ABD'li doktorlar "doula ve doktor işbirliği" rehberini yayınladı

Hamilelik ve doğum süreci, kadınlar için eşsiz bir deneyim olmasının yanı sıra kaygı verici ve zorlu bir yolculuk da olabilir. Bir anne adayının bu süreçte başarılı bir tıbbi eşliğin yanı sıra, kesintisiz bir duygusal ve fiziksel desteğe de ihtiyacı vardır. İşte “doula” (doğum destekçisi) kavramı tam da bu noktada devreye giriyor. Doula desteğinin doğum süresini kısaltabileceği, sezaryen doğum oranlarını azaltabileceği, emzirmeye başlama oranlarını artırabileceği ve doğumdan duyulan memnuniyeti yükseltebileceği konusunda güçlü kanıtlar mevcut. Bir gebe doğum yaparken, doulalar güvenli destek sunabilir; hareketi teşvik edebilir; ve fiziksel rahatlık, güvence ve cesaret sağlayabilir.

Ancak doulalar doğum sürecini böylesine iyileştirirken, tıp dünyasının bu desteğe entegre olması her zaman kolay olmuyor. Hem doğum uzmanları hem de aktif çalışan doulalar tarafından ortaklaşa hazırlanan "Klinik Ortamlarda Doulalarla İşbirliği Yapmak" başlıklı yeni rapor tam da bu ihtiyaca odaklanıyor.

Kılavuzun ortak yazarı Dr. Adetola Louis-Jacques, bu yeni adımın önemini şu sözlerle ifade ediyor: "Kadın doğum uzmanları çeşitli doğum bakım profesyonelleriyle iş birliği yapmaya alışkın olsa da, tıp eğitimi nadiren doulalarla iş birliğini içerir. Bugün doulaların faydaları hakkında on yıl öncesine göre daha fazla veriye sahibiz, ancak özellikle doğum sonrası dönemde daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Bu kılavuz, doulaların rolünü ve kadın doğum uzmanlarının bakım ekibinin ayrılmaz bir parçası olarak doulalarla ortaklık kurmasının neden kritik olduğunu açıklayarak bilgi boşluğunun bir kısmını doldurmaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır".

REKLAM

Doulalar doğum sürecini nasıl iyileştiriyor?

Doktorlar hastalarının tamamen tıbbi ihtiyaçlarına odaklanmak zorundayken, doulalar klinisyenlerin her zaman sağlayamayabileceği türden bir duygusal ve fiziksel destek sunarlar. Gebenin bu destekle kendini daha güçlü hissetmesi, doktoruyla iletişimini geliştirmesi ve kendi haklarını daha iyi savunabilmesi mümkün hale gelir. Yeni rehber, güvenli ve konforlu bir doğum sağlamak gibi ortak bir amaca sahip olan doktor ve doula işbirliğinin hastaların faydasına olduğunu ve teşvik edilmesi gerektiğini savunuyor. Lohusa doulası ile çalışmanın da fayfaları bulunuyor.

Sağlık eşitsizlikleriyle mücadelede kilit rol

Özellikle anne ölüm oranlarının hala kabul edilemez derecede yüksek olduğu günümüzde doulalar, sağlık eşitsizliklerini gidermek için kanıta dayalı ve uygun maliyetli bir model olarak öne çıkıyor. Rehberin yazarlarından Dr. Rolel Mbaidjol-Kabra, doulaların hamile hastalar için zaman zaman çok korkutucu olabilen sağlık sisteminde onlara yol gösterdiğini vurguluyor. Özellikle düşük gelirli, etnik azınlıklara mensup veya madde bağımlılığı gibi sorunlar yaşayan ötekileştirilmiş gruplar, bir doula desteğiyle bu süreci çok daha güvenli ve bilinçli bir şekilde atlatabiliyor.

Maddi engeller ve standardizasyon sorunu

Günümüzde doula hizmetleri genellikle aileler tarafından ödeniyor ve özel sağlık sigortaları tarafından karşılanması oldukça nadir görülüyor. ABD'deki eyaletlerin yaklaşık yarısında devlet destekli sağlık sigortaları bu hizmeti belirli oranlarda karşılamaya başlasa da, geri ödeme süreçlerindeki karmaşıklıklar zorluk yaratmaya devam ediyor. Ayrıca doulalar için tek bir ulusal sertifikasyon kurumunun bulunmaması, temel yeterliliklerde ve hastalara sunulan hizmetlerde farklılıklara yol açabiliyor.

ACOG, ailelerin maddi engeller veya bilgi eksikliği yüzünden bu hizmetten mahrum kalmaması gerektiğine inanıyor. Rehber, kadın doğum uzmanlarına, hastalarını doulaların faydaları hakkında eğitmelerini ve bu hizmetin maliyetlerini hafifletebilecek yerel kaynaklar hakkında onları bilgilendirmelerini tavsiye ediyor. Sonuç olarak bu işbirliği, doktorların tıbbi ihtiyaçlara odaklanırken hastanın şefkatle desteklenmesini mümkün kılarak herkes için çok daha iyi bir doğum deneyimi vadediyor.

Kaynak: "ACOG Releases New Guidance for Ob-Gyns on Partnering with Doulas" (2026) Şuradan alındı: https://www.acog.org/news/news-releases/2026/07/new-guidance-for-ob-gyns-on-partnering-with-doulas