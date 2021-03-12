HTHayat Kadın Festivali: Nefes farkındalığı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hafta boyunca gerçekleşen HTHayat Kadın Festivali’nde 12 Mart Cuma, saat 11:00’de “Nefes Farkındalığı” sohbeti gerçekleşti. Nefes konusunu anlatırken uygulamalara da yer veren Transformal Nefes Koçu ve Grup Lideri Pınar Karali, nefesin tüm sistemi etkilediğinden bahsetti ve şu konularda yanıtlar verdi:

- Nefesi doğru alıp vermekten bahsediliyor, bunun doğrusu-yanlışı var mıdır? Temel prensipler nelerdir?

- Nefes alışverişimizdeki doğallığı bozan şeyler nelerdir? Kesik kesik ve kısa nefesler nasıl gelişir?

- Doğum deneyiminden geçen bebek bile doğal olarak nefes almayı bilirken biz yetişkinler nefesimizi durdurmayı ve kesmeyi yaşam deneyimleriyle mi öğreniyoruz?

- Diyafram nefesi nedir? Diyaframı yeteri kadar kullanmadığımızda neler oluyor?

- Korku, travma gibi duygusal sebepler nefes alış-verişi nasıl etkiliyor?

- Yogada yer alan pranayama isimli nefes teknikleri

- Transformal Nefes nedir?

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