Hayatını düzene sokma yolu: Bullet Journal nedir?

Buzdolabının üstü, çalışma masanız, cepleriniz not kağıtlarıyla mı dolu? Ortalıkta dağınık halde duran notların öncelik sırasını mı karıştırıyorsunuz? Belki de bazı notlara dönüp bakmıyorsunuz bile. Aynı günde birkaç farklı işle ilgileniyorsanız tüm işleri bir araya getirip değerlendirme yapma zamanı gelmiş demektir.

Her şey birbirine girdiyse ve önceliklerinizi belirleyemiyorsanız Bullet Journal tam size göre! Kısa adı BuJo olan bu yöntem hakkında “Bullet Journal ne işe yarar?" diye merak içinde olabilirsiniz. İster sanatsal ister minimalist bir tarzda hazırlansın, Bullet Journal’ın en tipik özelliği, özelleştirilebilir olmasıdır. BuJo’da kişisel planlayıcı, günlük, ajanda, not defteri, eskiz defteri bir arada olur.

Bullet Journal için öncelikle noktalı deftere ihtiyacınız olur. Bullet Journal defter bulamadıysanız kareli bir defter de işinizi görebilir ancak çizgilerin olabildiğince silik olmasına dikkat etmelisiniz. "Bir kırtasiye meraklısıyım” diyorsanız ve renkli kalemler, post-itleri kullanacak bir yer arıyorsanız da bullet journing tam size göre. Hepsi sizin yaratıcılığınıza kalmış!

Önce kendi stilinizi oluşturun

Peki, Bullet Journal için gerekli malzemeler nelerdir? İlk cevaptan başlayalım; Bir noktalı defter. Kırtasiyelerde kolayca bulabileceğiniz, çizgiler yerine noktaları olan bu defter size hem özgürlük alanı hem de düzen sağlar. Eğer noktalı defteriniz yoksa, kareli silik çizgili defter de kullanabilirsiniz. Silik çizgili veya kareli defter kullanma amacınız, Bullet Journal’a çizeceğiniz eskiz, şema ve tablolar için yaratıcılığınızın kısıtlanmadığı özgür bir alana sahip olmaktır.

Kırtasiyede rastlayınca akla gelen “Noktalı defter ne işe yarar?” sorusunun cevabı belli olduğuna göre, sırada isteğe bağlı kullanacağınız diğer malzemeler var. Bullet Journal için gereken aksesuarlar renkli kalemler, fosforlu marker kalemler, işaretleyici post-itler, ataçlar ve not alacağınız konuyla ilgili stickerlar olabilir. Çıkartmalar belli bir konuyu sistematik hale getirmek ve planlama yapmanıza yardımcı olmak için kullanılır. Bu sebeple kırtasiyedeki çıkartma bölümünde kaybolmadan önce buna göre düşünün!

Evden çalışıyorsanız büyük ebatta bir defter kullanmayı düşünebilirsiniz. Hareketli bir hayatınız varsa, sürekli yanınızda taşıyacağınız Bullet Journal’ınızı küçük ebatta seçmeyi hatta her ay yeni bir defter kullanma yolunu seçebilirsiniz.

Bullet Journal nasıl yapılır?

Bullet Journal bir planlama mantığı sunsa da katı kuralları olmadığını söylemek gerek. Önce, deftere neleri dahil edeceğinizi düşünün. Ardından kategorilere ayırın. Yeni bir alışkanlığa başlamak, hedefler ve başarılar, diyet, egzersiz, meditasyon, glütensiz 21 gün, veganlığa geçiş, haftalık toplantılar, alışveriş ve yapılacaklar listesi, evin eksikleri, tamiri gereken aletler, doğum günleri, aranacak kişiler, doktor kontrolleri, alınan ilaçlar, regl günleriniz, uyku günlüğü, su içmeyi hatırlama gibi her şey Bullet Journal içine girebilir. Ancak her şeyden önce asıl niyetinizi belirlemeniz gerekir. İşte bu noktada iş bir tür farkındalık çalışmasına dönüşebilir!

