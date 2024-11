Çocukların yanında konuşmamanız gereken 5 şey

Çocuklar, yetişkinlerin fark ettiğinden çok daha fazlasını kavrama eğilimindedirler. Sadece onlara doğrudan söylediklerimizi değil, etraflarında konuştuklarımızı da, dikkat etmediklerini düşündüğümüzde bile...

Çocukların yanında konuşulmaması gereken konular, onların duygu dünyasında derin izler bırakabilir. Özellikle para sorunları, yetişkin ilişkileri ya da aile içindeki çatışmalar gibi konular, çocukların duygusal güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Çocuklar, yetişkinlerin tartıştığı bu tür konuları anlamakta zorlanabilir ve kendilerini endişeli veya güvensiz hissedebilirler. Ebeveynler olarak, çocuklarımızın yanında söylediklerimize dikkat etmek, onların güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyümelerine katkı sağlar. Konuşmalarımızı çocukların yaşına uygun hale getirmek ve hassas konuları onların olmadığı zamanlarda ele almak, sağlıklı bir aile ortamı kurmak açısından önemlidir. Küçük ya da okul çağındaki çocuklar yanınızdayken iletişim kurma konusunda yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bilmeniz gereken her şey...

Çocukların yanında konuşulmaması gereken 5 konu

1. İnsanların vücutları

Yetişkinler kendi vücutları veya başkalarının vücutları hakkında olumsuz konuştuğunda çocuklar bunu fark eder ve bu olumsuz mesajları içselleştirebilir. Evlilik ve aile terapisti Brianne Billups Hughes: "Çocuklar sünger gibidir, duydukları her şeyi emerler. Eğer yetişkinlerin kendilerine eleştirel yaklaştıklarına tanık olurlarsa, büyüdüklerinde benlik saygısı ve beden algısı sorunları geliştirebilirler" açıklamasında bulundu.

Olumsuz yorumlar kadar, olumlu yorumlar da uzun vadede zararlı olabilir. Yetişkinler, beden şekli veya kilo hakkında sık sık övgü dolu yorumlarda bulunduklarında çocuklar, kendi görünümleri konusunda gereğinden fazla endişelenebilirler.

2. Bir ebeveyn ya da başkası hakkında eleştirel yorumlar

Çocukların diğer ebeveynleri ya da başkları hakkında kötü konuşmaktan kaçınmak en iyisidir. Çocuğa doğrudan konuşuyor olsanız da, yanlarında bu tür bir konuşma yapıyor olsanız da fark etmez. Başka biri hakkında olumsuz yorumlar duymak, çocuğun bir taraf seçmesi gerektiğini veya durumu düzeltmekten kendisinin sorumlu olduğunu hissetmesine neden olabilir ve bu da onların güvenlik duygusuna zarar verebilir.

Ayrıca, eleştirilen ebeveyn ile olan ilişkilerini de zedeleyebilir; çünkü şimdi onları 'yeterince iyi değil' olarak görebilirler. Bunun yanı sıra çocuk, ebeveynlerini olumsuz düşünmekten dolayı suçluluk duyabilir.

3. Çocuğu kardeşiyle karşılaştıran yorumlar

Uzmanlar, bir kardeşi diğer kardeş ile karşılaştıran yorumlardan kaçınmayı tavsiye ediyor. Bu tür karşılaştırmalar, kardeşler arasında rekabet oluşturabilir ve aralarındaki çatışmayı artırabilir. Bu bize sezgisel olarak mantıklı gelir çünkü nasıl kin, kıskançlık ve güvensizlik yarattığını görebiliriz. Ancak bu, olumlu mesajlar için de geçerlidir; onlar da rekabet oluşturur. Çocukları kıyaslamak yerine, her birinin kendi başarısını destekleyen olumlu ve bireysel ifadeler kullanmak daha faydalı olur.

4. Yetişkinlerin para sorunları

Bir çocuk psikoloğu ve ebeveyn koçu olan Ann-Louise Lockhart’a göre, çocuklar henüz yetişkin finansmanını tamamen anlamak için gerekli bilişsel araçlara sahip değillerdir. Bu yüzden, yetişkinlerin hayatlarındaki para kaynaklı stresleri duyduklarında, kendi sonuçlarını çıkarır ve 'genellikle en kötüsünü' varsayarlar. Örneğin, ailenin evini kaybedeceğini veya yiyecek alamayacaklarını düşünebilirler; durum bu kadar kötü olmasa bile. Bu korku, artan bir kaygıya ve bazı çocuklar için ihtiyaç duydukları yeni ayakkabı veya malzemeler gibi şeyler nedeniyle bir ‘yük’ olduklarına dair bir suçluluk duygusuna yol açabilir.

Bu, mali durumunuz değiştiğinde onları tamamen karanlıkta bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Sadece açıklamaları net ve kısa tutun, ses tonunuzu sakin tutun. Eğer para sıkıntısı yaşıyorsanız, 'İyi tercihler yapabilmek için bir bütçeye uyuyoruz' gib bir açıklama genellikle daha rahatlatıcı olur.

