Sabah uyanınca telefona bakmak yerine ne yapabiliriz?

Daha mutlu ve rahat sabahlar için telefonu elinizden bırakabilirsiniz.

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    Hayatlarımıza fazlaca dahil olan telefon artık sabahları gözümüzü açtığımızda gördüğümüz ilk şey ve gece yatarken de gördüğümüz son şey oldu. Geceleri rahat uyuyamamak, sabahları dinç uyanamamak gibi problemler de birçok insanda var. Yeterince yorucu ve koşuşuturmalı olan, bol bol ekranlara bakarak geçirdiğimiz günümüzün başlangıcını da ekrana bakarak yapmak insan vücuduna ve ruhuna iyi gelmiyor. Onun yerine uyanmanın farkına varıp, güne hazırlanmak daha iyi bir seçenek...

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    - Uyanma haline alışmak, uyumlanma için biraz etrafa bakınmak

     

    Güne başlarken yapılması gereken ilk iş o güne alışmaktır. Uyku halinden uyanıklık haline geçiş sadece alarmın çalması ve gözlerin açılması değildir. Bunu yaz gününde soğuk bir havuza atlamak gibi düşünebiliriz. Havanın sıcaklığına alışmışken birden bire soğuk bir ortama girmek vücudumuz için ani bir şoktur. Uyku haline alışmış vücudumuz için de uyanmak buna benzer. Bu yüzden uyanınca ilk önce etrafa bakmak, gözlemlemek ve vücudumuza alışması için zaman vermek olmalıdır.

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    - Rüya günlüğü

     

    Rüyalar bize çok şey söylerler. Günlük yaşamımızda aklımızı kurcalayan bir soru, çözemediğimiz bir sorunumuz gibi konularda bize yardımcı olurlar. Tabii rüyalarımızın bütün detaylarını hatırlayabilmek birden olabilen bir şey değil. Bunun için her sabah uyandıktan sonra, o gece rüyanızda ne gördüyseniz onu yazmanız gerekiyor. Yazdıkça daha da hatırlıyor, hatırladıkça rüyalarınızı anlamanız daha kolay oluyor.

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