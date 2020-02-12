Limon suyunun inanılmaz faydaları

Limon suyunun faydaları nelerdir?

Taze limon suyu içerdiği antioksidan ve anti-kanser maddeleri nedeniyle, çeşitli hastalıkların tedavisinde yüzyıllardır kullanılıyor. Her sabah bir bardak ılık suya yarım limonun suyunu sıkın ve için.

Sabahları içilen ılık limonlu suyun faydaları saymakla bitmez. Sabah gözünüzü açar açmak gidip su ısıtıcının düğmesine basıyor ve kendinize koca bir bardak kahve hazırlıyorsanız, size önerimiz bu alışkanlığınızı biraz ileri zamana ertelemeniz olacaktır. Sabahları içeceğiniz ılık limon suyu kafein bağımlılığınıza son verecek. Ilık limon suyu içmenin, özellikle de kış aylarında bir çok faydası vardır. Bu harika kafein alternatifini hazırlaması da çok kolaydır: bir bardak ılık suya yarım limonun suyunu sıkın.

Limon suyunun belli başlı faydaları şunlar:

Limon suyunun mucizelerinden faydalanmak için, sabahları güne bir bardak ılık suyun içine sıktığınız yarım limon suyu ile başlayın.

Limon PH Alkalin seviyesini dengeler

Kronik hastalıklarla savaşmak için vücuttaki alkalin dengesini korumak çok önemli. Limon asit içermesine rağmen, tüketildiğinde vücudun alkalize olmasına yardımcı oluyor.

Limon suyu bağışıklık sisteminizi güçlendirir

C vitamini açısından çok zengin olan limon, aynı zamanda bağışıklık ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasına, vücudun kanserle savaşmasına ve yaraların çabuk iyileşmesine de yardımcı...

Limon suyu boğaz ağrısını giderir

Ilık limonlu su içmek boğaz ağrılarına ve farenjite iyi gelir.

Limon suyu karaciğere iyi gelir

Karaciğerde bulunan sindirim enzimleri, limonlu su sayesinde harekete geçer ve ayrıca kanın oksijen durumunu dengelemesini de sağlar.

Limon suyu kanı temizler

Limon suyu vücudun kandaki toksinleri temizlemesine yardımcı oluyor.

Limon suyu kan şekerini dengeler

Limon suyu içerisinde bulunan asit, besinlerin kan şekeriniz üzerindeki etkilerini hafifletiyor.

Limon suyu kilo vermenize yardımcı olur

İçerdiği pektin lifler sayesinde limon açlık hissini ve kalori alımını azaltır. Genel olarak alkali besinleri daha çok tüketirseniz, daha hızlı kilo verirsiniz.

Limon suyu harika bir idrar söktürücüdür

Vücudu temizleyip, toksinlerden kolayca arındırılmasını sağlar. Bu sayede, idrar yolunuz sağlığını korur. Aynı zamanda kabızlığa da iyi gelir.

Böbrek taşı oluşumunu engeller

Limonlu su, vücuda yeni su kazandırır ve ve idrarı sulandırır. Bu sayede böbrek taşı oluşumunu da engeller.

Limon suyu sindirime yardımcıdır

Taze limon suyu böbrekleri ve sindirim sistemini temizliyor. Vücudun toksinleri atmasına yardımcı oluyor. Gut hastalığına yakalanma riskini azaltıyor.

Kemik erimesini durdurur

Limon suyunun içinde bulunan C vitamini vücudun kalsiyumu absorbe etmesine ve dolayısı ile kemik erimesi ile savaşmaya yardımcı oluyor.

Bebeklerin kemik gelişimine yardımcıdır

İki yemek kaşığı taze sıkılmıs limon suyu, suyla karıştırılarak hamilelikte içildiğinde, bebegin kemik gelişimine yardımcı oluyor.

Limon suyu uykusuzluğa iyi gelir

Limon suyu daha iyi uyumanızı sağlıyor.

Limon suyu cildinizi temizler

C vitamini kırışıklığınıza ve siyah noktalarınıza iyi gelir, kandaki toksinleri temizler. Sabahları içtiğiniz ılık suyun etkisini arttırmak adına, limon suyunu doğrudan cildinize de sürebilirsiniz.

Limon suyu sinirlere iyi gelir, konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir

Limon suyunun içinde bulunan potasyum, beyne ve sinir hücrelerine yardımcı oluyor. Konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirip, sinir sistemini sakinleştiriyor. Zihniniz stres altında iken, vücudunuz C vitamini kaybeder. Limon, bu vitaminleri geri kazanmanızı sağlar.

Limon suyu ve altın çilek zayıflatır mı?

Limon suyu enfeksiyonlarla savaşır

İçerdiği sitrik asit nedeniyle, enfeksiyonlarla savaşmada yardımcıdır.

Ağız sağlığı için önemli

Ağızda oluşan yara ve aftların iyileşme sürecinde destekleyicidir. Aynı zamanda diş eti sağlığı için önemlidir, şişmiş diş etleri için ağrı dindiricidir.

Kanser önleyicidir

Limonun tümör önleyici özellikleri sayesinde kanser riskini azaltır.

Limon suyu soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir

Bir bardak sıcak suya balla birlikte eklenip, karıştırıldığında nezle ve griple savaşmada çok etkili.

Limon suyu astıma alerjilere iyi gelir, nefesinizi tazeler

Bir tatlı kaşığı limon suyu, bir miktar ılık suyla karıştırılıp yemeklerden önce içildiğinde, nefes alımına yardımcı oluyor.

Limon suyu mide bulantısı ve araç tutmasına iyi gelir

Limon suyu karıştırılmış su yudumlanarak içildiğinde, mide bulantısının azalmasını sağlıyor.

Limon suyu saç bakımında kullanılır

Saça sürüldüğündü saçın parlamasını ve güçlenmesini sağlıyor.

Limon suyu evleri temizlemekte de kullanılıyor

Limon suyu sadece sağlık için değil, evlerde dezenfekte ve temizlik amaçlı da kullanılıyor.

Stresi azaltır

Tansiyonu düşürerek stresi azaltır ve rahatlama hissi verir.

Göz sağlığına iyi gelir

İçerdiği a ve C vitamini sayesinde katarakt ve maküler dejenerasyonunu önler. Antioksidan özelliği sayesinde gözde birikebilir iltihabı önler.

Enerji verir

Her gün düzenli olarak tüketildiğinde gün içerisinde daha enerjik olmamızı sağlar.

Limon suyunu kimler tüketmemeli?

Yüksek tansiyonu olan, hamile veye emziren ya da kronik bir rahatsızlığı olan kişiler doktora danışmadan tüketmemelidir.

Düzenli ilaç kullanan kişiler, ilaçlarını içtikten en az 2 saat sonra limon suyunu tüketmelidir.

Neden limonlu su içmeliyiz?

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