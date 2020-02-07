Kendisi kadar suyu da faydalı: Ceviz suyu

Ceviz, vücudumuz için yararlı besinlerin başında gelmektedir. Ancak cevizin faydalarından yararlanmanın bir başka yolu daha var; ceviz suyu. Bir miktar cevizi suda bekleterek elde edilen bu ceviz suyu zayıflamadan kolestrole birçok fayda sunuyor.
Akşam yatmadan önce bir bardak suya bir dış kabuğu soyulmuş tam cevizi koyun ve sabaha kadar bekletin. Sabah uyandığınızda aç karnına için ve dilerseniz cevizleri yiyin.
Ceviz suyu her gün en fazla 1 bardak olacak şekilde tüketilmeli, yan etkilerini görmemek adına 15 günde bir ara vererek tüketmek gerekir. Zayıflamak için tüketiliyorsa istenilen kiloya düşene kadar her gün bir bardak ceviz suyu içilmeli.
Zayıflatır
İçeriğinde bulunan protein özleri sayesinde vücutta yağ yakımını arttırır ve istenmeyen bölgelerdeki yağların giderilmesini sağlar. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır.
Kolestrolü dengeler
Kolestrolü dengeler ve kalp ve damar hastalıklarını önler. İçeriğinde bulunan folik asit, bitkisel omega-3 ve magnezyum sayesinde kalp krizi riskini azaltır.
Tiroidlere iyi gelir
Düşük ya da yüksek tiroid probleminiz varsa, ceviz suyu size iyi gelir, tiroid değerlerini düzenler.
Yorgunluğa iyi gelir
Kronik olarak yorgunluktan muzdaripseniz her sabah bir bardak ceviz suyu içmek yorgunluğunuzu alacaktır. Aynı zamanda gerginliğinizi de alır.
Adet döneminde yardımcıdır
Adet düzensizliklerine ve sancılarına iyi gelir.
Enerji verir
Kan şekerini dengeler ve kan akışını hızlandırır, bu sayede gün içerisinde enerjik olmasınızı sağlar.
Hafızayı güçlendirir
İçeriğinde bulunan vitmaniler sayesinde beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Böylelikle alzheimer gibi rahatsızlıkların önüne geçebilir.
Bebekler için faydalı
Emziren ya da hamile kadınların tüketilmesi önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımını önler.
Sindirim sistemini düzenler
Sindirim sistemini düzenler, gaz ve şişkinlik problemlerinin giderilmesini sağlar. Aynı zamanda kabızlığa da iyi gelir.
Uyku problemini çözer
Yatmadan önce içildiğinde sakinleştirici özelliği sayesinde daha rahat bir uyku geçirmenizi sağlar.
Güçlü saçlar güçlü tırnaklar
Saç ve tırnaklarınıza gereken besinleri sağlar ve daha güçlü, parlak görünüm kazanırlar.
Cilde iyi gelir
Cildinizin sıkılaşmasını ve daha parlak, sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar. Sivilce ve akne gibi cilt problemleriyle de savaşır.
Ayrıca...
Süresi : 02:09 İzlenme : 3128
Süresi : 01:53 İzlenme : 14383
Süresi : 01:38 İzlenme : 5174
Süresi : 00:54 İzlenme : 2473
Süresi : 05:37 İzlenme : 3562