü 60 yaşından sonra görülüyor.

Aile öyküsü ve genetik yatkınlık: Ailede meme kanseri öyküsünün bulunması riski artırabiliyor. Özellikle BRCA2, daha az sıklıkla BRCA1 genlerindeki kalıtsal değişiklikler erkeklerde meme kanseriyle ilişkilendiriliyor. Ailede yumurtalık, pankreas veya prostat kanseri öyküsü de genetik değerlendirme açısından önem taşıyabiliyor.

Hormon düzeylerindeki değişiklikler: Östrojen düzeyinin yükselmesi veya androjen düzeylerinin düşmesiyle ilişkili bazı durumlar riski artırabiliyor. Örneğin Klinefelter sendromu, erkeklerde meme kanseri riskinin yükseldiği durumlar arasında yer alıyor.

Radyasyona maruz kalma: Özellikle geçmişte göğüs bölgesine radyoterapi uygulanmış olması riski artırabiliyor.

Karaciğer hastalıkları: Karaciğerin hormon metabolizmasındaki rolü nedeniyle siroz gibi bazı karaciğer hastalıkları riskle ilişkili olabiliyor.

Fazla kilo ve obezite: Fazla kilo ve obezite de özellikle hormonal mekanizmalar üzerinden risk artışıyla ilişkilendiriliyor. Yağ dokusu, testosteron gibi androjenleri östrojene dönüştüren aromataz enzimini içeriyor. Bu nedenle vücut yağ oranının artması, erkeklerde östrojen düzeylerinin yükselmesine yol açabiliyor. Östrojen düzeylerindeki artış, meme kanseri riskini artıran faktörler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, fazla kilolu olmak tek başına kanser gelişeceği anlamına gelmiyor.

Bu risk faktörlerinden birine sahip olmak kişinin mutlaka meme kanserine yakalanacağı anlamına gelmiyor. Benzer şekilde, bilinen bir risk faktörü bulunmayan erkeklerde de hastalık gelişebiliyor.

Erkeklerde meme kanseri nasıl anlaşılır? Hangi doktora gidilir?

Erkeklerde meme kanseri çoğunlukla kişinin göğsünde veya meme başında fark ettiği bir değişiklik sonrasında yapılan incelemelerle belirleniyor. Tanı sürecinde birkaç yöntem kullanılabiliyor.

Erkeklerde meme başı çevresinde kitle, meme başından akıntı, içe çekilme veya ciltte değişiklik gibi belirtiler fark edildiğinde genel cerrahi uzmanına, mümkünse meme hastalıkları konusunda deneyimli bir hekime başvurulabilir. İlk değerlendirme aile hekimi tarafından da yapılabilir; gerekli görülürse hasta genel cerrahi birimine yönlendirilebilir.

Doktor, muayene sonrasında mamografi veya ultrason gibi görüntüleme yöntemleri isteyebiliyor. Şüpheli bir bulgu saptanırsa biyopsiyle kesin tanıya ulaşılması gerekebiliyor. Meme kanseri tanısı doğrulandığında tedavi süreci, genel cerrahi ve tıbbi onkoloji başta olmak üzere ilgili uzmanların birlikte değerlendirmesiyle planlanıyor.

1. Doktor muayenesi: Doktor, göğüs bölgesini ve koltuk altlarını inceleyerek kitlenin yerini, büyüklüğünü ve özelliklerini değerlendiriyor. Aile öyküsü ve belirtilerin ne zamandır bulunduğu da sorgulanıyor.

2. Görüntüleme yöntemleri: Muayene bulgularına göre mamografi ve ultrason gibi yöntemlerden yararlanılabiliyor. Bazı durumlarda manyetik rezonans görüntüleme (MR) de istenebiliyor. Bu incelemeler kitlenin özelliklerini ve çevre dokularla ilişkisini değerlendirmeye yardımcı oluyor.

