Limon suyunun faydaları nelerdir?

Taze limon suyu içerdiği antioksidan ve anti-kanser maddeleri nedeniyle, çeşitli hastalıkların tedavisinde yüzyıllardır kullanılıyor. Her sabah bir bardak ılık suya yarım limonun suyunu sıkın ve için.

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Limon suyunun inanılmaz faydaları

Sabahları içilen ılık limonlu suyun faydaları saymakla bitmez. Sabah gözünüzü açar açmak gidip su ısıtıcının düğmesine basıyor ve kendinize koca bir bardak kahve hazırlıyorsanız, size önerimiz bu alışkanlığınızı biraz ileri zamana ertelemeniz olacaktır. Sabahları içeceğiniz ılık limon suyu kafein bağımlılığınıza son verecek. Ilık limon suyu içmenin, özellikle de kış aylarında bir çok faydası vardır. Bu harika kafein alternatifini hazırlaması da çok kolaydır: bir bardak ılık suya yarım limonun suyunu sıkın.

 

Limon suyunun belli başlı faydaları şunlar:

Limon suyunun mucizelerinden faydalanmak için, sabahları güne bir bardak ılık suyun içine sıktığınız yarım limon suyu ile başlayın.

 

Limon PH Alkalin seviyesini dengeler

Kronik hastalıklarla savaşmak için vücuttaki alkalin dengesini korumak çok önemli. Limon asit içermesine rağmen, tüketildiğinde vücudun alkalize olmasına yardımcı oluyor. 

 

Limon suyu bağışıklık sisteminizi güçlendirir

C vitamini açısından çok zengin olan limon, aynı zamanda bağışıklık ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasına, vücudun kanserle savaşmasına ve yaraların çabuk iyileşmesine de yardımcı...

 

Limon suyu boğaz ağrısını giderir

Ilık limonlu su içmek boğaz ağrılarına ve farenjite iyi gelir.

 

Limon suyu karaciğere iyi gelir

Karaciğerde bulunan sindirim enzimleri, limonlu su sayesinde harekete geçer ve ayrıca kanın oksijen durumunu dengelemesini de sağlar.

 

Limon suyu kanı temizler

Limon suyu vücudun kandaki toksinleri temizlemesine yardımcı oluyor.

 

Limon suyu kan şekerini dengeler

Limon suyu içerisinde bulunan asit, besinlerin kan şekeriniz üzerindeki etkilerini hafifletiyor.

 

Limon suyu kilo vermenize yardımcı olur

İçerdiği pektin lifler sayesinde limon açlık hissini ve kalori alımını azaltır. Genel olarak alkali besinleri daha çok tüketirseniz, daha hızlı kilo verirsiniz.

 

KİLO VERDİREN İÇECEKLER

 

Limon suyu harika bir idrar söktürücüdür

Vücudu temizleyip, toksinlerden kolayca arındırılmasını sağlar. Bu sayede, idrar yolunuz sağlığını korur. Aynı zamanda kabızlığa da iyi gelir.

 

Böbrek taşı oluşumunu engeller

Limonlu su, vücuda yeni su kazandırır ve ve idrarı sulandırır. Bu sayede böbrek taşı oluşumunu da engeller.

 

Limon suyu sindirime yardımcıdır

Taze limon suyu böbrekleri ve sindirim sistemini temizliyor. Vücudun toksinleri atmasına yardımcı oluyor. Gut hastalığına yakalanma riskini azaltıyor.

 

Kemik erimesini durdurur

Limon suyunun içinde bulunan C vitamini vücudun kalsiyumu absorbe etmesine ve dolayısı ile kemik erimesi ile savaşmaya yardımcı oluyor.

 

Bebeklerin kemik gelişimine yardımcıdır

İki yemek kaşığı taze sıkılmıs limon suyu, suyla karıştırılarak hamilelikte içildiğinde, bebegin kemik gelişimine yardımcı oluyor.

 

Limon suyu uykusuzluğa iyi gelir

Limon suyu daha iyi uyumanızı sağlıyor.