Sıra “Bullet Journal nasıl yazılır?” sorusunun cevabını vermeye geldi. Bullet Journal metodunu uygularken, defterinizde ilk önce anahtar sayfa ile başlamalısınız. Anahtar (Key) sayfada amaçlarınızı yazmalısınız. Ancak unutmayın ki bir amaç, yalnızca size hizmet ettiği kadar değerlidir. Eğer amacınızı bulmakta zorlanıyorsanız, anahtar sayfadan önce boş bir alana yazmakla ve “Bunu neden yapıyorum? Beni buraya ne getirdi? Ne arıyorum?” sorularıyla başlayabilirsiniz. BuJo’dan ne elde etmek istediğinizi yazmanız da başlangıç için yeterlidir. İhtiyaç duyduğunuzda niyetinizi değiştirebileceğinizi unutmayın. İşte üç örnek;

• “Daha düzenli olmak için…”

• “Kendime karşı nazik olmak için…”

• “Kontrol edebileceğim şeylere odaklanmak için BuJo kullanmayı düşünüyorum.”

Bullet Journaling’in büyük kısmı sonuçtan daha çok sürece odaklanır. Niyetiniz size bir varış noktası değil, bir yön vermek için oradadır. Bullet Journal’ı bir planlayıcı olarak kullanmaya başlamadan önce, düşünceleriniz yükselirken onları yakalama alışkanlığı oluşturmak için kullanın. Şablonlar, planlar, çıkartmalar kullanmadan önce düşüncelerinizi kâğıda dökün.

Niyetlerinizi belirledikten sonra…

Odak noktanızı belirlediniz. Şimdi, gün boyunca odak noktanız ve niyetinizle ilgili düşüncelerinizi not almaya başlayın. Depresyondan kurtulmak için BuJo kullanıyorsanız, şükredilecek şeyler listenizi ekleyin. Travmanız varsa, gün içinde sizi tetikleyen şeyleri not edin. Daha üretken ve yaratıcı olmak istiyorsanız, yapmanız gereken şeyleri açıkça yazın. Böylece niyetinizle ilgili notlarınız somut halde göz önünde durmaya başlar.

BuJo metodunda bazı noktalama işaretleri kullanılır. Bu işaretlerin anlamlarını öğrendiğiniz zaman bullet journaling de sizin için çok kolay ve zevkli hale gelir. Bu işaretler ayrıca Bullet Journal yazmanın sonraki adımına sizi taşır. Kendi koşullarınıza göre ekleme ve çıkarmalar yapmak mümkün olur. Hepsini aynı anda kullanmaya başlamanız şart değildir. Ancak bunlar neyin eksik olduğunu anlamanıza yardımcı da olabilir. İhtiyacınız olmayan, size değer katmayan veya artık kullanışlı olmayan şeyleri de fark edebilirsiniz.

Kullanılan temel işaretlerden biri * yıldız. İşte bu işareti kullanmak, her işi “acil” olanlar için bullet journalingi kilit haline getiren nokta. İşleri öncelik sırasına koymayı gerçek anlamda öğrenmek istiyorsanız yıldız işareti size bunu sağlayabilir.

Yapılacak işler maddelerine NOKTA işareti konur. Bu işler tamamlandığında X işareti kullanın.

Bu işi tamamlayamazsanız yanına küçüktür işareti koyun.

O güne dair bir aktivite için o işareti kullanın.

O gün için aldığınız notların yanına – tire işareti koyun.

“Amaçlı yaşama sanatı”

Yöntem, New York’ta yaşayan dijital tasarımcı Ryder Caroll tarafından geliştirilmiş ve “Bullet Journal Metodu” ismiyle kitap haline getirilmiş. Yaşamının erken dönemlerinde “öğrenme güçlüğü” teşhisi konan Caroll, odaklanmak ve üretkenliğini korumak için alternatif yollar bulmaya çalışmış. Şahsi ajanda tasarlamayı eğlenceli hale getirmeyi öne çıkaran bu metod, ‘hayatı bir yolcu gibi davranmak yerine direksiyonun başına geçmeyi’ vadediyor. Önceki gün yapılanları unutmadan, dikkat dağıtıcı unsurlardan kurtularak hayatı düzene sokma yolu sağlıyor. Vogue Dergisi, BuJo metodunu “birbiriyle yarışan düşünceleriniz için Kon Mari metodu” olarak özetlemiş.

Bullet Journal, mucidi tarafından bir ‘metodoloji’ olarak tanımlanıyor. Üretkenlik sistemi içine gizlenmiş bir farkındalık uygulaması olduğu söyleniyor. Kilit nokta ise, bir şeyi düzenlerken asıl nedeninizi unutmamak. Bu da amaçsız yaşama kaynaklı sıkıntıların önüne geçiyor. Hem üretken hem de anlamlı biçimde amaçlı yaşamanın yolu öncelikle niyetleri belirlemek ve buna yönelik işe yarayan ve yaramayan şeyleri ortaya dökmekle başlıyor.

Derleyen: Senem Tahmaz