3. Biyopsi: Kanser tanısının kesinleştirilmesi için çoğunlukla kitleden iğne yardımıyla doku örneği alınıyor. Örnek, laboratuvarda patolojik incelemeye gönderiliyor. Kanserin türü ve hormon reseptörleri gibi özellikleri de bu değerlendirmeyle belirlenebiliyor. Kanser tanısı doğrulanırsa hastalığın yayılımını ve evresini belirlemek amacıyla ek incelemeler yapılabiliyor. Tedavi planı, tümörün özelliklerine ve hastalığın evresine göre hazırlanıyor.

Erkeklerde meme kanseri nasıl tedavi edilir?

Tedavi, kanserin türüne, tümörün büyüklüğüne, lenf bezlerine veya başka organlara yayılıp yayılmadığına ve kişinin genel sağlık durumuna göre belirleniyor. Birden fazla tedavi yöntemi birlikte uygulanabiliyor.

Cerrahi: Erkeklerde meme kanserinin temel tedavi yöntemlerinden biri ameliyattır. Çoğu vakada meme dokusunun ve meme başının çıkarıldığı mastektomi uygulanıyor. Uygun seçilmiş bazı vakalarda daha sınırlı cerrahi işlemler de mümkün olabiliyor. Koltuk altındaki lenf bezlerinin değerlendirilmesi veya çıkarılması gerekebiliyor.

Radyoterapi: Yüksek enerjili ışınlarla kanser hücrelerinin yok edilmesini amaçlayan bu tedavi, ameliyat sonrasında bölgesel tekrarlama riskini azaltmak veya hastalığın özelliklerine göre başka amaçlarla kullanılabiliyor.

Hormon tedavisi: Erkeklerde meme kanserlerinin önemli bir bölümü östrojen gibi hormonlara duyarlı olabiliyor. Bu durumda hormonların etkisini engelleyen ilaçlar, özellikle tamoksifen, tedavinin bir parçası olarak kullanılabiliyor.

Kemoterapi: Kanser hücrelerini yok etmeyi veya çoğalmalarını durdurmayı amaçlayan ilaç tedavisi; tümörün özelliklerine, evresine ve tekrarlama riskine göre uygulanabiliyor.

Hedefe yönelik tedaviler: Tümörün biyolojik özelliklerine göre belirli hücresel mekanizmaları hedefleyen ilaçlar kullanılabiliyor. Bu tedavilerin uygunluğu, tümörde saptanan özelliklere bağlı olarak değişiyor.Tedavi sonrasında düzenli kontroller önem taşıyor. Kanserin evresi, biyolojik özellikleri ve tedaviye verdiği yanıt, hastalığın seyri üzerinde belirleyici rol oynuyor.

Erkeklerde meme kanserini önlemek mümkün mü?

Erkeklerde meme kanserini bütünüyle önlemenin bilinen bir yolu bulunmuyor. Bununla birlikte sağlıklı kiloyu korumak ve genel sağlık durumunu destekleyen alışkanlıklar edinmek önem taşıyor. Ailesinde meme kanseri bulunan veya kalıtsal risk taşıdığı bilinen erkeklerin genetik danışmanlık ve kişisel risk değerlendirmesi için doktorlarına başvurması öneriliyor.

Ortalama risk taşıyan erkekler için rutin mamografi taraması genel olarak önerilmiyor. Bu nedenle göğüs bölgesindeki değişiklikleri tanımak ve yeni bir kitle, meme başı akıntısı ya da cilt değişikliği fark edildiğinde doktora başvurmak önem taşıyor. Belirti ortaya çıktığında rutin kontrol zamanını beklememek gerekiyor.

Referanslar: NHS. "Symptoms of breast cancer in men". https://www.nhs.uk/

American Cancer Society. "Breast Cancer in Men". https://www.cancer.org/

Healthline. "Can Men Get Breast Cancer?" https://www.healthline.com/

Mayo Clinic. "Male breast cancer-Symptoms and causes". https://www.mayoclinic.org/