Uzaktan eğitim nasıl verimli olur?

Uzaktan eğitim, tüm dezavantajlarına rağmen çocuklara bazı beceriler kazandırması yönüyle “çekilir” olarak değerlendirilebiliyor. Bu avantajları öne çıkarmak ve çocuğunuzun öğrencilik hayatını dalgalı olsa da düzlüğe çıkabilen bir motivasyon düzeyiyle sürdürebilmek mümkün.

Amerikalı bir eğitimci olan Prof. Deborah J. Cohan’a göre, çocuklar online ders aldıklarında aslında “ders görmüyor” ve “kendi kendilerine bir şeyler öğretiyorlar.” Bu bakış açısına göre, çocuklara “online ders vermek” yerine “çocuğun ders içeriğini alması” mantığını oturtmak herkesi rahat ettirebilir. Hemen mümkün olmasa da sistem üzerinde bu şekilde düşünmek bile öğrenciye kendi iradesini teslim ederek umut vadediyor.

Eğitim sistemi, çoğunlukla sıralara oturup tahtada anlatılanların dinlemesi üzerine sürüp gidiyordu. Pandemiyle birlikte eğitimin evlerin dört duvarı arasına girmesi öğrenciler, eğitimciler ve ailelerinin hayatını tersyüz etse de çocukların kendi motivasyon kaynaklarını bulmayı öğrenmeleri için bu dönemin bir fırsat haline gelebileceği söyleniyor. Bunun için de “Neden öğreniyoruz?” sorusundan yola çıkarak motivasyon geliştirmek ve bir maraton koşucusu gibi sabırlı olmak gerekiyor. Şartlar zorladığı için bu sisteme geçilmiş olsa bile adapte olmak için motivasyon kaynağı bulmaktan başka çare şimdilik görünmüyor.

Profesör Cohan’a göre, dijital araçlarla eğitim gören bir öğrenci, öğretmeniyle iletişime geçerken veya ihtiyacı olan bilgiyi araştırırken gelecekte işine yarayacak bazı beceriler geliştiriyor. Gelecekte iş hayatında, işveren adayları ile iletişim kurarken veya networking yaparken çoğunlukla ekran karşısında bulunacak olan çocuklar, biraz erken ve hızlıca olsa da uzaktan eğitimle kendi yollarını bulmayı deneyimlemeye başladı. Anne-babaların ise çocukların öğrenme alanını kapsamaları icap ediyor. Elbette kendi motivasyonlarını da koruyabilmeleri!

Uzaktan eğitim, öğrencilerin şu alanlardaki gelişimine yardımcı olabilir:

• Kendi kendine düşünebilmek

• Aktif öğrenen olabilmek

• Yaratıcılığın artması

• Sorun çözme becerisinin gelişmesi

Kaygı ortamıyla çevrelenen bir öğrencinin dikkatini derste tutmanın zor olduğunu kabul etmek gerek. Uzaktan eğitimde ekran karşısında derslerden verim alınabilmesi için bazı yöntemler bulunuyor. Hepsini sürekli biçimde uygulamak kolay olmasa da çocuğunuza süreç boyunca çeşitli şekillerde yardımcı olabilirsiniz:

Eğitimcilerle temasta kalın

Ortam her ne kadar dijital olsa da insani ilişkiler üzerine kurulu. Bu ilişkiler içindeki sıcaklığı kaybetmemek hem öğrenci-okul-öğretmen bağının hem de bu ilişki içindeki veli tarafının iş birliği halinde olmaya devam edebilmesini sağlar. Olağanüstü yoğun dönemlerden geçerken bile öğretmen ile dersler dışındaki bağınızı koparmamaya çalışın. Benzer zorlukları paylaşıyor olmaktan dolayı karşılıklı anlayış halinde olun ve sizin böyle bir beklentiniz varsa dile getirin. Yazılı iletişimin dışına çıkın ancak öğretmenlerin de pandemi koşullarında özel hayat alanları olması konusunda dikkatinizi gösterin. Dijital ortamlardaki yazışmalarda selamlaşma, yazım kuralları ve noktalama işaretleri gibi detayları atlamamaya da dikkat edin. Çocuğunuz pandemi sonrasında da dijital öğrenme araçlarını kullanacak. Kendi kendine takip edeceği ilişkiler ve iş hayatı için dijital ortamda iyi bir örnek sunmaya çalışın.

Çocuğunuzdan başarı beklentilerinizi gözden geçirin

Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte öğrenciler alıştığımız düzenin oldukça dışında bir öğrenme deneyimiyle tanıştılar. Eğitim içeriğine teknik altyapının yettiği kadar ulaşmak çoğu öğrencinin motivasyonunu düşürdü. Veli olarak akademik beklentilerinizin mevcut koşullara uygun olduğundan emin olun. Başarı odaklı olmak için ortam şartlarının değiştiğini mutlaka hesaba katsanız da çocuğunuza hissettirdiğiniz duygunun ne olduğunu sorgulayın. Çocuğunuz eğer notlarında düşüş yaşadıysa onu cesaretlendirin ve bir takım halinde bu dönemin üstesinden gelmeye çalıştığınız mesajını ona verin. Akranlarıyla karşılaştırmanız bu dönemde pek işe yaramayacaktır. İyi koşullar altında olan öğrencilerin bile baskı altında hissettiğini ve zorlandığını hesaba katmak gerek. Söylemlerinizin “ders çalışma” ağırlıklı olmaması bu dönemi hafifletmek için faydalı olacaktır. Duygusal ihtiyaçlar konusunda ebeveyn olarak radarlarınızı açık tutun.