5. Alkol ve uyuşturucu kullanımını normalleştiren konular

Uzmanlar, çocuklar etraftayken alkol içmeyi veya uyuşturucu kullanmayı 'normalleştiren veya yücelten' konuşmaların, bu maddelere karşı sağlıksız tutumlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Çocuklar etkilenmeye açık oldukları için yetişkinlerin alkol içmeyi veya uyuşturucu kullanmayı olumlu bir şekilde konuştuğunu, hatta şaka yollu bile olsa, duymak onların bu maddelere karşı merak veya riskli davranışlar geliştirmelerine neden olabilir. Sorumlu davranışı modellemek ve bu maddeleri çekici veya zararsız göstermemekten kaçınmak önemlidir.

Peki, çocukların önünde konuşabileceğiniz konular hangileri?

Öte yandan, yetişkinler bazı konulardan kaçınma eğilimindedir çünkü bu konular hakkında konuşmanın çocuklara zarar vereceğini düşünürler. Ancak uzmanlar, bu konuşmaların çocuklarla veya çocukların yanında yapılmasının, düşünceli ve yaşa uygun bir şekilde ele alındığında faydalı olabileceğini söylüyorlar.

1. Sağlıklı anlaşmazlıklar

Ebeveynler, tüm anlaşmazlıklarını kapalı kapılar ardında çözmeleri gerektiğini düşünebilirler. Ancak bu her zaman doğru değil. Aslında, çocuklar ebeveynlerinin bir anlaşmazlığı saygılı bir şekilde çözmeyi nasıl modellediğini görmeleri yararlı olabilir.

Birbirimizle her zaman aynı fikirde olmadığımızı ama birbirimizi her zaman sevdiğimizi bilmeleri önemlidir. Çocuklar, karşı tarafa saldırmadan ihtiyaçlarımızı nasıl dile getirdiğimizi görmeli. Ayrıca, affetme ve şefkatle barışmayı görmeleri de önemlidir. Bununla birlikte, bağırma, isim takma veya diğer saygısız davranışlar içeren tartışmalar çocukların önünde yapılmamalıdır, çünkü araştırmalar bunun çocukları olumsuz etkilediğini göstermektedir.

2. Dürüst duygular

Birçok yetişkin, çocukların yanında duygularını göstermemeye veya duyguları hakkında konuşmamaya çalışır. Ancak çocukların yetişkinlerin duygularını sağlıklı yollarla işlemesini görmesi aslında önemlidir. Yaşa uygun bir şekilde üzgün, endişeli veya hayal kırıklığına uğramış olduğunuzu paylaşmanızda bir sakınca yoktur. Bunu yapmak, daha geniş bir duygu yelpazesini normalleştirmeye yardımcı olur ve çocukların kendi duygularını ifade etmeyi ve düzenlemeyi öğrenmesine katkı sağlar. Bu aynı zamanda çocukların duygusal zekalarını geliştirmelerine de yardımcı olur.

3. Yapılan hatalar

Yetişkinler, çocukların önünde mükemmel bir görüntü sergileme baskısı hissetmemelidir. Bir şekilde yanlış yaptığınızı kabul etmekten çekinmeyin. Kendi hatalarınızdan ve bu hataları nasıl ele aldığınızdan bahsetmek, çocukların dayanıklılık ve sorumluluk öğrenmesine yardımcı olur.

4. Genel olarak para

Çocuğunuzun yaşadığınız tüm finansal stresi bilmesini istemeyebilirsiniz, ancak para tabu bir konu olmak zorunda değildir. Finansal kavramları yaşa uygun bir şekilde tartışmak, değerli bir öğrenme fırsatı olabilir. Bütçeleme, tasarruf, yatırım, borçlar ve sorumlu harcama konusunda bilgi sahibi olan çocuklar, büyüdükçe iyi finansal alışkanlıklar geliştirme olasılığı daha yüksek olan çocuklardır. Anahtar, onları yetişkin seviyesindeki para stresine boğmaktan kaçınmaktır.

5. Cinsellik ve bedensel değişimler

Bir ebeveyn olarak, bu konulardan tamamen kaçınıyor olabilirsiniz çünkü çok rahatsız edici veya olgunlaşmamış olduklarını düşünebilirsiniz. Ancak bu konuları gelişimsel açıdan uygun yollarla tanıtmak aslında oldukça önemlidir. Çocuklara rıza, beden özerkliği ve temel anatomi, üreme veya ergenlik hakkında bilgi vermek, bedenleri ve ilişkileri hakkında sağlıklı bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur.

Konu ne olursa olsun, çocuklarla ve çocukların yanında nasıl iletişim kurduğumuz onlarda kalıcı bir etki bırakabilir. Bu yüzden, konuşmalara dikkatle yaklaşmak çok önemlidir. Sağlıklı çatışma çözümü, öz kabul ve duygusal zekayı modellemek, çocuklara temel yaşam becerileri kazandırabilir. Amaç, çocukları tamamen korumak değil, kullanılan dil ve ton konusunda dikkatli davranarak öğrenebilecekleri ve güvende hissedebilecekleri dengeli bir ortam yaratmaktır.

