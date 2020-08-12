Online iş görüşmesinde dikkat edilmesi gerekenler

Covid-19 pandemisinin hayatımıza getirdiği yeniliklerden biri de evden çalışma düzenine hızla geçmek oldu. Online çalışmayla birlikte iş hayatına yeni bir kavram daha katıldı: Online iş görüşmeleri.

Skype, Zoom veya başka bir video konferans platformu kullanarak yapacağınız online iş görüşmeleri için bazı detaylara dikkat etmeniz başarı şansınızı arttırıyor. İşte online mülakatlarda başarılı olmak için ihtiyacınız olan tavsiyeler…

Bazı standart kuralların hala geçerli olduğunu unutmayın

İş görüşmesinde giyim önemlidir! Evden çalışma düzenine geçince rahat giysilerle raporlar hazırlamaya, toplantılara girmeye alışsak da iş görüşmesi için tüm giyiminizi yüz yüze görüşmeye gider gibi ayarlamanız en iyisidir. Online iş görüşmesi için kıyafetlerinize tümüyle özen göstermeniz, ev ortamında olsanız bile işe hazır olduğunuzu gösteren bir detaydır. Bazı televizyon sunucularını hatırlayın; Birçoğu, kıyafetlerinin ekranda görünmeyen kısımlarına da özen gösterir ve bunun kendilerini havaya soktuğundan bahseder. Baştan aşağı iyi giyinmek sizi ayağa kalkmanız gereken herhangi bir duruma da hazırlıklı hale getirir. Pantolon, ayakkabı gibi detaylar size ofis ortamında gibi hissettirebilir, deneyin. Abartılı bir şıklık içine girmeniz bunun doğal haliniz olmadığı hissi verebilir. Şirketin ofisinde giyineceğiniz gibi giyinmeniz yeterlidir. Çizgili ve karışık desenli giysilerden kaçının.

İnternet bağlantınızı garantiye alın

Zoom veya benzeri bir video konferans uygulaması üzerinden görüşme yapacaksanız telefonunuzu önceden hazırlamanız, gerekirse ek internet paketi almanız Wi-fi kesintisi olursa telefonunuzdan devam edebilmeniz için önemlidir. Bildirimleri ve sesi ayarlamak, çalabilecek diğer telefonunuzu kapatmak, mikrofonlu kulaklık, sessiz ortam gibi detaylar için bir liste çıkarın. Bu, bir aksilik olması durumunda iyi hazırlandığınızı da göstererek artı puan kazanmanızı sağlar. Gerekirse komşunuzun Wi-fi şifresini bir süreliğine ödünç almayı deneyebilirsiniz. İnternet bağlantınızla ilgili aksaklık yaşarsanız sakin kalın ve yüksek sesle söylenmeyin. Teknik aksaklıklar çözüldüğünde sesinizin karşı tarafa bir anda gidebileceğini hesaba katmak iyi fikirdir.

Evdeki herkesi hazırlayın

Evi paylaştığınız herkese iş görüşmeniz hakkındaki gereklilikleri anlatın. Evcil hayvanınızın ihtiyaçlarını karşılayın ve özellikle de köpeğiniz varsa, görüşme öncesinde onunla oyun oynayarak enerjisini atmasını sağlayın. Siz online iş görüşmesi yaparken çocuklarınıza bakacak kimse yoksa tüm ihtiyaçları hazır ettiğinizden emin olun. Tüm bu konuları halletmek, iş görüşmesine zihnen adapte olmanızı sağlar ve sizi rahat hissettirir. Çocuklarınız ve diğer aile üyeleri online toplantı halinde olmanıza alışmış olabilir. Bu seferki görüşmenin daha farklı olduğunu onlara yaşlarına uygun bir şekilde anlatın. İşler planladığınız gibi gitmezse, işveren adayına tüm tedbirleri aldığınızı ancak elde olmayan sebepler olduğunu söylemeniz dürüst bir görüntü yaratabilir. Elbette bu durumların işe alındıktan sonra veriminizi düşürmeyeceğini gösterecek şekilde…

