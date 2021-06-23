Gizli Haller bölüm 18: Kalan sızılar

Gizli Haller bölüm 18: Kalan sızılar
Hayatın Sesi
23 Haziran 2021 Çarşamba
Naciye Kavas

Arayan kişinin pes etmemesi üzerine söylene söylene telefonu açtı. Telefonun diğer ucunda yakın arkadaşı Sinem vardı,


“Günaydın gece kuşu! Yine başını kitaptan kaldıramadın herhalde.”

“Sinem, saatten haberin var mı senin?”

“Ne varmış saatte? Hem aramızda saat hesabı mı olur, aşk olsun.”

“İyi, iyi tamam. Dinliyorum.”

“Sana, bir diyeceğim var ama nasıl söyleyeceğimi düşünmekten gözüme uyku girmez oldu. Sabah sabah seni aramam da bundan.”

“Sinem, sadede gel nolur.”

“Tamam, tamam. Mahmut burada. Bir hafta önce gelmiş diyorlar.”

“…”

“Öyle işte.”

“Sağ ol Sinem.”


Geçen gün mahallede bir nişan kutlaması yapılmıştı. Böyle boydan boya bir rakı masası kuruldu. Sesi güzel olanlar, eli saz tutanlar damar parçalardan girmeye başladılar. Bakkal Sami, türkünün bir yerinde kadehini masaya vurup “Ah ulan Necla!” diye bağırmasın mı? Herkes, bir bakkal Sami’ye bir yanında oturan eşi Sevim teyzeye bakıyordu. Neyse ki hemen hareketli bir türküye geçildi de ortam yeniden şenlendi. Bakkal Sami’nin yürek sızısı Necla, onunki de Mahmut’tu.


O gün Sinem’in üçüncü araması üzerine,

“Sinem, sabaha seninle başladım diye geceyi de mi seninle bitireceğim? Arama artık, yeter.”

“Bak o gereksizi sakın kafana takma. Defolup gider birkaç güne. Bir ihtiyacın olursa buradayım.”

“Biliyorum, bilmem mi hiç! Az ağlamadım omzunda. Merak etme, artık ne ben ne de onun bendeki yeri aynı.”


Mahmut ile birlikteliklerinin sekizinci ayında her şey Mahmut’un hayat planına göre şekillenmişti. Bir yandan düğün hazırlıkları bir yandan Mahmut ile ofis kurmaları, birbirlerini tanıma dönemini bir koşturmacaya dönüştürmüştü. Düğünden bir hafta önce Mahmut, yurtdışında olan dayısının düğüne gelebilmesini sağlamak için düğünü bir ay erteleme kararı aldı. Mahmut’un tek başına aldığı bu kararla bir şeyler değişmeye başladı. Bundan iki hafta sonra da Mahmut’u eski kız arkadaşıyla telefonda konuşurken yakaladı. Köşeye sıkışan ve panikleyen Mahmut, kendisini bırakmasın diye onu yerlerde sürükledi. Birkaç hafta sonra yuva kuracağı insan bir anda vücudundaki morlukların sebebi oluvermişti. En acısı da Mahmut’un eski kız arkadaşı ile görüşmek olmuştu. Meğer Mahmut her ikisiyle de nişanlanmış. Üstelik Mahmut’un ailesi de bu işin içindeymiş.


Yarasını iyileştirmek yıllarını aldı. Mahmut ve ailesi de hem cepleri hem de yürekli dolandıran bir sızı olarak içinde kaldı.



Önceki bölümler:

Gizli haller bölüm 17: Kötü eden kaderler
Gizli haller bölüm 17: Kötü eden kaderler

Gizli haller bölüm 16: Kovulma arsızları
Gizli haller bölüm 16: Kovulma arsızları

Gizli haller bölüm 15: Dut savaşları
Gizli haller bölüm 15: Dut savaşları

Gizli haller bölüm 14: Kara gözlükler
Gizli haller bölüm 14: Kara gözlükler

Gizli haller bölüm 13: Bekledim de gitmedim
Gizli haller bölüm 13: Bekledim de gitmedim

Gizli haller bölüm 12: Bu defa
Gizli haller bölüm 12: Bu defa

Gizli haller bölüm 11: Şans kapıyı çalınca
Gizli haller bölüm 11: Şans kapıyı çalınca

Gizli haller bölüm 10: Dünya kırgınlıkları
Gizli haller bölüm 10: Dünya kırgınlıkları

Gizli haller bölüm 9: Dağına göre kar
Gizli haller bölüm 9: Dağına göre kar

Gizli Haller bölüm 8: Kara bulut
Gizli Haller bölüm 8: Kara bulut

Gizli Haller bölüm 7: Kimin yolu
Gizli Haller bölüm 7: Kimin yolu

Gizli Haller Bölüm 6: Bir Oralet
Gizli Haller Bölüm 6: Bir Oralet

Gizli Haller bölüm 5: Küçük dünyalar
Gizli Haller bölüm 5: Küçük dünyalar

Gizli Haller bölüm 4: Yasaklı çorba
Gizli Haller bölüm 4: Yasaklı çorba

Gizli Haller Bölüm 3: Uzun Yol Dondurması
Gizli Haller Bölüm 3: Uzun Yol Dondurması

Gizli haller - Bölüm 2
Gizli haller - Bölüm 2

Gizli haller - Bölüm 1
Gizli haller - Bölüm 1


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