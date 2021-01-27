Gizli haller bölüm 10: Dünya kırgınlıkları

Gizli haller bölüm 10: Dünya kırgınlıkları
Hayatın Sesi
27 Ocak 2021 Çarşamba
Naciye Kavas

Çiğ börekle daldığı yerden çıkıp kitaplığına yöneldi. Dünya klasiklerine takıldı gözü. Klasikleri okumaya başladığı ortaokul döneminde gittiği dershanenin felsefe öğretmeni olan İhsan hoca ile bir tren yolculuğunda karşılaşmıştı. İhsan hoca, uzun saçlı, yumuşak bir ses tonuna sahip, nazik biriydi. İzin isteyip yanına oturmuş, elindeki kitabı işaret ederek;

“Hangi kitabı okuyorsun?”

“Veba, Albert Camus, hocam.”

“Güzel bir kitaptır.”

“İnsanların yaralarını ne kadar detaylı anlatmış değil mi?”

“Bilmem, hatırlamıyorum.”

“Ama bu bir klasik, unutulamaz.”

“Çok kitap okurum. Detayları hatırlayamasam da bıraktığı hisler bende kalır. Biliyor musun, bir kitap karşımıza tam da ihtiyacımız olduğu anda çıkar tıpkı insanlar gibi. Yerini yenilerine bırakması da yine aynı nedenledir.”


İhsan Hoca ile ikinci karşılaşmaları dershanenin öğretmenler odasında gerçekleşmişti. Deneme sınavlarında gösterdiği başarı nedeniyle, rehber hocaları ile gaza gelip tercih formunda en yüksek puanlı okulları işaretlemişti. Tabii sınavdan sonra ‘hayaller ve hayatlar’ın farklı olduğunu görmüş, çok iyi olmayan ama iyi olan bir puanla ortada kalmıştı.


Öğretmenler odasında, hocalarıyla ahlar vahlar çekildikten, gözler saklı gizli dolduktan sonra İhsan hoca ile yalnız kaldılar. İhsan hoca şefkatle ona bakarken birden gözlerindeki yaşlar yanaklarından süzülmeye başladı.

“Herkes bana acıyarak bakıyor. Çok utanıyorum. Kimsenin beni tanımadığı bir yere kaçmak istiyorum.”

“İnsan gittiği yere kendini de götürmek zorundadır. Bunu unutma.”


Eve dönerken sürekli bu sözü düşündü ve ağladı sonra yine bu sözü düşündü ve yine ağladı. Hislerini söylemek ve ağlamak bir parçada olsa iyi gelmişti. Evinin yakınındaki kitapçıdan ‘Mavi Saçlı Kız' adlı bir kitap aldı. Kitabı hemen o gün bitirdi. Kanser olan bir kızın günlüğüydü okuduğu. Sınavı kazanamadığı için bir aydır mezar resimleri çizen kendini ve her şeye rağmen hayatından vazgeçmeyen o kızı düşündü. O akşam tüm sınav kitaplarını, yaprak testlerini başkalarına vermek üzere kolilere kaldırdı. Odasındaki her şeyin yerini değiştirdi ve yeni bir sabaha uyanmaya yattı.


Fotoğraf: Tuğçe Özdeniz Arslan


Önceki bölümler:

Gizli haller bölüm 9: Dağına göre kar
Gizli haller bölüm 9: Dağına göre kar

Gizli Haller bölüm 8: Kara bulut
Gizli Haller bölüm 8: Kara bulut

Gizli Haller bölüm 7: Kimin yolu
Gizli Haller bölüm 7: Kimin yolu

Gizli Haller Bölüm 6: Bir Oralet
Gizli Haller Bölüm 6: Bir Oralet

Gizli Haller bölüm 5: Küçük dünyalar
Gizli Haller bölüm 5: Küçük dünyalar

Gizli Haller bölüm 4: Yasaklı çorba
Gizli Haller bölüm 4: Yasaklı çorba

Gizli Haller Bölüm 3: Uzun Yol Dondurması
Gizli Haller Bölüm 3: Uzun Yol Dondurması

Gizli haller - Bölüm 2
Gizli haller - Bölüm 2

Gizli haller - Bölüm 1
Gizli haller - Bölüm 1

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.