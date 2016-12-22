Balkabağının faydaları nelerdir?

Balkabağını çorbadan tatlıya birçok yemekte kullanabilirsiniz. Peki balkabağının faydalarının ne olduğunu biliyor musunuz?

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Balkabağı sebze midir meyve mi?

Sofraların renkli yüzü, kabakgiller ailesinin en tatlı besinlerinden bal kabağını tüketmenin tam zamanı. Çok iyi bir beta-karoten, C, K, E vitamini, magnezyum, fosfor ve demir kaynağı olan bal kabağının sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Özellikle soğuk kış günlerinde sofralara çeşitli tariflerle bal kabağını getirerek vücudun enerjisini artırmak ve hastalıklardan korunmak mümkün.

 

Balkabağının faydaları nelerdir?

 

Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Ezgi Mumcu, bal kabağının faydaları hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

 

Kış aylarında metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte vücut direnci azalmakta ve enfeksiyonlara daha açık hale gelmektedir. Soğuk havalardan cilt sağlığı da kendi payına düşeni alır; daha çok kurur, rengini ve pırıltısını kaybeder. Halsizlik ve yorgunluk şikayetleri de tam olarak bu dönem artar. Vücudunuzda bu değişikleri gözlemlemeye başladıysanız günlük beslenme listenize bal kabağını ekleme vakti gelmiş demektir. Süper besin olarak adlandırılan bal kabağının faydaları şu şekilde sıralanabilir:

 

  • Yüksek oranda alfa ve beta karoten içerir. Bu karatenodiler antioksidan özellikleri nedeniyle savunma sisteminin en büyük yardımcılarındandır.

 

  • Güçlü bir A vitamini kaynağıdır ve içeriğindeki zeaksantin isimli karotenoid ile göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.

 

  • C vitamini bakımından zengindir. C vitamini vücudu mikroplara, patojenlere karşı savunan beyaz kan hücrelerinin üretimini uyararak vücut savunmasına destek olur. 1 porsiyon Balkabağı (100 gr) yetişkin bir bireyin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 35’ini karşılar.

 

  • İyi bir lif kaynağı olan bal kabağı, hem kalp hem de bağırsak sağlığı açısından büyük önem taşır. Yarım fincan bal kabağı 3 gramın üzerinde lif içerir. Yüksek oranda lif tüketimi kolesterol seviyesinin düşmesine dolayısıyla kalp sağlığının korunmasında; bağırsak hareketliliğinin düzenlenmesi ile de kolon kanseri riskinde azalmada büyük bir role sahiptir. Lif tüketiminin artması ile tokluk süresi uzar.

 

  • Cildinizin yaz aylarındaki gibi ışıldamasında büyük bir destekçidir. İçeriğinde yüksek miktarda bulunan karotenoidler diyet yağı ile birlikte tüketildiğinde ciltte pigmentasyona neden olduğu için cildin daha canlı görünmesini sağlar.

 

  • C vitamini ile kolajen üretimini destekleyerek cildin daha genç görünmesine yardımcı olur.

 

  • Sağlığa sayısız faydası bulunan Omega 3’ün bal kabağında da mevcut olduğu unutulmamalıdır.

 

  • İçeriğindeki kalsiyum, manganez, magnezyum, bakır, demir ve fosfor ile kemik dokularındaki hasarın iyileştirilmesine, kemik gelişimine destek olur.

 

  • Potasyum bakımından da oldukça zengin olan bu süper besin kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur. Potasyum; kan damarları ve arterlerin gevşemesini sağladığı için kalpteki stres azalır ve kan basıncı düşer. Ayrıca potasyum; hücre ve dokulardaki sıvı dengesinin düzenlemesini de sağlar.

 

  • B1, B3, B6, Pantotenik asit gibi birçok vitamini; folik asit, fosfor, demir gibi minerali yapısında bulunduran bal kabağına bu kış beslenmenizde mutlaka yer açın. İçeriğindeki vitamin-minerallerle hem bağışıklık sisteminizi güçlendirin, hem metabolizmanızı hızlandırın hem de sağlıklı bir cilde sahip olun.

 

SAĞLIKLI BESLENMEYİ KOLAYLAŞTIRAN 10 SONBAHAR SALATASI

 

Acıbadem Etiler Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu hem yetişkinlerin hem de çocukların mutlaka tüketmesi gereken besinlerden biri olan balkabağının faydalarını anlattı ve balkabağı ile yapabileceğiniz birbirinden lezzetli tarifler verdi. 

