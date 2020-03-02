Maden suyunun faydaları saymakla bitmiyor!

Maden suyunun faydaları nelerdir?

Doğal yeraltı sularından elde edilen maden suyu bünyesinde birçok mineral bulundurduğu için sağlığa faydalı.

Maden suyu nedir?

Yağmur ve kar sularının yer altında çeşitli mineral ve gazlarla karışarak kayaçlarda toplanması sonucu oluşan maden suyu, çözünmüş mineraller ve tuzlar içeren doğal bir su çeşididir. Yeryüzü katmanlarının derinliklerinde biriken sular, magmadan kaynaklanan karbondioksit gazının ürettiği basınç sayesinde yeniden yeryüzüne ulaşır ve bu sayede erişilebilir hale gelir. Bir doğal kaynak suyunun maden suyu olarak adlandırılabilmesi için en az 1000mg/L çözünmüş mineral ve eser element ile 250 mg/L karbondioksit bulunduruyor olması gerekir.

Maden suyunun sağlığa faydaları nelerdir?

İçeriğindeki kalsiyum ve florür, kemik ve diş sağlığını destekler. Kalsiyum içeriği aynı zamanda sinir sisteminde uyarıların iletilmesini güçlendirir ve kanın pıhtılaşma özelliğini de artırır.

Maden suyunda bulunan magnezyum, kalp sağlığını destekler. Kas ağrılarının giderilmesinde ve krampların önlenmesinde yardımcı olur.

Sodyum, bikarbonat ve klorür içeriği ile bedendeki su ve elektrolit ile azit-baz dengesini destekler, sindirim sistemi için de faydalıdır.

Sülfat içeriği ile safra kesesi ve kalın bağırsak fonksiyonlarını destekler.

Maden suyu, böbreklerde ve idrar yollarında taş oluşumunu engellemeye yardımcıdır.

Bağırsakları, sindirimi ve boşaltımı desteklediği için kabızlık, gaz, şişkinlik gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur, mide asidini dengeler.

Cildi ve saçları besler, canlılık kazandırır.

Vücuttaki enfeksiyonun azaltılmasında yardımcıdır.

Hamilelikte maden suyu içmek, kalsiyum ve magnezyum katkısı sağladığı için faydalıdır. Bebeğin gelişimi için bol miktarda tüketilen kalsiyumu telafi ederek saç, tırnak, diş ve kemik sağlığını destekler, magnezyum içeriği de hamilelikte sık görülen krampların azaltılmasına yardımcı olur.



Maden suyu içilerek tüketildiği gibi, dışarıdan cildin üzerine ve saçlara uygulandığında da faydalıdır.

Maden suyunun zararları nelerdir?

Sodyum içerdiği için maden suyunun kalp, böbrek ve hipertansiyon hastaları ve düşük tuz/sodyum içerikli diyet uygulayan kişiler tarafından tüketilmemesi önerilir.

Hassas bağırsak sendromu durumunda maden suyu sindirim sistemini fazlaca uyararak zararlı olabilir.

Maden suyu ile sodanın farkı nedir?

Maden suyu, doğal olarak çözünmüş mineraller ve gaz içeren doğal bir sudur. Soda ise suyun sodyum bikarbonat ile karıştırılması şeklinde hazırlanmış yapay bir içecektir. Bazı sodalarda mineral takviyesi de bulunabilir.

Diyet yaparken ne yemeli ne yememeli?