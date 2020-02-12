Limon suyunun inanılmaz faydaları

Sabahları içilen ılık limonlu suyun faydaları saymakla bitmez. Sabah gözünüzü açar açmak gidip su ısıtıcının düğmesine basıyor ve kendinize koca bir bardak kahve hazırlıyorsanız, size önerimiz bu alışkanlığınızı biraz ileri zamana ertelemeniz olacaktır. Sabahları içeceğiniz ılık limon suyu kafein bağımlılığınıza son verecek. Ilık limon suyu içmenin, özellikle de kış aylarında bir çok faydası vardır. Bu harika kafein alternatifini hazırlaması da çok kolaydır: bir bardak ılık suya yarım limonun suyunu sıkın.
Limon suyunun mucizelerinden faydalanmak için, sabahları güne bir bardak ılık suyun içine sıktığınız yarım limon suyu ile başlayın.
Kronik hastalıklarla savaşmak için vücuttaki alkalin dengesini korumak çok önemli. Limon asit içermesine rağmen, tüketildiğinde vücudun alkalize olmasına yardımcı oluyor.
C vitamini açısından çok zengin olan limon, aynı zamanda bağışıklık ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasına, vücudun kanserle savaşmasına ve yaraların çabuk iyileşmesine de yardımcı...
Ilık limonlu su içmek boğaz ağrılarına ve farenjite iyi gelir.
Karaciğerde bulunan sindirim enzimleri, limonlu su sayesinde harekete geçer ve ayrıca kanın oksijen durumunu dengelemesini de sağlar.
Limon suyu vücudun kandaki toksinleri temizlemesine yardımcı oluyor.
Limon suyu içerisinde bulunan asit, besinlerin kan şekeriniz üzerindeki etkilerini hafifletiyor.
İçerdiği pektin lifler sayesinde limon açlık hissini ve kalori alımını azaltır. Genel olarak alkali besinleri daha çok tüketirseniz, daha hızlı kilo verirsiniz.
Vücudu temizleyip, toksinlerden kolayca arındırılmasını sağlar. Bu sayede, idrar yolunuz sağlığını korur. Aynı zamanda kabızlığa da iyi gelir.
Limonlu su, vücuda yeni su kazandırır ve ve idrarı sulandırır. Bu sayede böbrek taşı oluşumunu da engeller.
Taze limon suyu böbrekleri ve sindirim sistemini temizliyor. Vücudun toksinleri atmasına yardımcı oluyor. Gut hastalığına yakalanma riskini azaltıyor.
Limon suyunun içinde bulunan C vitamini vücudun kalsiyumu absorbe etmesine ve dolayısı ile kemik erimesi ile savaşmaya yardımcı oluyor.
İki yemek kaşığı taze sıkılmıs limon suyu, suyla karıştırılarak hamilelikte içildiğinde, bebegin kemik gelişimine yardımcı oluyor.
Limon suyu daha iyi uyumanızı sağlıyor.
C vitamini kırışıklığınıza ve siyah noktalarınıza iyi gelir, kandaki toksinleri temizler. Sabahları içtiğiniz ılık suyun etkisini arttırmak adına, limon suyunu doğrudan cildinize de sürebilirsiniz.
Limon suyunun içinde bulunan potasyum, beyne ve sinir hücrelerine yardımcı oluyor. Konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirip, sinir sistemini sakinleştiriyor. Zihniniz stres altında iken, vücudunuz C vitamini kaybeder. Limon, bu vitaminleri geri kazanmanızı sağlar.
İçerdiği sitrik asit nedeniyle, enfeksiyonlarla savaşmada yardımcıdır.
Ağızda oluşan yara ve aftların iyileşme sürecinde destekleyicidir. Aynı zamanda diş eti sağlığı için önemlidir, şişmiş diş etleri için ağrı dindiricidir.
Limonun tümör önleyici özellikleri sayesinde kanser riskini azaltır.
Bir bardak sıcak suya balla birlikte eklenip, karıştırıldığında nezle ve griple savaşmada çok etkili.
Bir tatlı kaşığı limon suyu, bir miktar ılık suyla karıştırılıp yemeklerden önce içildiğinde, nefes alımına yardımcı oluyor.
Limon suyu karıştırılmış su yudumlanarak içildiğinde, mide bulantısının azalmasını sağlıyor.
Saça sürüldüğündü saçın parlamasını ve güçlenmesini sağlıyor.
Limon suyu sadece sağlık için değil, evlerde dezenfekte ve temizlik amaçlı da kullanılıyor.
Tansiyonu düşürerek stresi azaltır ve rahatlama hissi verir.
İçerdiği a ve C vitamini sayesinde katarakt ve maküler dejenerasyonunu önler. Antioksidan özelliği sayesinde gözde birikebilir iltihabı önler.
Her gün düzenli olarak tüketildiğinde gün içerisinde daha enerjik olmamızı sağlar.
