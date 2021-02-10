Gizli haller bölüm 12: Bu defa

Gizli haller bölüm 12: Bu defa
Hayatın Sesi
10 Şubat 2021 Çarşamba
Naciye Kavas

Evi güneye baktığından onun için yaz ayı demek, kendini dışarı atmak demekti. Tabii dışarıda da kısmi sabitlik diyebileceğimiz bir durumda kalırdı hep. Bir mekanı sever, oraya her gün gitmeye başlar sonra birden oradan elini ayağını keserdi.


Yine vadesinin dolmaya başladığını hissettiği bir kafede otururken, Kenan’ın sesi canlandı zihninde;

“Bir gün beni de böyle tüketip atacaksın.”

“Saçmalama! Bu sadece bir pizza. Sosu hoşuma gitmemeye başladı, o kadar.”

“Önceki siparişlerine bakarsan üç haftadır aynı pizzayı yediğini görürsün.”

“Bu ara canım istiyor işte.”

Bu konuşmaları hatırlayınca kendine sormadan edemedi; gerçekten tüketip bırakıyor muydu?


Kenan şimdi başka bir zamanda, başka bir mekanda zihninde yeniden belirmişti;

“Sana demiştim. Beni yıllarca kendine hapsettin. Bırakmadın ki bir çevreye gireyim. Beni ilk tanıdığın zamanlardaki gibi aktif olmamı istemedin. Kıskandığın bu adam her şeyden elini çekince de o adamı beğenmemeye başladın.”

“Sorumlulukları bana yıkıp hayallerinin peşinden gitmek istedin.”

“Sorumluluklar senin tercihindi.”

“Tabii ya, çalışma odam yok diye daha büyük bir eve çıkmayı ben istedim. Hatta işe gitmek için kredi çekip araba almak da benim fikrimdi.”

“Araba almasak görev yerinde kalmam gerekiyordu. Başka yerde kalmamı sanki kabul edecektin.”


Kenan ile ‘kim kimi tüketti?’ tartışmalarının kazananı olmamış, onca yıl emek verdikleri ilişkileri bitmişti.

Kafeye şöyle bir göz gezdirdi ve orayı ne kadar tüketmiş oluğunu anlamaya çalıştı. Garson, yeni gelen kalabalık bir grup olmasına rağmen ilk onun yanına geldi. Gülümseyerek her günkü cümlesini tekrarladı;

“Az pişmiş yumurta, peynir ve salatalık.”

“Hayır. Bu defa karışık omlet olsun.”

“Tabii. Nasıl isterseniz.”


Fotoğraf: Tuğçe Özdeniz Arslan


Önceki bölümler:

Gizli haller bölüm 11: Şans kapıyı çalınca
Gizli haller bölüm 11: Şans kapıyı çalınca

Gizli haller bölüm 10: Dünya kırgınlıkları
Gizli haller bölüm 10: Dünya kırgınlıkları

Gizli haller bölüm 9: Dağına göre kar
Gizli haller bölüm 9: Dağına göre kar

Gizli Haller bölüm 8: Kara bulut
Gizli Haller bölüm 8: Kara bulut

Gizli Haller bölüm 7: Kimin yolu
Gizli Haller bölüm 7: Kimin yolu

Gizli Haller Bölüm 6: Bir Oralet
Gizli Haller Bölüm 6: Bir Oralet

Gizli Haller bölüm 5: Küçük dünyalar
Gizli Haller bölüm 5: Küçük dünyalar

Gizli Haller bölüm 4: Yasaklı çorba
Gizli Haller bölüm 4: Yasaklı çorba

Gizli Haller Bölüm 3: Uzun Yol Dondurması
Gizli Haller Bölüm 3: Uzun Yol Dondurması

Gizli haller - Bölüm 2
Gizli haller - Bölüm 2

Gizli haller - Bölüm 1
Gizli haller - Bölüm 1



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.