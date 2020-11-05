Çocuğunuzun sakinleşmesine yardım için yoga

Mum duruşu Sırt üstü yere gelinir. Elleri belin alt kısmına getirilir. Ellerin ve dirseklerin kuvvetiyle ayaklar yukarıya kaldırılır. Yetişkinler için omuz duruşu olarak bilinen bu yoga pozu, eller bedenin yanında olacak şekilde de yapılabilir. "İşte biz birer pastayız, bacaklarımız da bir mum!". Mum duruşu, kalbin yavaşlaması ve zihnin dinginleşmesi için ideal pozlardan biri olarak gösterilir. Hamileler, regl döneminde olan veya yüksek tansiyonu olan yetişkinler için tavsiye edilmese de çocuklar için hem sakinleştirici hem de eğlenceli bir yoga duruşudur.