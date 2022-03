Mutluluk hormonlarınızı çalıştırın!

Hormonlar, vücudunuzdaki farklı bezler tarafından üretilen kimyasallardır. Kan dolaşımında dolaşırlar, haberciler olarak hareket ederler ve birçok farklı süreçte rol oynarlar. Bu önemli işlevlerden biriyse ruh halinizi düzenlemeye yardımcı olmaktır. Bazı hormonların mutluluk ve zevk de dahil olmak üzere olumlu duyguları teşvik etmeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Bu “mutluluk hormonları” şunları içerir:

Dopamin: "İyi hissetme" hormonu olarak da bilinen dopamin, beyninizin ödül sisteminin önemli bir parçası olan bir hormon ve nörotransmiterdir. Dopamin, öğrenme, hafıza, motor sistem işlevi ve daha fazlasıyla birlikte zevkli duyumlarla ilişkilidir.

Serotonin: Bu hormon (ve nörotransmitter) ruh halinizi, uykunuzu, iştahınızı, sindiriminizi, öğrenme yeteneğinizi ve hafızanızı düzenlemeye yardımcı olur.

Oksitosin: Genellikle “aşk hormonu” olarak adlandırılan oksitosin, doğum, emzirme ve güçlü ebeveyn-çocuk bağı için gereklidir. Bu hormon ayrıca ilişkilerde güveni, empatiyi ve bağı geliştirmeye yardımcı olabilir ve oksitosin seviyeleri genellikle öpüşme, sarılma ve cinsel ilişki gibi fiziksel sevgi gösterileriyle artar.

Endorfinler: Endorfinler, vücudunuzun stres veya rahatsızlığa tepki olarak ürettiği, vücudunuzun doğal ağrı kesicisidir. Endorfin seviyeleri ayrıca yemek yeme, egzersiz yapma veya cinsel ilişki gibi ödül üreten faaliyetlere katıldığınızda da yükselme eğilimindedir.

İşte sizin için bu çok önemli mutluluk hormonlarını daha sıkı çalıştırmanızı sağlayabilecek 10 öneri:

1- Dışarı çıkın

Endorfin ve serotonin seviyenizi artırmak mı istiyorsunuz? Açık havada, güneş ışığında vakit geçirmek bunu yapmanın harika bir yoludur. Her gün dışarıda en az 10 ila 15 dakika geçirmeye çalışarak başlayın.

2- Egzersiz için zaman ayırın

Egzersizin birçok fiziksel sağlık yararı vardır. Ayrıca duygusal refah üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. muhtemelen egzersizin endorfin hormonuyla ilişkisini zaten biliyorsunuz, ancak egzersiz sadece endorfin üzerinde çalışmaz. Düzenli fiziksel aktivite aynı zamanda dopamin ve serotonin seviyenizi de yükseltebilir, bunun bir taşla kaç kuş olduğunu siz hesaplayın! Grup egzersizler, aynı zamanda bir beraberlik duygusu getirdiğinden daha da yararlı olabilir. egzersizinizden maksimum verimi almak için açık havada, güneşle temas ederek yapmak iyi bir fikir olabilir. Son olarak daha fazla koşmanın size daha fazla mutluluk getireceğini düşünmemelisiniz. Endorfin salınımı uzun süreli, rutin egzersizlerle daha çok ilişkilidir.

3- Daha çok gülün

“Gülmek en iyi ilaçtır” sözünü kim duymamıştır? Tabii ki kahkaha, sağlık sorunlarını edemez ancak, dopamin ve endorfin seviyelerini artırarak kaygı veya stres duygularını hafifletmeye ve düşük bir ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Gördüğünüz komik videoyu paylaşın veya biriyle birlikte komedi dizisi izleyin. Bir başkasının kahkahası, sizinkini daha da derinleştirir.

