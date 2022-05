Kendinizden asla vazgeçmemeniz için 4 neden

Daha önce her şeyi bırakmaya yakın hissettiğiniz bir durumda bulundunuz mu? Belki de şimdi hayatınızın umutsuz, anlamsız geldiği bir noktadasınız ve havlu atmaya hazırsınız. Sadece neden devam etmeniz gerektiği konusunda biraz cesarete ihtiyacınız var. İşte asla kendinizden vazgeçmemeniz için 4 neden...

1. Kontrol sizde

Hayatınızda kararlar verebilecek tek kişi sizsiniz. Nasıl davranacağınız, farklı koşullara nasıl tepki vereceğiniz ve paradigmanızın ne olduğu sizin seçiminizdir. Evet, kontrolünüz dışında olan olaylar var ve kendilerinden vazgeçmek isteyen birçok insan bu şeylere çok fazla odaklanıyor. Ama aynı zamanda patronu olabileceğiniz pek çok şey var.

Sahip olduğunuz kontrole odaklanmak, devam etmeniz için sizi güçlendirebilir. Sahip olduğunuz bu güçle işleri yoluna koyabilecekken neden vazgeçesiniz ki? Kontrole sahip olmanın bazı yolları şunlardır:

Tüm sorunların çözümü vardır

Bu gerçek basittir: Hayatta hangi problemle karşılaşırsanız karşılaşın, bunun bir çözümü vardır. Onu bulmalısınız. Bu, bir çözüm aramanın ya da sorunun kazanmasına izin vermenin size bağlı olduğu anlamına gelir, çünkü bir sorunun zorluğundan bağımsız olarak cevap orada bir yerde vardır. Daha da iyisi, hangisini seçebileceğiniz konusunda size daha fazla kontrol sağlayan birçok farklı potansiyel çözüm vardır. Beyin fırtınası yapmayı, dışarıdan fikir aramayı ve birden fazla seçeneği keşfetmeyi deneyin; sorunlarınızın nasıl ortaya çıktığı üzerinde çok fazla kontrolünüz olduğunu göreceksiniz.

Sizin gerçekliğiniz, dikte etmek sizindir

Hayatınızı deneyimleme şekliniz ve onu nasıl gördüğünüz tamamen size kalmış. Algınız üzerinde tam söz hakkına yalnızca siz sahipsiniz ve ne kadar olumsuz ya da olumlu olursa olsun, her türlü farklı duruma nasıl tepki vereceğinize karar verebilirsiniz. Bu, deneyimlediğiniz şeyin haksız bir mücadele mi, öğrenme şansı mı, vazgeçme zamanının geldiğinin bir işareti mi yoksa harekete geçme çağrısı mı olduğu size kalmış demektir. Gerçekliğinizi değiştirmek ve pozitif düşüncenizi artırmak için bu güçten yararlanın!

İhtiyacınız olan her şeye zaten sahipsiniz

Siz güçlüsünüz. Pek çok şeyi yapabilecek kapasitedesiniz. Muazzam güçlü yanlarınız ve şaşırtıcı yetenekleriniz var. Zaten hayatta ilerlemek ve başarılı olmak için gereken her şeyle geliyorsunuz. Siz benzersizsiniz ve kim olduğunuzu oluşturan bu kombinasyon size gerekli araçları sağlıyor. Tüm bu olumlu yanlarınızın ve güçlü yanlarınızın her türlü durumda faydalı olabileceğini unutmayın.

2. Sizi bekleyen bir şey var

Dışarıda sizin için hiçbir şey olmadığını hissettiğiniz için vazgeçmek isteyebilirsiniz, ancak bu yanlıştır. Gerçek şu ki, yolculuğunuzun geleceğinde sizi bekleyen ve görmeyi seveceğiniz şeyler var ve pes ederseniz bu şeyleri kaçırmak çok yazık olacak! Bazı şeyler seni bekliyor.

Amaç

Henüz bir amaç duygusu bulamadıysanız cesaretiniz kırılmasın. Bir amaç duygusuna sahip olmak, yaşamınızda son derece olumlu bir güçtür. Fiziksel ve zihinsel sağlığınızı geliştirir. Ancak birçok insan oraya ulaşmak için zaman ayırır ve başarıya giden uzun yolculuklarında bunu yol boyunca bulurlar. Bu sizin için de doğru olabilir! Ayrıca, amaç çok çeşitli olabilir ve birçok farklı şeye benzeyebilir. Birinin amacı, ünlü bir hayırsever olmak kadar yüce ya da bir aileye ve onları çevreleyen sevdiklerine sahip olmak kadar basit olabilir. Sizinkinin ne olduğunu öğreneceksiniz - ama önce devam etmelisiniz!

