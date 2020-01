40. Hafta

Artık bebeğiniz, anne karnındaki gelişimini tamamladı. Onu her an kucağınıza alabileceksiniz. Ancak unutmayın, doğumun gerçekleşmesi bazen 42 haftayı bulabiliyor! Her bebeğin gelişiminin farklı olabileceğini de hesaba katarak bu durumu doktorunuzla konuşmayı unutmayın…

Gebeliğin 40. haftasında neler oluyor?