Çocuğunuzun sakinleşmesine yardım için yoga

Kedi-inek akışı
Çocuğunuz çok hareketliyse, dikkatini bu aktiviteye çekmek için ilgi çekici bir pozla başlamanız faydalı olur. Kedi-inek akışı, zemine köklenme sağlamak ve yoga pratiğine eğlenceli bir başlangıç yapmak için idealdir. Çocuğunuzla birlikte elleriniz ve dizleriniz üzerinde yere gelin. Ellerinizin taşıdığı beden ağırlığını bileklere vermeden, parmakları iyice açarak ellerin gücüyle yere köklenin. Dizlerin altı acıyorsa bir battaniye veya havlu koyabilirsiniz. Nefesinizle uyumlu bir ritm ile sırtı yuvarlayın, başın tepesi ile yeri gösterin. Hareketi boynunuzla değil, omurganın bel ve sırt bölgelerinde kıvrılma hareketi ile yapın. Kedi-inek-kedi-inek akışı halinde yaptıktan sonra omurgayı nötr pozisyona getirin "Masa" isimli bu final pozunda birkaç nefes bekleyin.
Facebook Yorumları