Düzgün bir arka plan belirleyin

İş görüşmesi esnasında ev ortamının görünmesi oldukça doğal olsa da bu doğallığın ölçüsünü kaçırmamak gerekir. Bu konuda rahat davranmayın ve sade, dikkat dağıtmayan, sizin de çalışırken dikkatinizin dağılmadığını gösteren bir arka plan kurun. Kıyafetinizin rengi ile aynı olmayan bir düz renk duvar bulun. İşe rahatsız edilmeden odaklandığınız ayrı bir çalışma köşenizin olması hem sizin verimli çalışmanız hem de dijitalleşen iş dünyasında işe alım uzmanlarının görüşleri için önemlidir. Ciddiyetsiz bir hava yaratacak tüm detayları online mülakatın dışında tutun. Sade bir fon kullanmanız en iyisidir. Görüşme yapacağınız saatte odanın ışığının nasıl görüneceği de dikkate almanız gereken detaylar arasındadır.

Notlarınızı alın

Kendinizi ne kadar hazır hissetseniz de heyecandan bazı mülakat soruları karşısında duraksamanız mümkündür. CV’nizi masanızın üzerinde bulundurun. Gerekirse küçük post-itleri bilgisayar ekranına yapıştırın ancak bunların belli olmamasına dikkat edin. Online mülakat başlayana kadar bu notlara göz gezdirebilirsiniz. Mülakat başladıktan sonra ise gözünüz kamerada olsun. Notlara bakmak, konuya hatta kendinizle ilgili bilgilere hakim olmadığınız görüşü uyandırabilir. Kendine güvenli bir görüntü sergilemek istiyorsanız gözünüz notlara kaymamalı. Görüşme yapacağınız kişinin adı, telefon numarası, Skype veya Zoom bağlantısı için gereken ID gibi detayların tümünü bir kâğıda yazıp yanınızda bulundurabilirsiniz.

Dik oturun ve kendinize olan güveninizi gösterin

Tüm hazırlıkları yaptıktan sonra, sıra geldi online iş görüşmesinde size sorulan soruları yanıtlamaya! Ortamı ve giyiminizi ayarladıktan sonra artık en profesyonel halinizle ekran karşısına geçin ve dikkatinizi nefesinize getirerek yavaş yavaş sakinleşmeye başlayın. Görüşme saati geldiğinde oturuşunuzu dikleştirin ve sinir sisteminizin size destek olabilmesi için nefesinizi tutmadan oturduğunuzdan emin olun. Yüz yüze yapılan mülakatlarda beden dilini kullanmak çok daha kolaydır. Odaya girdiğiniz andan itibaren yürüyüşünüz, selamlaşma şekliniz, oturuşunuz ve görüşme esnasında kullandığınız ses tonu, jest ve mimikler bir bütün halinde etki yaratmanızı sağlar. Online iş görüşmesinde ise sadece ekran karşısında görünen haliniz ve sesinizle bulunursunuz. Bu bir bakıma iyidir çünkü heyecanınızı tümüyle yansıtmamış olursunuz. El-kol hareketlerini fazla kullanmayın ancak ses tonunuz ve gülümsemenizle kendinizi ifade etmeye çalışın.

Göz kontağını unutmayın

Ne kadar profesyonel ve tecrübeli de olsanız ilk defa deneyimlediğiniz bir şeyde heyecanlanmanız normaldir. Kendinizi bu konuda baskı altında hissetmeyin ve online iş görüşmesinin, iş arayan veya iş değiştirmek isteyen yüz binlerce kişinin deneyimlediği yeni bir şey olduğunu kendinize hatırlatın. Görüşme esnasında göz kontağını kaybetmemeye çalışın. Online iş mülakatı esnasında bilgisayarın kamerasına bakmanız gerektiğini unutmayın. Görüşme esnasında karşınızdaki kişinin görüntüsüne bakma içgüdüsüyle ekrana bakabilirsiniz ancak kameraya bakmanız daha doğru olur. Böylece iş görüşmesi yaptığınız kişiyle göz kontağını sürdürmüş olursunuz. İş görüşmesi öncesinde bir arkadaşınızdan yardım alarak prova yapmak da iyi bir fikirdir. Başarılar!