 

Limon suyu cildinizi temizler

C vitamini kırışıklığınıza ve siyah noktalarınıza iyi gelir, kandaki toksinleri temizler. Sabahları içtiğiniz ılık suyun etkisini arttırmak adına, limon suyunu doğrudan cildinize de sürebilirsiniz.

 

Limon suyu sinirlere iyi gelir, konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir

Limon suyunun içinde bulunan potasyum, beyne ve sinir hücrelerine yardımcı oluyor. Konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirip, sinir sistemini sakinleştiriyor. Zihniniz stres altında iken, vücudunuz C vitamini kaybeder. Limon, bu vitaminleri geri kazanmanızı sağlar.

 

GÜNEŞ LEKELERİNİ LİMONLA YOK EDİN

 

Limon suyu ve altın çilek zayıflatır mı?

 

Limon suyu enfeksiyonlarla savaşır

İçerdiği sitrik asit nedeniyle, enfeksiyonlarla savaşmada yardımcıdır.

 

Ağız sağlığı için önemli

Ağızda oluşan yara ve aftların iyileşme sürecinde destekleyicidir. Aynı zamanda diş eti sağlığı için önemlidir, şişmiş diş etleri için ağrı dindiricidir.

 

Kanser önleyicidir

Limonun tümör önleyici özellikleri sayesinde kanser riskini azaltır.

 

Limon suyu soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir

Bir bardak sıcak suya balla birlikte eklenip, karıştırıldığında nezle ve griple savaşmada çok etkili.

 

Limon suyu astıma alerjilere iyi gelir, nefesinizi tazeler

Bir tatlı kaşığı limon suyu, bir miktar ılık suyla karıştırılıp yemeklerden önce içildiğinde, nefes alımına yardımcı oluyor. 

 

Limon suyu mide bulantısı ve araç tutmasına iyi gelir

Limon suyu karıştırılmış su yudumlanarak içildiğinde, mide bulantısının azalmasını sağlıyor.

 

Limon suyu saç bakımında kullanılır

Saça sürüldüğündü saçın parlamasını ve güçlenmesini sağlıyor.

 

Limon suyu evleri temizlemekte de kullanılıyor

Limon suyu sadece sağlık için değil, evlerde dezenfekte ve temizlik amaçlı da kullanılıyor.

 

Stresi azaltır

Tansiyonu düşürerek stresi azaltır ve rahatlama hissi verir.

 

Göz sağlığına iyi gelir

İçerdiği a ve C vitamini sayesinde katarakt ve maküler dejenerasyonunu önler. Antioksidan özelliği sayesinde gözde birikebilir iltihabı önler.

 

Enerji verir

Her gün düzenli olarak tüketildiğinde gün içerisinde daha enerjik olmamızı sağlar.

 

Limon suyunu kimler tüketmemeli?

  • Yüksek tansiyonu olan, hamile veye emziren ya da kronik bir rahatsızlığı olan kişiler doktora danışmadan tüketmemelidir.

     

  • Düzenli ilaç kullanan kişiler, ilaçlarını içtikten en az 2 saat sonra limon suyunu tüketmelidir.

 

Neden limonlu su içmeliyiz?

 

BİRKAÇ DAKİKADA SİYAH NOKTALARA ELVEDA!

 

Limonla tanışma anı!

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Yorumlar
53
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    22 Eylül 2019 Pazar 20:41

    limon bülbülede iyi gelirmiş

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  • Misafir
     
    07 Eylül 2019 Cumartesi 18:22

    ALLAH cc sonsuz şükürler olsun 1 nimetinde binlerce hikmet var ya 18 bin alem nedir kim bilir?

