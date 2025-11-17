İçindeki sessiz çağrıya kulak ver

İçindeki sessiz çağrıya kulak ver
Hayatın Sesi
Giriş: 17 Kasım 2025 14:55
ABONE OL
Nuray Kılınçarslan

Bu hafta başlarken içimden şöyle bir cümle geçti: Yine her şey yolunda gibi… Ama bir yerim hâlâ eksik gibi… Böyle anları sen de yaşıyor musun bilmiyorum ama… Bazen gün başlıyor, işler güçler, koşturmalar… Her şey olması gerektiği gibi. Ama durup içini dinlesen, bir yerlerde sanki sessizce titreşen bir şey var. Ne tam acı, ne tam mutluluk. Adı yok. Ama hissi derin. İşte bu yazıyı tam da o hâl için kaleme alıyorum. Çünkü bu hafta, görünmeyeni görmeye, susturduğunu duymaya alan açmak için çok güçlü bir zaman.


Peki, neyi görmüyoruz?

Hayat çok sesli biliyorsun. Dışarısı konuşuyor, sosyal medya bağırıyor, zihin susmuyor. Ama kalbinin ne söylediğini duymak için kaç kere durabildin son zamanlarda? Ben de bazen kendimi bu girdabın içinde buluyorum. İçim bir şey söylüyor ama kulak vermek kolay değil. Çünkü duyarsam, harekete geçmem gerekebilir. Çünkü duyarsam, artık görmezden gelemediğim şeylerle yüzleşmem gerekebilir. Ama artık şunu çok net biliyorum: İçindeki sesi bastırdıkça, hayat da dışarıdan susmaya başlıyor. İlişkiler duruyor, para akmıyor, keyif kalmıyor…


Bu hafta sana ne öneriyorum?

Kendine şefkatle yaklaşmanı. Duygularını düzeltmeye değil, dinlemeye niyet etmeni. Her gün sadece 5 dakika. Kendine sessiz bir alan aç. Müzik açma, not alma, düşünme. Sadece ol. Ve içinden şunu sor: “Şu an ne hissediyorum? Gerçekten ama gerçekten ne var içimde?” Bazen sıkıntı gelir, bazen özlem, bazen bir yüz, bazen hiçbir şey. Hiçbiri yanlış değil. Sen yeter ki bu sessizliğe alan aç.


Küçük bir niyet cümlesi

Sana bu hafta için birkaç niyet cümlesi bırakıyorum. İçinden hangisi seni çağırıyorsa, her gün onu gözlerinin içine bakarak söyle Bir bak bakalım hangi duvar yavaş yavaş çözülüyor…


“Ben, duygularımı bastırmadan kabul etmeye niyet ediyorum.”

“Ben, görmediğim yanlarıma alan açmaya niyet ediyorum.”

“Ben, bu hafta sadece dışarıyı değil, içimi de duymaya niyet ediyorum.”


Son olarak; bazen görünmeyeni görmek yorar. Ama onu bastırmak daha çok yorar.


Bu hafta sana şunu öneriyorum: Kendine kulak ver. Çünkü sen içindeki sesi duymazsan, kimse duyamaz. Ve belki o ses sadece sana şunu söyleyecek: “Ben hep buradaydım ve sen nihayet beni duydun…”



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.