Sabah uyanınca telefona bakmak yerine ne yapabiliriz?

- Ses açma

Güne başlarken vücudumuzu ortama ve uyanma haline alıştırdık. Peki ya tüm gün kullandığımız ses tellerimiz? Onların da saatler süren sessizlikten sonra birden konuşmaya başlamadan önce hazırlanmaya ihtiyaçları var. Bunun için yapabileceğiniz birkaç ses egzersizi bulunuyor:

Ağzınız kapalı bir şekilde ''mmm'' sesi çıkartın.

Yine ağzınız kapalı şekilde, evet dermiş gibi ''hm hmm'' ve hayır dermiş gibi ''ıı ıııh'' seslerini çıkartın.

Bunları konuşmaya başlamadan önce 2-3 dakika yapmanız yeterli olacaktır.