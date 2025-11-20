Toplumda empati eksikliği ve çözüm yolları

Giriş: 20 Kasım 2025 12:02
Ersin Ata

Herkese merhaba,

Bu ay sizlere toplumdaki empati eksikliğinden bahsedeceğim. Günümüz toplumunda herkes hızlı, herkes yorgun, herkes bir yerlere yetişme telaşında. Bu koşuşturmanın içinde en çok kaybettiğimiz şey ise insan olmanın temel değeri: Empati. Birbirimizi dinlemeyi, anlamayı, hissetmeyi unutur olduk. Oysa empati, toplumsal barışın, güvenin ve iyiliğin en güçlü köprüsüdür.


Empati eksikliği, özellikle dezavantajlı gruplar üzerinde daha da görünür hale geliyor. Engelliler, yaşlılar, çocuklar, yoksullar… Birçoğu sadece fiziksel engellerle değil, insanların bakışlarıyla, önyargılarıyla ve duyarsızlığıyla da mücadele ediyor. Oysa bir insanı anlamak bazen sadece bir dakika durup onun yerine kendimizi koymakla başlar. Belki bir binanın rampasının olmaması sizin için önemsizdir, ama bir başkasının tüm hayatını zorlaştırır.


Belki birinin konuşmasının farklı olması size garip gelir ama o kişi onunla her gün mücadele eder.


Bir selam, bir gülüş, bir kapı tutuş bile bir insanın bütün gününü değiştirir.


Peki çözüm ne?

Empati, sonradan öğrenilebilen bir beceridir. Bunun için önce farkında olmak gerekir. Kendimize şu soruyu sormalıyız:

“Ben bugün bir insana nasıl kolaylık sağladım?”

“Benim küçük gördüğüm bir davranış, bir başkasına nasıl güç verebilir?”


Ailede, okulda, medyada ve sosyal yaşamda empati eğitimi şart. Çocuklarımıza sadece matematik öğretmiyoruz, insan olmayı da öğretiyoruz. Bir çocuğa engelli bir bireyi görünce bakıp gülmek yerine yardım etmeyi öğretebilirsek, yarın çok daha dayanışmacı bir toplumda uyanırız. Sosyal medyada empati kültürünü yaymak, güçlü hikâyeleri paylaşmak, farkındalık yaratmak da önemli adımlardır.


Unutmamak gerekir ki herkesin görünmeyen yükleri vardır. Bazen gülümseyen insanların bile içi kırgındır. Empati, insanın önce kendi kalbine, sonra diğerlerinin hayatına dokunmasıdır.


Eğer bir gün bu toplum gerçekten “birbirini anlayan insanlar topluluğu” olabilirse, işte o zaman daha güçlü, daha huzurlu ve daha mutlu bir ülke oluruz.


Çünkü empati, insanı insana yaklaştıran en büyük güçtür.

Ersin Ata

Herkese engelsiz bir ay diliyorum...