Söylentilere hemen kapılmayın

Uzaktan eğitimle ilgili duyuru ve gelişmeleri duyar duymaz harekete geçmeyin. Veliler arasında tartışılan gelişmeleri ilk elden öğrenmeye çalışın. Okulla irtibata geçeceğiniz zaman ise mümkünse randevu isteyin. Haber kalabalığı içinde de boğulmayın. Kendinize güvenilir haber kaynakları belirleyin ve kendiniz takip edin. Gerekirse uygulamalar kullanın. Hayatınıza Covid-19 haberleri kadar eğlenme ve gevşemeyi de dahil etmeye çalışın. Çocuğunuza da yansıyacağını hesaba katarak, sinir sisteminizin işleyiş yükünü arttırmamaya gayret edin. Beş dakikalık nefes molaları bile çok şey değiştirir.

Sorumluluk dağılımını tekrar yapın

Çocuğunuz uzaktan eğitim konusunda yaşından daha fazla sorumluluk almak zorunda kalmış olabilir. Tam tersi yönde, yaşı gereği her şeyini siz takip etmiş de olabilirsiniz. Ailece bir değerlendirme yapın ve online derslerini takip etmede neleri kendisinin yapıp yapamayacağını tekrar ele alın. Pandeminin başından beri çocuklar 1 yaş büyüdü. Onun yapabileceği bazı işleri velisi olarak fazlasıyla üstlenmiş olabilirsiniz. Uygulamaları esnetmekten çekinmeyin. Aile bireylerinin aldığı yükleri gerektiği yerde tekrar dengelemeye odaklanın.

Kolaylaştırıcı araçları arttırın veya azaltın

Teknolojiden faydalanmayı sağlayan öğrenme araçlarını çocuğunuzla birlikte araştırın. Bir ön araştırma yaparak onun beğenisine birlikte sunmanız da iyi bir fikir olur. Uzaktan öğrenme deneyimini onun için kolaylaştırma ve keyifli hale getirme amacı taşıdığınızı çocuğunuza hissettirin. Keyif duygusu yaşanmadığı zaman öğrenmenin gerçekleşmesi de oldukça zordur. Ders içeriklerine ulaşabileceği ve bunları kaydedebileceği uygulamalar, not defterleri, ses dosyaları ve videoları birlikte araştırın. Fazla olanları eleyin. Keyifli hale getirmek için neye ihtiyacı olduğunu ona sorun. “Çocukları motive etmenin yolları” yazısı için tıklayın.

Rahatlamaya izin verin!

Uzaktan eğitim hayatımıza girdiğinden beri zaman yönetimi ve kendi kendine motivasyon oldukça ön plana çıktı. Her şeyin göz önünde bir özet haline gelebilmesi için ders programı, proje/ödev teslim gün ve saatleri hatta yemek saatlerini bile büyük bir tabloda bir araya getirin. Çocuğunuzun televizyon ekranı, tablet, bilgisayar ekranı ve ders panelleri/arayüzler arasında gidip geldiği bir online eğitim sistemi yorgunluğa sebep olur. Neredeyse ofis hayatına geçen çocuk ve gençlerin zihinsel yükünün arttığı bir gerçek! Kendi sorumluluğunu almasını bekleseniz bile ne kadarını takip edebildiğini gözden geçirin. Notlar alın, birlikte kâğıda dökün. Tüm bunların dışında, ekransız ve hareketli zamanlar geçirmesini de mutlaka teşvik edin. Örneğin onunla beraber yoga yapabilirsiniz. Çocuğunuza iyi gelecek yoga pozları için tıklayın.

Duygular üzerinde konuşun

Çocuğunuzla birbirinize karşı dürüst olun. Derslerle ilgili konulardan bazen sizin de sıkıldığınızı, onu anladığınızı, sizin de pandemi koşullarında zorlandığınızı konuşabilirsiniz. Ancak bir farkla! Bir çocuğun, anne veya babasının zorlukların üstesinden geldiğini görmeye de ihtiyacı vardır. Dengeyi gözetin. Sürekli stresli, mağdur veya başa çıkamayan bir halde olmanızın çocuğunuza iyi gelmeyeceği gibi, sürekli mutlu bir tablo çizmek de sizi yorar ve gerçekçi olmaz. Çözüm için gayret göstermek, bir yolunu bulacak yetkinlikte olduğunuzu hissettirmek çocuğunuza güç verir. Arkadaşça sohbetlerin yanında ebeveyn olarak eninde sonunda onu kapsamanız önemlidir. “Zorluklarla iyi baş edebilen ailelerin bazı ortak noktaları var!” yazısı için tıklayın

Yazı: Senem Tahmaz