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limon bülbülede iyi gelirmişCevapla
ALLAH cc sonsuz şükürler olsun 1 nimetinde binlerce hikmet var ya 18 bin alem nedir kim bilir?Cevapla
ellerinize sağlık denedim harikaCevapla
ağlamak istiyorum gerçekten.. :(Cevapla
sizler evde nasıl cips yiyorsunuz keyifle,bende yaklaşık 3 senedir kabuğuyla küçük parçalara ayrılmış limonları aparatif niyetine yiyorum ve adeta vücudumun yeniden nefes aldığını hissediyorum.çok mutluyum ne gastrid kaldı ne yoğun kilolar hala ideal kilomda olmasamda en azından şekle girdim bel bölgemin kalınlığından kurtuldum nasıl şifa defosu anlatamam tek nefeste merdiven çıkıyorum ..kolaya fantaya para vermeyin bir kola bardağında 30 kesme şeker olduğunu biliyormusunuz..limon yeyin sağlık bulunCevapla
ALLAHIM Ne kadar faydalı şeyler yaratmış değilmi rabbime sonsuz şükürler olsun her zaman kulları için en hayırlısını düşünmüş rabbime şükürlerimizi eksiltmeden hoşça kalın kardeşlerimCevapla
ben denedim güzelCevapla
lan misafir yorumu yapılıyo diye ezikliğinizi hemen göstermek zorundamısınız aq.limon çok güzel faydalı.limonu sevin.ben rengini seviyorumCevapla
sen kim oluyosunda insalara ezik diyebiliyosun ne sıfatla
damar tıkanıklığı engelliyorCevapla
hadi la
superCevapla
2018Cevapla
tskCevapla
ben uykuda ruya halinde uyuyorom ve tadini alamiyorum ne yapmamgerekiyorCevapla
he ok
örtmenim notumuzu nerden görüyoruz ? orta veya ağır düzeyde depresyondasınız. böyle söyledi bana ama. nasıl yaparız. bir kaç puan verseniz geçiyorum.. işte bu durum da benim ne kadar kötü oldugumu gösteriyor sanırım. bunun farkındaysam nasıl oluyor da önlem alamıyorum.. bunu düşüneceğim.Cevapla
ne diyorsun agh
46 yaşındayım sıgara kullanıyorum sperm sayım az ne yapmalıyım yardımınıza iytiyacım varCevapla
keçi̇ boynuzu ye.
keçi boynuzu kürü iç 0
46 yaşındasın hala sperm sayısını mı hesaplıyorsun bırak ne kadar geliyorsa öyle kalsın az hayatını yaşa ömrün azalmış iyice
ben 20 gündür kulanıyorum sabahları ac karna yarım limonu ılık suya katıp içiyorum ve gercekten cok faydasını gördüm aclık hisini tamamen kaldırıyor yanlız bununla bırlıkte lütfen ama lütfen ekmegı kesin daha cok faydasını göreceksınız.Cevapla
abla, çaya çorbaya leymunnnnnnn
diyetisyene gittim onerdigi tek sey ceviz suyu ve limon suyu sabah ac karnina bunlari iciyorum...Cevapla
Waw yes,beautifulCevapla
müthişCevapla
yorumlarınızda cıvıklık yapmayın. konu çok ciddi.
aganigi nagaanigiiCevapla
limon suyu gerçekten çok faydalı :)Cevapla
Limon suyunu denedikten sonra tüm rahatsızlıklarımdan kurtuldum diyebilirim şaka maka 4 aydır hergün en az 1 litre içiyorumm.Cevapla
aman napıyorsunuz. hersey kararınca faydalıdır. lımon suyu asitik oldugu için dişlerinize cok zararlı.
limon iyi gelirCevapla
limon suyu olmassa olmazCevapla
Önceden mide ilaçları alıyordum limon suyunu denedim çok faydasını gördüm tavsiye ederimCevapla
Ben de miydede yara varzarı olurmuCevapla
hergün düzenlı bi sekilde tuketıyorum ve faydasını göruyorm herkerse tavbsiye ederimCevapla
limonun faydalarini biliyorum tanidigim limonla saci yikar yüzüne ellerine.asla yasinida göstermiyor.banada tahsiye etmisti.dogru.aslinda.Cevapla
abla limonaa geeeel.Cevapla
ne kadar saçma yorumlar yazıyorsunuz ya ezik yorumlera gel :):):o
Nekadar salak yorumlar yapıyorsunuz pessCevapla
heee limonCevapla
evet
ben her gun bir taze limon tuketiyorum su ile ,bobrekler icin iyi mi dirCevapla
LımonmuuuCevapla
LimonCevapla
LimonCevapla
Sekerede ıyı gelırmıCevapla
limon ile intihaplı romatizmadan kurtuldum diyebilirim. kabuğunu çekirdeği ile beraber yidim her gün. üç ay. şimdi suyunu içiyorum. hergün. çok rahatım. arılarım şişliklerm gitdi tabi ilaçlarımı. ihmal etmedim.Cevapla
limon suyu zaifladırCevapla
evet aynen
şifa kaynağı benceCevapla