HTHayat Kadın Festivali: Pandemide ebeveynlik

HTHayat Kadın Festivali, 8 Mart haftası boyunca birçok canlı yayın, atölye ve buluşmaya evsahipliği yaptı. 13 Mart Cumartesi günü saat 15:00'te gerçekleşen canlı yayınımızda, HTHayat köşe yazarları arasında bulunan Psikolog Dr. Hilal Çerçel "Pandemide Ebeveynlik" konusunda sorularımızı yanıtladı, anne-babalara ve bakımverenlere tavsiyelerde bulundu. Kendisine şu soruları yönelttik:

Çocuğun gelişim evreleriyle birlikte ebeveynlik de farklı dönemlerden geçiyor. Her yaş döneminde anne-babanın farklı şekilde eşlik etmesi gerekiyor. Peki pandemi gibi zorlayıcı dönemler anne-babalara neler getiriyor?

Fiziksel olarak deşarj olamayan, akran göremeyen çocuklar… Onlara nasıl yardımcı olabiliriz?

Okul öncesi ile ergenlik dönemi, pandemiyi bambaşka şekillerde yaşıyor. 0-2 yaş, sonra okul öncesi, ilköğretim, ergenlik… Farklı yaş dönemindeki çocuklar pandemiyi nasıl algılıyor olabilirler?

Ebeveynler kendi psikolojik dayanıklılıklarını nasıl sağlayabilir?

Anne-baba ya da çocuğun bakımverenlerinin birbiriyle ilişkisi ne açıdan önemlidir?

Kendi duygularımızı çocuğa açmalı mıyız? / Evet ise nasıl ve ne ölçüde? / Kaygısını veya stresini arttırır mıyız?

Özel ihtiyaç sahibi çocuklar veya zaten zorlayıcı süreçlerden geçen çocuklar için pandemi neler getiriyor?