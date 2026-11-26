Ölümsüz denizanası adıyla bilinen Turritopsis dohrnii, zorlu koşullar ile karşılaştıklarında hareket etmeyi bırakıp dibe çöküyorlar ardından denizanası görünümünü tamamen kaybederek hücre toplarına dönüşüyorlar. Bir ila üç gün içinde, denizanasının yaşam döngüsünün erken evrelerinden biri olan polip adı verilen yapı bu hücre topundan tomurcuklanarak ortaya çıkıyor. Daha sonra büyüyüp bir koloni oluşturuyor ve bu koloniden zamanla yeni denizanaları meydana geliyor.

Biyolog Maria Miglietta: "Ölmeyen tek bir denizanasından, yüzlerce yeni denizanası oluşturabilen bir koloni elde ediyorsunuz. Üstelik bu yeni denizanalarının her biri de teorik olarak aynı gençleşme sürecini yaşayabiliyor. Böylece yaşam saatini sürekli geriye sarabilen, adeta sonsuz bir gençleşme kapasitesi sergiliyorlar. Doğanın, insanlığın en önemli meselelerinden biri olan yaşlanma ve ölüme bir çözüm bulduğunu düşünmek insana güven veriyor" açıklamasında bulundu.

Bilim insanları, Turritopsis dohrnii’nin ölüme meydan okuyan bu yeteneğini mümkün kılan genetik ve moleküler süreçleri araştırıyor, bu sırların çözülmesiyle birlikte gelecekte insanlarda da benzer süreçlerin yaşanıp yaşanmayacağı incelemeyi umuyor. Buradaki asıl hedef, yaraların iyileşmesini sağlamak ve yaşlanmayla ilişkili hastalıkları tedavi etmek için hücreleri ve dokuları daha genç bir duruma yönlendirebilmek.

Çocuk onkoloğu ve hekim Michael Koldobskiy ise; "Bu alandaki en büyük hedefin rejeneratif biyoloji, yani yaşlanmaya bağlı bozulmaları veya dejenerasyonu tersine çevirmeye çalışmak olduğunu düşünüyorum. Bu süreçleri insan sağlığı için kullanabilmemize henüz çok uzun bir yol var. Ancak milyonlarca yıl önce evrimleşmiş bu canlıların geliştirdiği mekanizmaları anlamak, gelecekte son derece önemli sonuçlar doğurabilir” ifadelerini kullandı.

Ölümsüz denizanasının gençleşme yeteneği nasıl keşfedildi?

Turritopsis dohrnii’nin yenilenme yeteneği ilk kez 1992 yılında, laboratuvarda bu canlıları inceleyen biyolog Maria Miglietta onları hafta sonu boyunca beslemeyi unutmasıyla ortaya çıktı. Araştırmacı, geri döndüğünde denizanalarını ölü bulmayı bekliyordu. Ancak Miglietta’nın aktardığına göre, “Bunun yerine kabın içinde yeni polipler buldu.”

Kısa süre sonra Biyolog Stefano Piraino, bu olağanüstü gençleşme yeteneğinin arkasında hangi mekanizmaların bulunduğunu araştırmaya başladı. Embriyolar gelişirken kök hücreler çoğalıyor ve sinir, kas gibi vücudu oluşturan farklı hücre türlerine dönüşüyor. Normal koşullarda hücreler, belirli bir hücre türüne dönüştükten sonra bu kimliklerini koruyor ve yaşlanıp ölüyor. Ancak Piraino, ölümsüz denizanasının gençleşme sürecinde yetişkin denizanasının bazı dokularının farklılaştığını keşfetti. Transdiferansiyasyon adı verilen bu süreçte hücreler yeniden kök hücre benzeri, farklılaşmamış bir duruma dönüyor ve ardından başka hücre türlerine dönüşebiliyor.

Turritopsis dohrnii, yetişkin hücrelerini yeniden farklılaşmamış bir duruma döndürerek yaşam döngüsünü başa sarabiliyor ve yeniden polip evresine geçebiliyor. Hayvanlar aleminde bilinen bu eşsiz yeteneği sayesinde 'ölümsüz denizanası'olarak anılıyor. Bilim insanları bu canlının yaşlanma ve ölümün kaçınılmaz olmadığını gösteren dikkat çekici bir örnek olduğunu belirtirken, doğal nedenlerle hiçbir zaman ölmeyeceğinin ise henüz kanıtlanmadığını vurguluyor.

Bilim insanları gençleşmenin genetik şifrelerini çözüyor

Bilim insanları, ölümsüz denizanası üzerinde yürüttükleri araştırmalarla, bu canlının yaşam döngüsünü geriye sararak gençleşmesini sağlayan genetik ve moleküler mekanizmaları çözmeye çalışıyor. Araştırmalarda DNA onarımı, telomerlerin korunması ve hücrelerin yeniden programlanmasıyla ilişkili genlerin bu süreçte önemli rol oynadığı belirlendi. Özellikle denizanasının gençleşme evresinde aktifleşen bazı genlerin, insanlarda uzun yaşamla ilişkilendirilen genlerle benzerlik göstermesi dikkat çekiyor.

Bilim insanları, bu mekanizmaların daha iyi anlaşılmasının gelecekte insan hücrelerinin yenilenmesine, hasarlı dokuların onarılmasına ve yaşlanmaya bağlı bazı hastalıkların etkilerinin tersine çevrilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Ancak bu bulguların insanlarda uygulanabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

Ölümsüz bir canlının kırılganlığı

Doğanın, insanlığın en büyük sorunlarından biri olan yaşlanma ve ölüme bir çözüm bulduğunu düşünmek insana güven veriyor. Ölümsüz denizanası, gençleşme yeteneği sayesinde dünyanın farklı okyanuslarına yayılabilse de aslında oldukça kırılgan bir canlı. Hiçbir canlı bu yeteneğe sahip olmadığı gibi, gençleşme sürecinin kaç kez tekrarlanabileceği de henüz bilinmiyor. Laboratuvar koşullarında uzun süre yaşatılması güç olan bu denizanaları; doğal ortamlarında ise besin kaynaklarındaki değişimler, avcılar ve algler gibi çeşitli çevresel tehditler nedeniyle yaşamlarını yitirebiliyor.

Gençleşme yeteneğine sahip olması ve teorik olarak yaşlanma nedeniyle ölmemesi mümkün olsa da aynı zamanda son derece savunmasız bir canlı. Ölümsüz denizanası bize yaşam ve ölümün aynı gerçekliğin birbirinden ayrılmaz parçaları olduğunu da hatırlatıyor. Başka bir deyişle, doğanın en ölümsüz canlısı bile ölümle yüzleşmek zorunda.

Kaynak: Katarina Zimmer. "The immortal jellyfish can beat ageing. It could inspire treatments for diseases of old age". Şuradan alındı: https://www.bbc.com/future/article/20261016-the-rejuvenating-secrets-of-the-immortal-jellyfish.

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