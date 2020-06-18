Günlük hayatta kullandığınız 10 ürünün suyuyla yapabilecekleriniz

Günlük hayatta kullandığımız ve içeriğinde bulunan besin değerlerinden faydalandığımız birçok ürün vardır. Bu ürünlerin sularından da faydalanma imkanı var. Salatalara sıktığınız limon suyunu her sabah içebilir, ceviz suyu ile hafızanızı güçlendirebilir, soğan suyu ile bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

İşte günlük hayatta kullandığınız ve evde kolaylıkla suyunu hazırlayabileceğiniz 10 faydalı ürün:

Limon suyu

Sabah uyanır uyanmaz yaptığınız ilk iş kahvenizi hazırlamaksa size daha iyi bir önerimiz var. Sabah uyandığınızda kahvenizi hazırlamadan önce bir bardak ılık suya bir miktar limon suyu ekleyin ve için. Bunu her sabah yapmaya devam ettikçe kafein bağımlılığınızın zamanla azaldığını ve hatta yok olduğunu farkedeceksiniz. Ayrıca limon suyu bağışıklık sisteminizden kemik sağlığınıza birçok fayda sağlar.

Limon suyunun faydalarını bu içeriğimizde okuyabilirsiniz: Limon suyunun faydaları nelerdir?

Şalgam suyu

Pancar ve havuçtan yapılan şalgam suyunun birçok faydası var. Vücuttaki toksinleri dışarı atar, idrar sökürücüdür ve eklem rahatsızlıklarına iyi gelir. Günde bir bardaktan fazla içmemeniz önerilir.

Şalgam suyunun daha birçok faydasını bu içeriğimizde okuyabilirsiniz: Şalgam suyu faydaları nelerdir?

Ceviz suyu

Ceviz suyunun zayıflamaya, kolestrole, hafızaya ve daha birçok şeye faydası olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik evde kendi ceviz suyunuzu kolaylıkla yapabilirsiniz. Akşam yatmadan önce bir bardak suya dış kabuğu soyulmuş bir tam cevizi koyun ve sabaha kadar bekletin. Sabah uyandığınızda ceviz suyunuz hazır olacak, aç karnına içebilirsiniz.

Ceviz suyunun faydalarını bu içeriğimizde okuyabilirsiniz: Ceviz suyu faydaları ve zararları nelerdir?

Kekik suyu

Kekik bitkisini damıtma işleminden geçirerek ortaya çıkan su kekik suyudur. Tadı oldukça yoğun olan kekik suyunu meyve suyu ya da normal su ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Enfeksiyon, mantar, mide rahatsızlıkları gibi birçok soruna fayda sağlar.

Kekik suyunun faydalarını bu içeriğimizde okuyabilirsiniz: Kekik suyunun faydaları nelerdir?

İlikli kemik suyu

Kolajen kaynağı olan kemik suyunu evde kendiniz yapabilirsiniz. Yaşlanma belirtilerini azaltmadan bağırsak sağlığına birçok faydası da bulunuyor.

İlikli kemik suyunun yapılışı ve faydalarını bu içeriğimizde okuyabilirsiniz: İlikli kemik suyu hakkında bilmeniz gereken her şey

Soğan suyu

Soğan suyu içeriğinde A,B,C ve E vitamini bulundurur ve antioksidan özelliği vardır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir, kalp sağlığına iyi gelir ve bunun gibi daha birçok faydası vardır. Altı ayda bir 15 gün süreyle tüketmeniz önerilir.

Soğan suyunun yapılışı ve faydalarını bu içeriğimizde okuyabilirsiniz: Soğan suyunun faydaları nelerdir?

Maden suyu

Yağmur ve kar sularının yer altında mineral ve gazlarla karışarak toplanması sonucu ortaya maden suyu çıkar. İçerisinde bulunan mineraller sayesinde kemiklere çok iyi gelir, böbrek ve idrar yollarında taş oluşumunu önler ve bunun gibi daha birçok faydası vardır.

Maden suyunun faydalarını bu içeriğimizde okuyabilirsiniz: Maden suyunun faydaları nelerdir?

Maydanoz suyu

Doktorlar tarafından en sıklıkla önerilen maydanoz suyu çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Böbrek sağlığından göz sağlığına birçok faydası bulunur.

Maydanoz suyunun yapılışı ve faydalarını bu içeriğimizde okuyabilirsiniz: Maydanoz suyu yararları ve zararları nelerdir?

Havuç ve salatalık suyu

Diyet programınıza ekleyebileceğiniz bu karışım hazmı kolaylaştırırken ağızda lezzetli bir tat bırakıyor.

Havuç ve salatalık suyunun yapılışını bu içeriğimizde okuyabilirsiniz: Havuç ve salatalık suyu

Portakal suyu

Kış aylarının vazgeçilmezi olan portakal suyunu posasıyla beraber içerseniz hem uzun süre tok kalırsınız hem de portakalın bütün besin değerlerinden faydalanmış olursunuz. Potasyum kaynağı olan portakal suyu bağırsaklardan bağışık sistemine birçok fayda sağlar.

Portakal suyunun faydalarını bu içeriğimizde okuyabilirsiniz: Portakal suyunun faydaları