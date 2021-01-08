Akşam rutini nasıl olmalı?

İyi bir akşam rutini de sabah rutini kadar önemlidir! Sabah rutini için meditasyon, sabah sayfaları egzersizi, moral verici içerikler ve fiziksel egzersiz/yoga önerilir ancak akşam rutininde de yapabileceğiniz şeyler vardır!

Rutinler sadece sabahla sınırlı değildir. Bir sabah rutini oluşturduktan sonra gününüz ne kadar iyi geçerse geçsin, iyi bir akşam rutinine de ihtiyacınız olur. İyi bir akşam rutininde TV karşısında vakit geçirmek ve dizi izlemek bulunmaz. Hafifletici, dinlendirici, rahatlatıcı bir akşam rutini sayesinde günü keyifle bitirmek ve ertesi güne tazelenerek uyanmak gayet kolay olur. Peki, akşam rutini nasıl olmalıdır?

Akşam rutini oluşturmak için kendinizi motive edin

Rutin oluşturmak kulağa bir işmiş gibi gelebilir. Ancak bunu sağaltıcı, hafifletici ve rahatlatıcı bir “kendine bakım ritüeli” gibi düşündüğünüz zaman, uygulamak çok daha kolay hale gelir. Sabah rutinleri günü rahat ve stressiz yaşamak için hazırlayıcı etkiye sahiptir. Akşam rutinleri ise yoğun veya tekdüze geçen bir iş gününün sonunu daha anlamlı bir hale getirmeye yarar. Takip ettiğiniz diziler veya okumak istediğiniz kitaplar olabilir. Bunları rutinin dışına çıkarmayı denemek, kendinize bakım vermeyi keşfetmenize alan açabilir. Hem bedeninizi hem de zihninizi uykuya hazırlamak için kendinize özel bir zaman ayırmaya çalışın. Kendinize gereklilikler değil, rahatlatıcı şeyler sunun.

Kolaylaştırıcı şeylerden yararlanın

Akşam rutini uygulamak herkes için farklı amaçlar içerebilir. Herkesin ihtiyaçları farklıdır. Tıpkı bebeklerde uygulandığı gibi, rahatlamak ve gevşemek için ortam hazırlamak, uykuya geçişi kolaylaştırmak için yapılabilir. Bazı akşamlar ise kendinizi fazla yorgun hissetmeyebilir ancak yaşadığınız günü keyifsiz bitiriyor olabilirsiniz. Başınızı yastığa keyifle koymak için kendinize birkaç araç belirleyin. Başucunuza koyacağınız bir defter, yatmadan yarım saat önce içeceğiniz şekersiz ve gevşeten türde bir bitki çayı, ellerinize veya ayaklarınıza süreceğiniz hoş kokulu kremler, izleyip dinleneceğiniz bir mum sizin akşam rutininizin birer parçası olabilir. Hepsini uygulamak için bir sıra belirleyin. Sinir sisteminiz bu rutini uygularken sırada ne olacağına alışır ve o anı yaşarken sadece bir sonraki şey aklınıza gelmeye başlar, böylece zihinsel olarak rahatlarsınız.

Kendinize zaman tanıyın

“Gün boyunca yapılması gereken birçok iş varken bir de akşam için rutin mi hazırlayacağım?” demeyin. Sabah yataktan fırlayarak güne başlıyorsanız, alarmı erteleyerek uyanıyorsanız kendinize ayıracağınız yavaş dakikalar için tek fırsatınız gece saatleri olabilir. Kendiniz için yaratacağınız küçük alışkanlıklar, özellikle de yoğun bir iş hayatınız varsa kendinizi adeta bir robot gibi hissetmenizin önüne geçer. Artık bir klasik haline gelen 21 gün kuralını hatırlayın. Bir çoğumuzun bildiği gibi, bir alışkanlığın oluşması için 21 gün boyunca onu düzenli olarak yapmak, nihayet kalıcı hale gelmesini sağlar. Alışkanlığa başladıktan sonra takvim üzerinde işaretler koymak sizi motive eder ve sonuca günden güne daha rahat halde varmanızı sağlar. Eğer her akşam uygulama şansınız gerçekten de yoksa, haftanın bir gününü seçebilir ve birlikte yaşadığınız kişilere veya arkadaşlarınıza o akşam kendinize vakit ayıracağınızı, telefonlara bakmayacağınızı söyleyebilirsiniz.

Bir akşam rutinine dahil edebileceğiniz şeyler oldukça basittir ancak hepsi de işe yarar. İşte size kolayca uygulayabileceğiniz 10 öneri:

1. Telefonunuzdaki mesajlara ve sosyal medyaya son defa bakın. Sonrasında, telefonu alarm kurmak gibi işler dışında elinize almayın. Özellikle de sosyal medyadan uzak durun.

2. Ertesi gün giyilecek kıyafetlerin -hepsini veya birkaçını- önceden hazırlayın, çantanızı kontrol edin. Evden çalışıyorsanız, çalıştığınız alanı ertesi güne hazırlayın ve giyeceğiniz kıyafetleri belirleyin.

3. Ilık bir duş alın ve bir süre bornozla oturarak, hiçbir şey izlemeden, sadece etrafa bakınarak sıcak bir şeyler için.

4. Gözlerinizi birkaç dakika kapatarak bir süre hiçbir şey yapmadan durun, nefes alış-verişlerinizi takip edin. Bedeninizde sıkışıklık hissettiğiniz yerleri gevşetmeyi deneyin.

5. Bedeninizdeki hislere dikkat getirin ve gergin yerleri rahatlatmak için kendi kendinize masaj yapın.

6. Lavanta yağı gibi uçucu yağları hafifçe koklayın veya yastığınıza damlatın. Rahatlatıcı uçucu yağlar için buhurdanlık da kullanabilirsiniz.

7. Başucunuzda bir defter bulundurun. Tıpkı sabah sayfalarında olduğu gibi, akşamları yazmak da zihinsel yükünüzü hafifletmek için oldukça faydalıdır. Böylece, yattıktan sonra aklınıza gelebilecek düşüncelerin bir kısmını şimdiden kağıda dökmüş olursunuz.

8. Başucu defterinden farklı bir yerde "Şükredilecek şeyler listesi" tutun. Bu listeyi tutmak size zor gelirse, “Neleri daha farklı yapabilirdim?” sorusunu yanıtlamakla başlayabilirsiniz.

9. Sabah uyanınca kullanılacak olan telefon, kulaklık, saç tokası gibi aksesuarları, kahve bardağını ve kahvaltı sofrasındaki tabakları hazır edin. Sabah mahmurluğu veya telaşı içinde sizi oyalayabilecek ufak tefek işleri akşamdan halledin.

10. Kendinize güvenli ve rahat bir uyku alanı hazırladığınızdan emin olun. Yastık kılıfınızı değiştirmek, başucunuzda duran ve okuyamadığınız kitapları kaldırmak gibi küçük detaylar üzerinde yapacağınız dokunuşlar huzurla uyumanıza yardımcı olur.