Günde kaç dakika meditasyon yapmalısınız?

Meditasyonunuzdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için minderinizde oturmanız gereken sürenin ne olduğunu biliyor musunuz?

Günde kaç dakika meditasyon yapmalısınız?
Sağlık
22 Temmuz 2021 Perşembe

Meditasyon yapmanın belki de bildiğinizden çok daha fazla faydası var. Hayatınızda farkındalıktan ve meditasyonun faydalarından yararlanıp yararlanmadığınızı nasıl anlarsınız?


En iyi meditasyon süresi nedir?

Yapılan araştırmalar seans başına 13 dakikalık meditasyonun fayda sağlamak için yeterli olduğunu ifade ediyor. Yine de, süre kadar düzenlilik de aynı derecede önem taşır. Yabii ki yalnızca birkaç ayda bir 13 dakika pratik yapmak, her gün 5 dakika pratik yapmak kadar fayda sağlamıyor. Sonuç olarak, meditasyonun ne kadar süreceğine dair bir "sihirli sayı" yoktur.


Meditasyon sürenizi belirlerken ele alacağınız en önemli faktörler:

  • Gerçekçi bir süre olması,

  • Pratiklik sağlaması,

  • Tekrarlanabilir olması ve

  • Keyifli olması.

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Meditasyona yeni başlayanlar üzerinde 2020 yılında yapılan bir araştırma, katılımcıların meditasyona ilk başladıklarında ve olumlu duygular yaşadıklarında, uygulama sıklığının ve süresinin arttığını keşfetti. Başka bir deyişle, meditasyondan zevk alıyorsanız ve onu olumlu duygularla ilişkilendiriyorsanız, meditasyon uygulamasına bağlı kalmanızın ihtimali oldukça yüksek.


Bu oldukça basit görünebilir ancak meditasyonun faydalı olabilmesi için yorucu veya aşırı odaklanılmış olması gerektiği konusunda yaygın bir yanlış anlaşılma var. Gerçek şu ki, rahatsızlık ve rahatlama arasındaki sınırı bulmak, meditasyon büyüsünün gerçekleştiği yer. Kendinizi oturmaya zorluyorsanız ancak tek düşünebildiğiniz o gün öğle yemeğinde ne yiyeceğinizse muhtemelen rahatsızlık eşiğini aştınız ve yorucu bir bölgeye giriyorsunuz demektir. Sakin olmayı unutmayın. Meditasyon bir maraton değil. Sürenizi doldurmaktan çok o süreye teslim olmaya bakmanız gerekiyor.


Bunun hakkında şüphe duyarsanız şu formülü hatırlayın:


Meditasyondan aldığınız keyif X Yaptığınız sıklık X Meditasyon süreniz = En iyi meditasyon uygulaması


Sizin için en doğru meditasyonu nasıl bulabilirsiniz?

2017 yılında yapılan bir araştırma, 50 ila 80 yaşları arasındaki 55 hafif stresli yetişkinden oluşan bir grupta, vücut taraması (body scan), oturma meditasyonu (sitting meditation) ve nefes egzersizlerinin en popüler uygulamalar olduğunu söylüyor.


Ne tür bir meditasyon seçerseniz seçin, önemli olan bundan zevk almanızdır.


İşte size uygun olabilecek birçok meditasyon türünden birkaçı:

  • Maitrī meditasyonu

  • Mantra meditasyonu

  • Spiritüel meditasyon

  • Odaklanılmış meditasyon

  • Yürüyüş meditasyonu

  • Transandantal meditasyon

  • Görselleştirme (Visualization) meditasyonu

Hangi tür meditasyon uygulamalarının sizin için en uygun olduğunu bulmak aslında bir deneme yanılma meselesi. Dijital platformlardaki rehberli meditasyon videolarıyla işe başlayabilirsiniz. Ayrıca denemek istediğiniz meditasyon türünü belirleyerek arama sonuçlarını daraltabilirsiniz.


Yoğun bir programınız varsa, sessizce oturmak ve nefesinizi dinlemek için günde sadece 3 dakika ile başlayın. Bunu bitirdikten sonra, 5 dakikaya kadar çıkarın. Zamanla, sıcak bir günde büyük bir bardak su içmeyi dört gözle beklediğiniz gibi, meditasyon uygulamanızı dört gözle beklemeye başladığınızı fark edeceksiniz. Hatta inanmayacaksınız ama bazı günler saate bakmayı bile unutabilirsiniz.


Referans: Courtney Sullivan ve Crystal Hoshaw. "How Long Should You Meditate to Get the Benefits? Here’s What the Science Says". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/mind-body/how-long-should-you-meditate-to-get-the-benefits-heres-what-the-science-says. (9 Haziran 2021).


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