Başarı

İşte gerçek: Başarı, akıllıca çalışan ve pes etmeyenleri bekliyor. Kartlarını doğru oynayanlarda bu kesindir. Kartlarınızı nasıl doğru oynayabilirsiniz? Vazgeçmemek, başarıya doğru çalışırken nasıl anlayışlı olunacağını öğrenmek için size daha fazla fırsat verecektir. Başka bir deyişle, pes etmeme eylemi, neredeyse kaçınılmaz başarıya doğru attığınız ilk adımdır.

Hak ettiğin şey

Mutlu olmayı ve hedeflerinize ulaşmayı hak ediyorsunuz. Kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenmeyi ve sizin için en önemli olanı keşfetmeyi hak ediyorsunuz. Ayrıca kendinizden vazgeçmemeyi de hak ediyorsunuz. Kendinizi hayal kırıklığına uğratmayın – hakkınız olan şeylere ulaşabilmek için ilerlemeye devam edin!

3. Başarısızlık önemlidir

Başarısız olduğunuzu düşündüğünüzde, algılanan başarısızlıktan dolayı cesaretiniz kırılmış ve motive olmamış hissettiğiniz için vazgeçebilirsiniz. Ama fark etmediğiniz şey, bu başarısızlığın gelecekteki başarılarınız için bir araç olduğu. Bunun nedeni ise...

Başarısızlık sizi rahatsızlığa alıştırır

İnsanların hayatları ne kadar kolaysa, yaklaşan başarısızlıkları ve sorunları ele alma olasılıkları o kadar az olur. Bir düşünün: Kimin zorluklara karşı sağlam ve sürekli bir yanıtı olması daha olasıdır - zaten geçmiş ve geçmiş engelleri aşmış biri mi, yoksa hayatında hiç zor bir gün geçirmek zorunda kalmamış biri mi? Başarısız olduğunuzda, onunla birlikte gelen duygulara daha çok alışırsınız. Rahatsız olma ya da bir başarısızlıktan sonra kendini toparlama kavramına alışırsınız. Bu da, risk almak ve ufkunuzu ilk konfor alanınızın ötesine genişletmek konusunda daha rahat olduğunuz anlamına gelir ve bu, başarı şansınızı artırmanıza yardımcı olur!

Başarısızlık ders verir

Başarısız olduğunuzda, bu başarısızlıklara yol açan hatalardan ders alma fırsatınız olur. Olanları düşünebilir, temel nedenlerini bulabilir, bu temel nedenleri ele alabilir ve gelecekte benzer olaylardan kaçınmanın yolları üzerinde çalışabilirsiniz. Bir dahaki sefere benzer bir zorlukla karşılaştığınızda, daha önce yaşadığınız başarısızlıkların bilgisiyle donanmış ve hazırlıklı olacaksınız ve her seferinde başarı şansınızı artıracaksınız.

Başarısızlık dayanıklılığınızı artırır

Esneklik, genellikle duygusal türden zihinsel dayanıklılık ve güç anlamına gelir. Kendinizi toparlama ve zor, acı verici ya da zararlı senaryolardan geri dönme yeteneğine sahip olmak anlamına gelir. Başarısızlığa alışkın olmadığınızda, her hata canınızı yakar. Ancak buna ne kadar alışırsanız, o kadar güçlü olursunuz ve pes etme olasılığınız o kadar azalır. Direnç geliştirirken ilk başta zorlu bir savaş olabilir, ancak bu özellik olumlu refah için çok önemlidir ve başarınızda etkili olabilir. Kendinize nazik davranmanın 4 faydasını okumak için tıklayınız...

