Hastalık sezonunda evde yapabileceğiniz takviyeler

Hastalık mevsimi kapıda ve birçok çocuk ve ebeveynler, mide virüslerinden soğuk algınlığına kadar çeşitli hastalıklarla uğraşıyor. Örneğin, Ağustos’tan Aralık başına kadar ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne 495 norovirüs salgını bildirildi, çoğu sonbahar ve kış başlarında görüldü. Ne yazık ki sağlık uzmanları, 2025’te mideyle ilgili virüs salgınlarının artabileceği konusunda uyarıyor.

Her yıl beş yaşın altındaki 20.000 çocuk grip nedeniyle hastaneye yatmak zorunda kalıyor ve neredeyse herkes (özellikle çocuklar) yılda en az sekiz kez soğuk algınlığına yakalanıyor. Kısacası çocuklar sık sık hasta oluyor, özellikle de soğuk havalarda.

Pediatrist Dr. Ari Brown: "Genel olarak, ekimden nisana kadar olan dönem hem solunum yolu virüslerinin hem de bazı mide virüslerinin zirve yaptığı dönemdir. Bu tür virüsler serin havalarda ve basınç değişimlerinde çoğalır. Ayrıca insanlar/çocuklar daha fazla zamanını iç mekânda geçirdiğinde, öksürük ve soğuk algınlığı damlacıklarıyla havada dolaşan mikropları paylaşma olasılıkları artar” açıklamasında bulundu. Evde yapılan takviyeler, bu mikroplar çocuklarımızı hasta ettiğinde yardımcı olabilir ve sosyal medya viral sağlık tüyolarıyla dolup taşıyor. Peki, bunlardan hangileri gerçekten işe yarıyor?

1. Ev yapımı tuzlu damla kullanın

Eğer küçük çocuğunuzun burnu sümükle doluysa, onu çekip çıkarmaya yarayan pompayı kullanmak yerine ev yapımı tuzlu damlaları tercih edin, diyor Dr. Brown. Solunum yolu virüslerinde en etkili çare tuzlu burun damlalarıdır. Kendi damlanızı yapabilirsiniz (aslında bu sadece tuzlu sudur, bazı uzmanlar biraz karbonat da ekler) ya da hazır olarak eczaneden alabilirsiniz. Tuzlu damlalar mukusu temizlemeye yardımcı olur, böylece çocukların daha kolay nefes almasını sağlar. Tuzlu çözelti yapmanın birkaç yolu vardır; bazı doktorlar sofra tuzu ile damıtılmış suyu eşit oranda karıştırmayı önerirken, bazı tarifler daha karmaşıktır. Dr. Brown, tuzlu damlaların istenildiği sıklıkta kullanılabileceğini söylüyor. Tuzlu su mukusu yumuşatıp salgıları temizlemeye yardımcı olur, bu da bebeğinizin veya çocuğunuzun mukusu hapşırarak ya da yutarak atmasını kolaylaştırır.

En iyi etki gösterdiği durumlar: Burun tıkanıklığının eşlik ettiği çoğu solunum yolu hastalığı, COVID-19 dahil.

2. Meyve kokteyli şurubu için

Evet, doğru okudunuz; bahsettiğimiz şey paketli meyve salatalarının içindeki şekerli sıvı. Dr. Brown: "Norovirüs ve kusmaya neden olan diğer mide virüsleri için, bir ya da iki yemek kaşığı meyve kokteyli şurubu denemenizi öneririm. Yoğun şekerli bu şurup, mide bulantısı ve kusmaya yardımcı olan ilaçlara benzer" ifadelerini kullandı.

En iyi etki gösterdiği durumlar: Norovirüs ve mide enfeksiyonları.

3. Bir kaşık bal yiyin

Pediatrist Dr. Edgar Navarro Garza, bir kaşık ya da daha fazla bal, boğaz ağrısı ve kuru öksürüğü yatıştırmada harikalar yaratabilir, diyor. Çocuk 1 yaşından büyükse ona bal verebilirsiniz; çünkü bal yatıştırıcı bir etki sağlar, mukusu inceltir ve öksürüğün azalmasına yardımcı olabilir. Herhangi bir bal kullanılabilir, ancak bazı sağlık uzmanları antibakteriyel özellikleri olan bal çeşitlerini tercih eder.