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  • Misafir
     
    31 Ocak 2019 Perşembe 20:18

    ellerinize sağlık denedim harika

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  • Misafir
     
    27 Ağustos 2018 Pazartesi 21:38

    ağlamak istiyorum gerçekten.. :(

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  • Misafir
     
    03 Ağustos 2018 Cuma 15:25

    sizler evde nasıl cips yiyorsunuz keyifle,bende yaklaşık 3 senedir kabuğuyla küçük parçalara ayrılmış limonları aparatif niyetine yiyorum ve adeta vücudumun yeniden nefes aldığını hissediyorum.çok mutluyum ne gastrid kaldı ne yoğun kilolar hala ideal kilomda olmasamda en azından şekle girdim bel bölgemin kalınlığından kurtuldum nasıl şifa defosu anlatamam tek nefeste merdiven çıkıyorum ..kolaya fantaya para vermeyin bir kola bardağında 30 kesme şeker olduğunu biliyormusunuz..limon yeyin sağlık bulun

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  • Misafir
     
    26 Şubat 2018 Pazartesi 13:01

    ALLAHIM Ne kadar faydalı şeyler yaratmış değilmi rabbime sonsuz şükürler olsun her zaman kulları için en hayırlısını düşünmüş rabbime şükürlerimizi eksiltmeden hoşça kalın kardeşlerim

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  • Misafir
     
    26 Şubat 2018 Pazartesi 12:53

    ben denedim güzel

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Şubat 2018 Salı 14:05

    lan misafir yorumu yapılıyo diye ezikliğinizi hemen göstermek zorundamısınız aq.limon çok güzel faydalı.limonu sevin.ben rengini seviyorum

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  • Misafir
     
    01 Nisan 2018 Pazar 21:23

    sen kim oluyosunda insalara ezik diyebiliyosun ne sıfatla

  • Misafir
     
    29 Ocak 2018 Pazartesi 09:32

    damar tıkanıklığı engelliyor

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  • Misafir
     
    22 Mayıs 2018 Salı 08:36

    hadi la

  • Misafir
     
    28 Ocak 2018 Pazar 13:33

    super

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  • Misafir
     
    30 Aralık 2017 Cumartesi 12:32

    2018

    Cevapla
  • Misafir
     
    08 Aralık 2017 Cuma 14:11

    tsk

    Cevapla
  • Misafir
     
    08 Aralık 2017 Cuma 14:03

    ben uykuda ruya halinde uyuyorom ve tadini alamiyorum ne yapmamgerekiyor

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  • Misafir
     
    12 Nisan 2018 Perşembe 14:53

    he ok

  • Misafir
     
    04 Aralık 2017 Pazartesi 22:56

    örtmenim notumuzu nerden görüyoruz ? orta veya ağır düzeyde depresyondasınız. böyle söyledi bana ama. nasıl yaparız. bir kaç puan verseniz geçiyorum.. işte bu durum da benim ne kadar kötü oldugumu gösteriyor sanırım. bunun farkındaysam nasıl oluyor da önlem alamıyorum.. bunu düşüneceğim.

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  • Misafir
     
    12 Nisan 2019 Cuma 09:49

    ne diyorsun agh

  • Misafir
     
    27 Kasım 2017 Pazartesi 01:40

    46 yaşındayım sıgara kullanıyorum sperm sayım az ne yapmalıyım yardımınıza iytiyacım var

    Cevapla
  • Misafir
     
    30 Kasım 2017 Perşembe 16:43

    keçi̇ boynuzu ye.

  • Misafir
     
    24 Ocak 2018 Çarşamba 17:49

    keçi boynuzu kürü iç 0

  • Misafir
     
    01 Haziran 2018 Cuma 11:33

    46 yaşındasın hala sperm sayısını mı hesaplıyorsun bırak ne kadar geliyorsa öyle kalsın az hayatını yaşa ömrün azalmış iyice

  • Misafir
     
    11 Kasım 2017 Cumartesi 09:32

    ben 20 gündür kulanıyorum sabahları ac karna yarım limonu ılık suya katıp içiyorum ve gercekten cok faydasını gördüm aclık hisini tamamen kaldırıyor yanlız bununla bırlıkte lütfen ama lütfen ekmegı kesin daha cok faydasını göreceksınız.