 

Balkabağı alerjiye karşı savunma kalkanı

Balkabağı, alerjik reaksiyonların önlenmesine yardımcı oluyor. Astım, alerji gibi hastalıkların temelinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi yer alırken, antioksidan kapasitesi yüksek vitamin ve mineraller önem kazanıyor. Antioksidan kapasitesi en yüksek vitaminlerden biri olan beta karotenlerin ise en yüksek oranda bulunduğu besinlerden bir tanesi balkabağı. Yarım su bardağı kadar balkabağında günlük ihtiyacın 2 katı kadar vitamin A bulunuyor.

 

Balkabağı cildin yenilenmesini sağlıyor

Özellikle kadınlar soğuk kış günlerinde ciltlerinin kuruyup çatlamasından şikayetçi. Oysa cildin ışıltısını ve tazeliğini sağlayan malzemeler kozmetik mağazalarında değil tam da yanı başınızda ve mutfağınızda! Soğuk kış günlerinde kurumaya başlayan cildin yenilenmesini balkabağının içeriğinde bulunan antioksidan mineraller ve A vitamini destekliyor. Peeling olarak dahi birçok maskenin içeriğinde bulunan balkabağı özellikle çorba olarak tüketildiğinde cildin nem kazanmasına destek oluyor.

 

Balkabağı bağırsak harekelerini hızlandırıyor

Posadan oldukça zengin bir kaynak olduğundan püresi veya çorbası uzun süre tok kalmanızı sağlarken; bağırsak tembelliği yaşayan kişilerde bağırsakların yeniden hareket kazanmasına yardımcı oluyor. Özellikle bebeklerde kabızlık şikayeti olduğu dönemde 6-8. aydan itibaren püre ya da çorba olarak tüketilebileceği gibi yulaf ilavesi ile posadan daha zengin hale getirilebilir.

 

Balkabağı bağışıklık sistemini güçlendiriyor

balkabağı antioksidan vitamin ve minerallerden oldukça zengin olduğundan vücudu bakteri, virüs ve mikroplardan koruyarak mevsim geçişlerinde ve dondurucu kış günlerinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı oluyor.

 

Balkabağı göz sağlığını koruyor

balkabağının içeriğinde bulunan ksantin adlı bileşen ultraviyole ışığın göz tarafından süzülmesine yardımcı olurken bu durum ileri yaşlarda görülebilecek gözde doku harabiyeti ve katarakt probleminin önüne geçiyor. İçeriğinde bulunan A vitamini ayrıca gece ve alacakaranlıkta gözün ışığa uyumunu sağlayarak görüş kabiliyeti kazandırıyor.

 

Balkabağı kilo vermenize destek oluyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu “100 gramında sadece 26 kalori bulunan balkabağının posadan oldukça zengin olması uzun süre tokluk sağlıyor, gereksiz enerji alımının önüne geçiyor ve kilo verme sürecinde destek oluyor” diyor.

 

HASTALIKLARDAN KORUYAN SEBZELER

 

Balkabağındaki püf noktası

 

  • Vitamin ve mineral değerlerini kaybetmemesi ve daha faydalı olabilmesi açısından kabuğunu tüketeceğiniz zaman soyun ve doğrayın. Bu şekilde besinsel değerlerinin kaybı önleniyor.

 

  • Tüketilmeden önce de çok fazla ve uzun süreli ısıya maruz bırakılmayın. Fırında veya buharda kısa sürelerde pişirin. Bu şekilde vitamin ve mineral kayıpları en az seviyeye indirilebiliyor.

 

  • Tatlısını yaparken, sağlığa zararı kesin olarak kanıtlanmış rafine şekerden kaçının. Onun yerine pekmez ya da bal kullanarak tatlandırabilirsiniz.

 

  • Bal ve pekmezi, balkabağını pişirdikten sonra üzerine ilave etmeniz daha sağlıklı.

 

 

Balkabağı ile yapılan yemekler

 

Tarif 1: Balkabağı çorbası nasıl yapılır?

 

Malzemeler:

  • 2 su bardağı balkabağı püresi
  • 2 su bardağı süt
  • 2 adet küçük kuru soğan
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

 

Hazırlanışı:

Küçük küçük kesilmiş soğanları zeytinyağı ile soteleyin. Daha önce haşlayarak püre haline getirdiğiniz püreye, tuz ve karabiberi ilave edin. 2 su bardağı sütü karışıma yavaş yavaş ilave ederek kısık ateşte karıştırarak pişirin. Kaynadıktan 5-10 dakika sonra ocağı kapatabilirsiniz.

 

BAHARATLI PIRASALI BALKABAĞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

 

Tarif 2: Pekmezli kabak tatlısı nasıl yapılır?