Uyarı: Pediatrist Dr. Christina Johns: "Ancak balın 12 aydan küçük bebeklere verilmemesi gerektiğini bilmek çok önemlidir. Çünkü bazı bal türleri botulizm sporları içerebilir ve bu yaş grubunu bebek botulizmi adı verilen nadir bir hastalık riskiyle karşı karşıya bırakabilir. 12 ay üstü bebekler ve çocukların bağışıklık sistemi daha olgun olduğundan bu risk büyük ölçüde azalır” açıklamasında bulundu.

En iyi etki gösterdiği durumlar: Öksürük ve boğaz ağrısının eşlik ettiği solunum yolu hastalıkları (RSV ve soğuk algınlığı gibi).

4. Sıcak bitki çayı için

Bitki çayı çocuğunuzun COVID-19’unu ya da mide enfeksiyonunu iyileştirmez, ama semptomları hafifletebilir. Eczacı Dr. Jamie Winn: “Ilık çaylar vücudu nemlendirir ve içeriklerine bağlı olarak tıbbi faydalar sağlar. Örneğin; zencefil çayı anti-enflamatuar etkilere sahiptir, nane baş ağrısını ve sinüs basıncını hafifletebilir. Papatya ise genel rahatlama ve daha iyi uyku için harika bir seçenektir” diye öneriyor. Küçük çocuklara bitki çayı vermeden önce mutlaka çocuk doktorunuza danışın.

En iyi etki gösterdiği durumlar: Çayın türüne bağlıdır; norovirüsten soğuk algınlığına kadar farklı hastalıklarda semptom hafifletici olabilir.

5. Buhar solunumu yapın

Birçok uzman, buhar solumanın mukus tıkanıklığını gevşettiğini ve burun pasajlarını rahatlattığını söylüyor. Siz ve çocuğunuz banyoda oturabilirsiniz; sıcak suyu açıp ortamın buharla dolmasını sağlayın. Çocuğunuzun dik oturmasına dikkat edin. 10 ile 15 dakika yeterlidir. İsterseniz suya okaliptüs yağı da ekleyebilirsiniz. Buhar, mukusu gevşetebilir ve kuru, tahriş olmuş burun yollarını yumuşatabilir.

En iyi etki gösterdiği durumlar: Soğuk algınlığı, grip, RSV ve diğer solunum yolu hastalıkları.

6. Pamuk üzerine döktüğünüz alkollü temizlik solüsyonunu koklayın

Anestezi uzmanlarının, ameliyattan uyanınca mide bulantısı yaşayan hastalar için alkol pedleri (ya da pamuk topları) bulundurduğunu biliyor muydunuz? Dr. Johns: "Bunun neden işe yaradığını tam olarak bilmiyoruz ama çalışmalar birkaç dakika içinde mide bulantısını azaltmada oldukça etkili olduğunu gösterdi. Bu sadece çocuğunuzun biraz daha iyi hissetmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sıvı kaybına bağlı susuz kalma riskini de azaltır” açıklamasında bulundu.

En iyi etki gösterdiği durumlar: Norovirüs ve mide enfeksiyonları.

7. İstediklerini (az ya da çok) yemelerine izin verin

Dr. Brown, norovirüs ya da mide enfeksiyonu sırasında kusma durduktan ve ishal başladığında, probiyotikler ile yağ ve lif içeren yiyecekler (avokado, yumurta, yulaf ezmesi, fasulye) vermenin dışkıyı toparlamaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Yaklaşık 20 yıl önce ‘BRAT diyeti’ni (muz, pirinç, elma püresi, tost) terk ettik, yani mide virüsü sırasında sadece sade yiyecekler vermenize gerek yok; çocuklar kendilerini daha iyi hissettiklerinde yemek istedikleri şeyi yemeliler. Eskiden hasta çocuklar için yasak sayılan dondurma ve diğer süt ürünleri de güvenle tüketilebilir.

En iyi etki gösterdiği durumlar: Norovirüs ve mide enfeksiyonları.

8. Ev yapımı elektrolit içecekleri ile susuzluğu önleyin

Hasta olduğunda susuz kalmak kolaydır, ama bu çok ilerlerse acile gitmek zorunda kalabilirsiniz. Maliyetleri düşürmek ve hazır satılan içeceklerdeki aşırı şekeri önlemek için ev yapımı elektrolit içeceği yapabilirsiniz.

En iyi etki gösterdiği durumlar: Susuzluğun risk olduğu her hastalık.

Referanslar: Maya Dollarhide. “8 Home Remedies That Actually Work During Sick Season—According to Experts”. Şuradan alındı: https://www.parents.com/8-home-remedies-that-actually-work-during-sick-season-8774399. (12.02.2025).