4- Sevdiğiniz biriyle en sevdiğiniz yemeği pişirin

Lezzetli bir şeyler yemekten aldığınız zevk, endorfinlerle birlikte dopamin salınımını tetikleyebilir. Yemeği sevdiğiniz biriyle paylaşmak ve yemek hazırlığıyla bağ kurmak oksitosin düzeylerini artırabilir. Bazı yiyeceklerin hormon seviyeleri üzerinde de etkisi olabilir, bu nedenle mutlu bir hormon artışı için yemek planlarken hormonlar ve yiyecekleriniz hakkında bazı şeyleri bilmek isteyebilirsiniz. Örneğin; baharatlı yiyecekler endorfin salınımını tetikleyebilir; yoğur, badem, fasulye ve yumurta gibi gıdalar dopamın salınımıyla ilgilidir ve triptofan içeren gıdalar da serotonin seviyelerinizi artırmaya yardımcı olabilir.

5- Müzik dinleyin

Müzik, mutluluk hormonlarınızdan birden fazlasını güçlendirebilir. Enstrümantal müzik, özellikle sizi ürperten müzikler dinlemek beyninizdeki dopamin üretimini artırabilir. Hoşunuza giden herhangi bir müziği dinlemek sizi iyi bir ruh haline sokmaya yardımcı olabilir. Ruh halinizdeki bu olumlu değişiklik, serotonin üretimini artırabilir.

6- Meditasyon yapın

Meditasyona aşina iseniz, uykuyu iyileştirmekten stresi azaltmaya kadar birçok sağlık faydasını zaten biliyor olabilirsiniz. Bütün bu olumlu değişimler zaten sizi daha mutlu bir hayat hazırlarken, hormonlarınız da bu süreci hızlandırabilir.

7- Romantik bir akşam planlayın

Oksitosin'in "aşk hormonu" olarak ünü haklı olarak hak edilmiştir. Sadece birine ilgi duymak oksitosin üretimine yol açabilir. Ancak öpüşmek, sarılmak veya cinsel ilişki de dahil olmak üzere fiziksel sevgi de oksitosin üretimine katkıda bulunur. Sadece değer verdiğiniz biriyle vakit geçirmek de oksitosin üretimini artırmaya yardımcı olabilir. Bu, yakınlığı ve olumlu ilişki duygularını artırmaya yardımcı olur, sizi mutlu, keyifli ve hatta coşkulu hissettirebilir.

8- Evcil hayvanlarınızla ilgilenin

Bir köpeğiniz varsa, tüylü arkadaşınıza biraz sevgi göstermek, sizin ve köpeğinizin oksitosin düzeylerini yükseltmenin harika bir yoludur. Bir köpeğiniz olmasa bile, tanıdığınız ve sevdiğiniz bir köpek gördüğünüzde oksitosin artışı yaşayabilirsiniz. Tabi ki bu sadece köpek olmak zorunda değil. Evcil bir hayvan edinmek veya sokak hayvanlarını sevmek, size birçok mutluluk getirebilir.

9- İyi bir uyku çekin

Yeterince kaliteli uyku almamak sağlığınızı çeşitli şekillerde etkileyebilir. Birincisi, vücudunuzdaki hormon dengesizliğine, özellikle de dopamin sorunlarına yol açabilir. Bu, ruh halinizin yanı sıra fiziksel sağlığınızı da olumsuz etkileyebilir. Her gece 7 ila 9 saati uykuya ayırmak, vücudunuzdaki hormon dengesini geri kazanmanıza yardımcı olabilir ve bu da muhtemelen daha iyi hissetmenize yardımcı olur.

10- Stres yönetimi

Zaman zaman biraz stres yaşamak normaldir. Ancak sürekli stresle yaşamak veya çok stresli yaşam olaylarıyla uğraşmak dopamin ve serotonin üretiminde düşüşlere neden olabilir. Bu, sağlığınızı ve ruh halinizi olumsuz etkileyerek stresle başa çıkmayı zorlaştırabilir. Çok fazla stres altındaysanız, sizde strese yol açan şeyden uzaklaşmak, kahkaha atmak, yürüyüş, koşu, bisiklete binme veya diğer fiziksel aktiviteler için zaman ayırmak, meditasyon ve sosyal etkileşim gibi dikkat dağıtıcı unsurlarla stres seviyelerinizi kontrol etmeye çalışabilirsiniz.

