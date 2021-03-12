HTHayat Kadın Festivali: Nefes farkındalığı

HTHayat Kadın Festivali kapsamında 12 Mart Cuma günü gerçekleşen Instagram canlı yayınında Transformal Nefes Koçu ve Grup Lideri Pınar Karali ile “Nefes Farkındalığı” konusunda sohbet ettik.

HTHayat Kadın Festivali: Nefes farkındalığı
Yaşam
12 Mart 2021 Cuma

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hafta boyunca gerçekleşen HTHayat Kadın Festivali’nde 12 Mart Cuma, saat 11:00’de “Nefes Farkındalığı” sohbeti gerçekleşti. Nefes konusunu anlatırken uygulamalara da yer veren Transformal Nefes Koçu ve Grup Lideri Pınar Karali, nefesin tüm sistemi etkilediğinden bahsetti ve şu konularda yanıtlar verdi:

- Nefesi doğru alıp vermekten bahsediliyor, bunun doğrusu-yanlışı var mıdır? Temel prensipler nelerdir?

- Nefes alışverişimizdeki doğallığı bozan şeyler nelerdir? Kesik kesik ve kısa nefesler nasıl gelişir?

- Doğum deneyiminden geçen bebek bile doğal olarak nefes almayı bilirken biz yetişkinler nefesimizi durdurmayı ve kesmeyi yaşam deneyimleriyle mi öğreniyoruz?

- Diyafram nefesi nedir? Diyaframı yeteri kadar kullanmadığımızda neler oluyor?

- Korku, travma gibi duygusal sebepler nefes alış-verişi nasıl etkiliyor?

- Yogada yer alan pranayama isimli nefes teknikleri

- Transformal Nefes nedir?


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