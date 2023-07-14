Gül mayası nedir ve neden kullanılır?

Osmanlı döneminden gelen gül mayası yıllar boyu gül endüstrisinin en pahalı ürünlerinden biri olarak cilt bakımında kullanıldı. Üretimi bir hayli zor olan ve çok az miktarda elde edilebilen gül mayasına dair birçok bilgiyi haberimizden edinebilirsiniz.

Gül mayası nedir?

Gül mayası, gül suyu elde edilirken gülden çıkan yağın damıtılmasıyla elde edilen bir ürün. Elde edilmesi oldukça zor olan bu ürün için bin kilo gülden yaklaşık olarak 250 mililitre çıkıyor. Yıllardır cilt bakım rutinimizde sıklıkla tercih ettiğimiz gül suyu ise gül mayasından daha farklı. Gül mayasının gül suyundan çok daha fazla etkili olmasının sebebi gülün suda bıraktığı saf yağın elde damıtılmasıyla elde edilmesinden kaynaklı. Bu sayede çok daha yoğun bir formülden elde edilmiş oluyor. Damıtıldığı ve birleştirildiği su özellikle Osmanlı zamanında Zemzem suyu olarak tercih ediliyordu.

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Gül mayası nasıl kullanılır?

Gül mayası en çok tonik olarak kullanılıyor. Gece yatmadan önce temizlediğiniz ve kirden iyice arındırdığınız makyajınızın ardından cildinize sıkabileceğiniz gül mayasını cildinize yedirmemeniz gerekiyor. İyice kurumasını beklemelisiniz. Bu arındırıcı etkisinin yanında yoğun nemlendirici etkisi sayesinde gündüz serinlemek ve cildinizi neme doyurmak için de sıkabilirsiniz. Buzdolabınızın yandaki bölmelerinde saklamanız daha da ferahlamanızı sağlar.