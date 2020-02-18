Türk mutfağının vazgeçilmezi şalgam suyu

Şalgam suyu faydaları nelerdir?

Türk mutfağında çok sevilen şalgam suyu vücudumuz için birçok yarar sağlıyor.

Şalgam nedir?

Türk mutfağında çok severek tüketilen, pancar ve havuçtan yapılan meşrubattır. Birçok hastalığa iyi gelir ve vücut için çok yararı vardır.

Şalgam suyu nasıl yapılır?

Şalgam suyunu hazır bulabileceğiniz gibi evde kendiniz de yapabilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet pancar turpu

Yarım kilo siyah havuç

1 çay kaşığı limon tuzu

1,5 çay kaşığı kaya tuzu

1 çay kaşığı toz şeker

Ilık su

Yapılışı:

Tuz, limon tuzu ve şekeri 5 litrelik bir kavanoza koyun ve üzerine ılık suyu ekleyin. Havuçları soyduktan sonra uzun uzun kesin ve kavanoza ekleyin. Pancar turplarını da soyup doğradıktan sonra kavanoza ekleyin ve üzerine tamamen dolacak şekilde su ekleyin, kavanozun ağzını sıkıca kapatın. Güneş ışığı almayan serin bir yere koyun ve 2 günde bir kapağını açarak havalandırın. 15 gün sonra şalgam suyunuz hazır hale gelecek, afiyet olsun.

Şalgam suyu ne kadar içilmeli?

Şalgam suyunu günde 1 nardak kadar içmeniz öneriliyor. Tuzlu olduğundan dolayı fazlası tansiyonu yükseltebilir, midede hassasiyet oluşturabilir. Fazla miktarda tüketildiğinde ciltte kaşıntı, kızarıklık ve döküntüye sebep olabilir.

Şalgam suyunun yararları nelerdir?

Kilo almak isteyenler de tüketebilir, iştah açıcıdır.

Afrodizyak etkisi vardır. Özelliklerle erkeklerde cinsel gücü arttırır.

İçeriğinde bulunan A, B ve C vitaminleri sayesinde kalp ve göz sağlığına iyi gelir.

Potasyum, kalsiyum ve demir minerallerini içerir. Bu yüzden diş ve kemik sağlığına iyi gelir.

Vücuttaki toksinleri dışarı atmada yardımcıdır.

İçeriğinde bulunan mineraller stresi azaltıyor, sinirleri yatıştırır.

Akciğer ve bronşları temizler.

Boğazda oluşan iltihapların ve kuru öksürüğün giderilmesine yardımcı olur.

Eklem rahatsızlıklarına iyi gelir.

İdrar söktürücüdür.

İçeriğinde bulunan laktik asit sayesinde sindirimi kolaylaştırır.

Çıban, dolama, apse gibi cilt rahatsızlıklarına iyi gelir. Cilt üzerine tonik olarak kullanılabilir.

Şalgam suyunun zararları nelerdir?