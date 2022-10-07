Bir terapiste göre her evliliğin ihtiyaç duyduğu 10 şey

Bir evliliği sürdürmek çoğu zaman düşündüğümüz kadar kolay değildir. Peki gerçekten de mutlu bir evlilik yaşamak için neler yapmak gerekir? İşte Evlilik terapisti Bakhe Dlamini'ye göre her evliliğin ihtiyaç duyduğu 10 şey!

Bir terapiste göre her evliliğin ihtiyaç duyduğu 10 şey
İlişki
07 Ekim 2022 13:19 Güncelleme: 07 Ekim 2022 13:20
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Evliliğin kolay olmadığını ancak doğru kişiyle evlendiğinizde tüm zorlukların buna değer olduğunu sık sık duyarız. Bir evliliğin yürüyeceğini garanti edecek kesin bir formül olmasa da sağlıklı ve başarılı bir evlilik için ilke ve değerler önemlidir. Evlilik terapisti Bakhe Dlamini, sağlıklı ve mutlu bir evlilik için önemli olan şeyleri 10 maddede sıraladı:


1- Gerçek

Yalanlar bir evliliği mahveder ve güveni tüketir. Gerçek, güveni ve bağlılığı artırır.


2- Kaliteli zaman

Birlikte zaman geçirmelisiniz. Birlikte ne kadar az zaman geçirirseniz, o kadar çok uzaklaşırsınız. Birçok çift evli ama birbiri ile iletişim halinde değil. Yan yana olsalar dahi boş şeylerle vakit geçirip çift olmaktan uzaklaşabiliyorlar. İşte tam da bu sebeple çift olarak kaliteli zaman geçirmeye özen gösterin.


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3- Empati

Empati, eşinizin acısını hissetmek, diğerine özen göstermektir. Empati bir evliliği terk ettiği anda, ortaklar birbirlerine karşı kalpsiz davranışlarda bulunur. Bu da ilişkinin ömrünü kısaltır.

4- Alçakgönüllülük

Evlilikte iki taraf da mütevazi olmalı. Diğerini suçladıkları veya incittikleri yerde, kendilerini alçakgönüllü olmaya ve sorumluluk almaya istekli olmaları gerekir.


5- Seks

Yakınlık, evlilikte çok önemli bir bileşendir. Çiftin yakınlık için zaman ayırması gerekir. Yatak odasında bir çift olarak yaratıcı kalmak da önemlidir.


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6- Birbirinizin dilini anlamak

Partnerinizi kendi tarzınzla olarak sevmek işe yaramaz. Eşinizi onun kendi yöntemleriyle sevmek zorundasınız. Örneğin, bazı kadınlar için hediyeler büyük bir sevgi gösterisi iken bazı kadınlar için herhangi bir anlam ifade etmemektedir.


7- Mali şeffaflık

Eşlerin harcamaları konusunda birbirlerine haber vermemeleri ya da gizlemeleri durumlarında, genellikle çatışmalar ve güvensizlik ortaya çıkar. Her iki kişinin de gelirleri ve harcamaları konusunda şeffaf olması önemlidir. Çiftlerin birlikte bütçe yapması birliği teşvik eder.


8- Sorunlarınızı kendinize saklamak

Evliliğinizde sorun yaşadığınızda her zaman aile üyelerinize veya arkadaşlarınıza koşmak bölünme yaratır. Bu aynı zamanda eşinizin zayıflığını ortaya çıkarır ve üçüncü şahısları evliliğinize fazla dahil eder. Evlilik iki kişiden oluşur üçüncü kişi kalabalığa sebep olur. Bir çift kalın; kalabalığa dönüşmeyin.


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9- Birbirine katkı sunmak

Evlilikte en önemli unsurlardan biri çiftlerin birbirini geriye çekmemesidir. Çiftler mümkün olduğunca birbirlerine katkı sunarak ilerlemeli ve bu sayede daha iyi noktaya gelmelidir. Örneğin yeni bir bilgi öğrenildiğinde mutlaka eş ile paylaşmalı ve kendiniz gelişirken onu da bu gelişime dahil etmelisiniz. Bu katkılar fiziksel anlamda da bilgi ve görgü anlamında da mutlaka yapılmalıdır.


10- Evlilik danışmanlığı

Evlilik danışmanlığı veya çift terapisine gitmeyen birçok çiftin sonu oldukça sıkıntılı görünüyor. Bir çift olarak birbirinizi bir anlaşmazlık yaşıyorsanız ve gidişatın da pek iyi olduğunu düşünmüyorsanız bir profesyonelden görüş almanızda fayda var.


Referanslar:

Bonolo Sekudu. "10 things every marriage needs, according to a therapist". Şuradan alındı: https://www.news24.com/w24/selfcare/love/relationship/10-things-every-marriage-needs-according-to-a-therapist-20221006 (04.10.2022).


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