Başarısızlık yeniden değerlendirmenizi sağlar

Bazen, bu kadar ileriye dönük olmak, durup yaklaşımınız hakkında ya da hedeflerinizin değişip değişmediğini düşünmek için zamanınız olmadığı anlamına gelebilir. Başarısız olduğunuzda, size "durup bunun üzerinde düşünmenin zamanı geldi" diyen kırmızı bir ışığa çarpıyorsunuz. Başarısızlık size durup kendinize uzun uzun bakmanız için bir sebep verir. Gitmek istediğiniz yol bu mu? Yaklaşımınız hatalı mı? Daha fazla dikkat gerektiren görmezden geldiğiniz şeyler var mı, yoksa çok fazla odaklandığınız şeyler var mı? Öncelikleriniz aynı mı kalıyor? Üretken olmak için başarısızlığı kullanın ve artık pes etmek istemeyeceksiniz!

4. Neredeyse geldiniz

Kendinizden vazgeçmenin en büyük sorunlarından biri, bunun büyük bir israf olmasıdır. Uzun süre çok çalıştın ve hepsini bir kenara atacaksınız. Bu düşünce zaten vazgeçme fikrine karşı daha az olumlu düşünmenize neden oluyorsa, bunu düşünün - neredeyse orada olabilir ve sonra pes ettiğiniz için hepsini kaybedebilirsiniz. İşte bu yol boyunca aklınızda tutmanız gereken bazı düşünceler...

Başarıya ne kadar yakın olduğunuzu asla söyleyemezsiniz

Başarıyı ya da istenen atılımı bulamadan hemen vazgeçmek konusunda özellikle üzücü bir şey var. Ve asla bilemezsiniz – o üzücü şey şu anda başınıza gelebilir. Çok yakın olabilirsiniz ve oraya varana kadar hiçbir fikriniz olmaz.

Dönüşü olmayan noktayı geçmiş olabilirsiniz

Yolculuğunuzda öyle bir noktaya gelirsiniz ki, öylece geri dönüp onları geri alamazsınız - ama ironik bir şekilde, birçok insanın kaçtığı yer burasıdır. Baskı artar ve işler bunaltıcı hale gelebilir, bu nedenle insanlar havlu atmak ve artık güvenilir olmayan güvenli bir bölgeye kaçmak için yaptıkları her şeyi feda eder. Bu bir utanç ve kendinize geri dönerseniz, bir şeyleri görüp sonra başarısız olmaktan çok daha kötü olursunuz.

Her zaman neredeyse orada olduğunuzu varsaymak devam etmenizi sağlayabilir

“Neredeyse orada” bir zihniyet sizi olumlu düşünceyle doldurabilir ve ilerlemenize yardımcı olabilir. Bu, büyük bir içsel motivasyon kaynağıdır ve yapılan araştırmalara göre sağlıklı bir kendi kaderini tayin etme duygusu geliştirmenin en olumlu yolu budur. Herhangi bir dış faktör için değil, kendi iyiliğiniz için başarı aramanızı sağlar. İlerleme ve kilometre taşlarına ve hedeflere ulaşma konusunda kendinizi tebrik etme yeteneği ile iyi bir şekilde dengelendiğinde ve “neredeyse orada” düşünme tarzı, ilerlemenizi güçlü şekillerde besler.

Gerçekten her zaman neredeyse oradasınız

İnsanlar genellikle başarının büyük bir dönüşüm olacağını varsayarlar, bu nedenle hayatlarında bu önemli değişikliği görmediklerinde kendilerinden vazgeçmeye eğilimlidirler. Ama durum hiç de öyle değil. Bu önemli değişiklik her zaman oluyor. Kişisel hedeflerinize doğru attığınız her adımda, bu evrime aktif olarak katılıyorsunuz. Her zaman neredeyse orada olduğunuzu unutmayın çünkü sürekli olarak gelişiyor, yeni hedeflerinize ve başarılarınıza doğru ilerliyorsunuz. Dönüşüm her zaman olur!

Bir sorumluluk reddi olarak, "neredeyse orada" olmanın, iliklerine kadar çalışmak zorunda olduğunuz anlamına gelmediğini unutmayın. Vazgeçmek ile yeniden şarj olmak için dinlenmek arasında fark vardır. Gerçekten neredeyse orada olsanız bile dinlenmeye ihtiyaç duymakta utanılacak bir şey yok. Öz bakıma odaklanmak için küçük bir mola, bitiş çizgisini geçmek için yapabileceğiniz en iyi şey olabilir.

Kaynak: Lakeisha Ethans. "4 Reasons Never to Give Up On Yourself". Şuradan alındı: https://www.powerofpositivity.com/give-up-yourself-never/. (13.05.2022).