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  • Misafir
     
    15 Kasım 2017 Çarşamba 04:54

    abla, çaya çorbaya leymunnnnnnn

  • Misafir
     
    07 Ekim 2017 Cumartesi 04:04

    diyetisyene gittim onerdigi tek sey ceviz suyu ve limon suyu sabah ac karnina bunlari iciyorum...

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Haziran 2017 Çarşamba 19:59

    Waw yes,beautiful

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  • Misafir
     
    27 Mayıs 2017 Cumartesi 17:40

    müthiş

    Cevapla
  • Misafir
     
    29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:22

    yorumlarınızda cıvıklık yapmayın. konu çok ciddi.

  • Misafir
     
    26 Mayıs 2017 Cuma 13:26

    aganigi nagaanigii

    Cevapla
  • Misafir
     
    09 Mayıs 2017 Salı 16:34

    limon suyu gerçekten çok faydalı :)

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Nisan 2017 Pazartesi 17:46

    Limon suyunu denedikten sonra tüm rahatsızlıklarımdan kurtuldum diyebilirim şaka maka 4 aydır hergün en az 1 litre içiyorumm.

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  • Misafir
     
    08 Kasım 2017 Çarşamba 03:25

    aman napıyorsunuz. hersey kararınca faydalıdır. lımon suyu asitik oldugu için dişlerinize cok zararlı.

  • Misafir
     
    18 Nisan 2017 Salı 04:28

    limon iyi gelir

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Nisan 2017 Perşembe 08:26

    limon suyu olmassa olmaz

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Nisan 2017 Çarşamba 13:00

    Önceden mide ilaçları alıyordum limon suyunu denedim çok faydasını gördüm tavsiye ederim

    Cevapla
  • Misafir
     
    31 Mart 2017 Cuma 18:54

    Ben de miydede yara varzarı olurmu

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Şubat 2017 Pazartesi 14:25

    hergün düzenlı bi sekilde tuketıyorum ve faydasını göruyorm herkerse tavbsiye ederim

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Ocak 2017 Cuma 09:25

    limonun faydalarini biliyorum tanidigim limonla saci yikar yüzüne ellerine.asla yasinida göstermiyor.banada tahsiye etmisti.dogru.aslinda.

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  • Misafir
     
    06 Eylül 2016 Salı 09:07

    abla limonaa geeeel.

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Ocak 2017 Pazartesi 16:38

    ne kadar saçma yorumlar yazıyorsunuz ya ezik yorumlera gel :):):o

  • Misafir
     
    29 Haziran 2016 Çarşamba 15:31

    Nekadar salak yorumlar yapıyorsunuz pess

    Cevapla
  • Misafir
     
    06 Nisan 2016 Çarşamba 09:57

    heee limon

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Mart 2019 Pazar 21:45

    evet

  • Misafir
     
    29 Mart 2016 Salı 04:09

    ben her gun bir taze limon tuketiyorum su ile ,bobrekler icin iyi mi dir

    Cevapla
  • Misafir
     
    06 Mart 2016 Pazar 19:54

    Lımonmuuu

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Ocak 2016 Çarşamba 20:00

    Limon

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Ocak 2016 Çarşamba 20:00

    Limon

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Ağustos 2015 Salı 01:23

    Sekerede ıyı gelırmı

    Cevapla
  • Misafir
     
    08 Aralık 2014 Pazartesi 14:15

    limon ile intihaplı romatizmadan kurtuldum diyebilirim. kabuğunu çekirdeği ile beraber yidim her gün. üç ay. şimdi suyunu içiyorum. hergün. çok rahatım. arılarım şişliklerm gitdi tabi ilaçlarımı. ihmal etmedim.

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  • Misafir
     
    20 Kasım 2014 Perşembe 17:06

    limon suyu zaifladır

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Şubat 2018 Cuma 20:18

    evet aynen

  • eo7587
     
    18 Kasım 2014 Salı 23:45

    şifa kaynağı bence

    Cevapla

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