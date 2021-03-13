HTHayat Kadın Festivali: Pandemide ebeveynlik

HTHayat Kadın Festivali kapsamında yapılan "Pandemide Ebeveynlik" konulu canlı yayında Psikolog Dr. Hilal Çerçel sorularımıza yanıt verdi. Anne, baba ve bakımveren herkes için pandemi koşullarını kolaylaştırmaya yönelik tavsiyelerde bulundu.

HTHayat Kadın Festivali: Pandemide ebeveynlik
Anne - Baba
13 Mart 2021 Cumartesi

HTHayat Kadın Festivali, 8 Mart haftası boyunca birçok canlı yayın, atölye ve buluşmaya evsahipliği yaptı. 13 Mart Cumartesi günü saat 15:00'te gerçekleşen canlı yayınımızda, HTHayat köşe yazarları arasında bulunan Psikolog Dr. Hilal Çerçel "Pandemide Ebeveynlik" konusunda sorularımızı yanıtladı, anne-babalara ve bakımverenlere tavsiyelerde bulundu. Kendisine şu soruları yönelttik:


  • Çocuğun gelişim evreleriyle birlikte ebeveynlik de farklı dönemlerden geçiyor. Her yaş döneminde anne-babanın farklı şekilde eşlik etmesi gerekiyor. Peki pandemi gibi zorlayıcı dönemler anne-babalara neler getiriyor?
  • Fiziksel olarak deşarj olamayan, akran göremeyen çocuklar… Onlara nasıl yardımcı olabiliriz?
  • Okul öncesi ile ergenlik dönemi, pandemiyi bambaşka şekillerde yaşıyor. 0-2 yaş, sonra okul öncesi, ilköğretim, ergenlik… Farklı yaş dönemindeki çocuklar pandemiyi nasıl algılıyor olabilirler?
  • Ebeveynler kendi psikolojik dayanıklılıklarını nasıl sağlayabilir?
  • Anne-baba ya da çocuğun bakımverenlerinin birbiriyle ilişkisi ne açıdan önemlidir?
  • Kendi duygularımızı çocuğa açmalı mıyız? / Evet ise nasıl ve ne ölçüde? / Kaygısını veya stresini arttırır mıyız?
  • Özel ihtiyaç sahibi çocuklar veya zaten zorlayıcı süreçlerden geçen çocuklar için pandemi neler getiriyor?





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