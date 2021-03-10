Gizli haller bölüm 14: Kara gözlükler

Gizli haller bölüm 14: Kara gözlükler
Hayatın Sesi
10 Mart 2021 Çarşamba
Naciye Kavas

Leyla ile kaldırımın ortasına çökmüş birbirlerine bakıp bakıp gülüyorlardı. Ne zamandır bu kadar gülmemişti.


Leyla, yıllanmış bir dostluğun verdiği hakla sabahın altısında kapısına dayanmıştı. Gözünde, geçen sene sahilde takmak için aldıkları kocaman siyah gözlükler vardı. Üzerindeki tek parça, yosun yeşili, gömlek yakalı elbiseyle dekamuflaj modası estiriyordu.


Bir eli belinde diğer eli kapıdan destek alarak uyku sersemi;

“Yanlış kapıdasın Ajan 005”

“Bakıyorum da sabahları o nemrut halinden eser yok, gayet nüktedansın.”

“Öyleyse bu halimi bozmuyor, sözlerinizi iltifat olarak kabul ediyorum. Şöyle, bekleme salonuna alayım sizi.”

“Neşene ortak olmak isterdim ama hiç iyi değilim.”

“Her zamanki gibi.”

“Bu sefer gerçekten var bir şeyler. Hiç bu kadar emin olmamıştım.”

“Geçen aykinden ciddi demek.”

“Bak, anlatınca bana hak vereceksin.”

“Hadi bakalım, dinliyorum.”

“Dün gece tam yatacakken yatağın ayak ucunda bir küpe buldum. Biliyorsun benim alerjim olduğundan küpe kullanmıyorum.”

“Suna abla temizlik yaparken düşürmüş olmasın.”

“Suna abla günah diye altın dışında bir şey takmaz ki.”

“Nasıl bir küpe bu?”

“Zevksiz bir şey. Küçücük bir halka, eminim kendini yirmilik gibi göstermeye çalışan komplekslinin tekidir. Çabuk giyin de kaçırmayalım.”

“Neyi?”

“Dikkat çekici bir şey giyme ve gözlüğünü de al. Kocam olacak o yalancı, nankör adam birazdan evden çıkar. Takip edip, kimmiş bu zevksiz görelim.”

“İş artık buralara geldi demek. Allah yardım etsin Semih’e, ne diyeyim.”

“Hadi, hadi, geç kalıyoruz.”

“Sabahın köründe niye takip ediyoruz? Bu saatte kim, kimle buluşur ki.”

“Buluşur canım, buluşur. Hem de akşamdan kıyafetlerini, tıraş malzemelerini hazır edip buluşur bu ahlaksız adam.”


Daha yarın ne giyeceğini ayarlayamayan Leyla, o sabah Semih’i takip etmek için her şeyi ayarlamıştı. Benim evin oradaki duraktan bir taksi, bizi Semih ve Leyla’nın evlerinin önüne götürdü. Yirmi dakika bekledikten sonra Semih apartman kapısında belirdi. Sürekli sağa sola bakarak hızla arabasına bindi. Belli etmedim ama Semih’in tavırları bana da bir garip geldi. Semih arabasını iş yerinin oradaki otoparka park etti. Arabadan inmesini, otoparkın girişine yakın bir yerde bekledik. Beş dakika, on dakika derken Semih bir türlü arabadan inmedi. Leyla’nın yüzü giderek kızarıyor, yerinde kıpırdanıp duruyordu.


“Şuna bak, beni arayıp beş dakika konuşmaz, elin seviyesizi ile dakikalardır konuşuyor.”

“Ne biliyorsun bir kadınla konuştuğunu?”

“Telefonla konuşurken eli kulağında dikiz aynasına bakarak kim bu kadar gülümser?”


Leyla’nın taksiden fırlaması ve benim onu durdurmak için elbisesinin yakasını tutmam, ikimizi de kaldırıma serdi. Gözlerimiz buluştuğunda ise sinirden kahkahayı patlatıverdik. Yanaklarımızdan süzülen yaşlar olayın dramatikliğini, kahkahalarımız da deliliğimizi gösteriyordu. Semih ise telefonda annesiyle konuşuyor bir yandan da kaybolan küpesi yerine yeni aldığını deniyordu. Tabii, kafasında sürekli “Erkek adam küpe takmaz” diye cümleler kuran babasının sesini susturmaya çalışarak.


Fotoğraf: Tuğçe Özdeniz Arslan


Önceki bölümler:

Gizli haller bölüm 13: Bekledim de gitmedim
Gizli haller bölüm 13: Bekledim de gitmedim

Gizli haller bölüm 12: Bu defa
Gizli haller bölüm 12: Bu defa

Gizli haller bölüm 11: Şans kapıyı çalınca
Gizli haller bölüm 11: Şans kapıyı çalınca

Gizli haller bölüm 10: Dünya kırgınlıkları
Gizli haller bölüm 10: Dünya kırgınlıkları

Gizli haller bölüm 9: Dağına göre kar
Gizli haller bölüm 9: Dağına göre kar

Gizli Haller bölüm 8: Kara bulut
Gizli Haller bölüm 8: Kara bulut

Gizli Haller bölüm 7: Kimin yolu
Gizli Haller bölüm 7: Kimin yolu

Gizli Haller Bölüm 6: Bir Oralet
Gizli Haller Bölüm 6: Bir Oralet

Gizli Haller bölüm 5: Küçük dünyalar
Gizli Haller bölüm 5: Küçük dünyalar

Gizli Haller bölüm 4: Yasaklı çorba
Gizli Haller bölüm 4: Yasaklı çorba

Gizli Haller Bölüm 3: Uzun Yol Dondurması
Gizli Haller Bölüm 3: Uzun Yol Dondurması

Gizli haller - Bölüm 2
Gizli haller - Bölüm 2

Gizli haller - Bölüm 1
Gizli haller - Bölüm 1



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.