 

Malzemeler:

  • 5-6 dilim balkabağı
  • 1 bardak su
  • Yarım su bardağı pekmez

 

Hazırlanışı:

Derin ve ısıya dayanıklı fırın tepsisine yağlı kağıdı serin. Sonra dilimlenmiş birbirine değmeyecek şekilde dizin. Üzerine suyu ilave edin. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 20 dakika pişirin, ardından kabakların diğer yüzeyini çevirin. 20 dakika daha pişirdikten sonra fırından alıp üzerine pekmez ilave edin.

 

Kabak tatlısı nasıl yapılır?

 

Tarif 3: Balkabaklı krep nasıl yapılır?

 

Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • Yarım su bardağı tam buğday unu
  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım su bardağı balkabağı püresi
  • 2 tatlı kaşığı bal
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

 

Süslemek için

  • Yaban mersini
  • Muz

 

Hazırlanışı

Yumurta, un, süt, kabartma tozu, balkabağı püresini iyice karıştırın. Elde edilen karışım üç eşit parçaya bölünür. Yağsız tavaya bir kepçe yardımıyla ince olacak şekilde yayın. Kısık ateşte önce bir yüzünü sonra parçalanmayacak şekilde çevirerek arka yüzünü pişirin. Pişmiş kreplerden biri tabağa yerleştirin ve ılıdıktan sonra üzerine dilimlenmiş muzu ve yaban mersini serpin. Üzerine biraz bal gezdirin. Üstünü pişmiş kreple kapatın ve bu krepe de aynı işlemi uygulayın.

 

BALKABAĞI KREMASI

 

Tarif 4: Balkabaklı latte nasıl yapılır?

 

Malzemeler

  • 1 ince dilim balkabağının püresi
  • 2 çay kaşığı toz tarçın
  • 4 adet kakule
  • 2 adet karanfil
  • 1 su bardağı yağsız süt
  • 1 su bardağı filtre kahve
  • 1 tatlı kaşığı bal

 

Hazırlanışı

Sütü kaynatıp içerisine karanfil ve kakuleyi ekleyerek 5 dakika demlemeye bırakın ve demlendikten sonra süzün. balkabağı püresi ve balı süte ilave ederek karıştırın ve en son filtre kahveyi ilave edin. Tarçınla süsleyerek lezzetlendirebilirsiniz.

 

BALKABAKLI MUFFİN

 

Tarif 5: Balkabaklı yulaf ezmesi tarifi

 

Malzemeler

  • Yarım su bardağı balkabağı püresi
  • 1 su bardağı badem sütü
  • 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 5-6 adet badem

 

Hazırlanışı

Badem sütü, balkabağı ve yulaf ezmesi pişirilir. Üzeri bal ve bademle süslenir.

 

Yazı: Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu

 

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KARAMELİZE BALKABAĞI KÜPLERİ

 

Kısaca balkabağının yararları...

 

Faydaları saymakla bitmeyen balkabağı, nişasta, şeker, yağ, çinko, magnezyum, A,B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir.

 

  • Yüksek lif içermesi kabızlığı önlemeye yardımcıdır. Sindirim sistemi dostudur.
  • Göz sağlığı, hücre ve deri yenilenmesinde etkilidir.
  • Çok güçlü bir antioksidandır.
  • Kanser hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir.
  • Vücudun herhangi bir yerinde oluşan iltihabın iyileşmesine yardımcı olur.
  • Potasyum içeriği çok yüksektir. Hipertansiyona karşı koruyucudur.
  • Çekirdeği prostat sağlığı için etkilidir.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir.

 

Not: Balkabağı birçoğumuza göre sebze olabilir ancak kendisi meyvedir. Yapılan araştırmalara göre çekirdeği olan her şey meyvedir.

 

Birbirinden lezzetli balkabaklı tarifler
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Balkabağı çorbası   Malzemeler 1 kg balkabağı 3 yemek kaşığı zeytinyağı 1 tane soğan 1 tatlı kaşığı zerdeçal 2 yemek kaşığı doğranmış zencefil Tuz, kırmızı pul biber 1 litre sıcak su Krema   Yapılışı: Soğanı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Balkabağının kabuğunu soyup iri küp şeklinde doğrayın ve soğanlara ekleyin. Zerdeçal, tuz, zencefil, pul biberi ekleyip 2-3 dakika soteleyin. Sıcak suyu ekleyip balkabakları yumuşayıncaya kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp karışımı püre haline getirin. Tekrar ocağa alın ve kaynatın. Gerekirse sıcak su ilavesi yapın. Çorbayı kâselere paylaştırıp üzerlerini kremayla süsleyerek servis yapın.

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